Türkiye'nin Schengen Verileri Açıklandı: Türkiye'yi En Çok Reddeden Ülke de Belli Oldu
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Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye’de bulunan Schengen konsolosluklarına yaklaşık 1,27 milyon vize başvurusu gerçekleştirildi. Başvuruların yüzde 14,6’sı reddedilirken Türkiye, toplam başvuru sayısında Çin’in ardından dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'ye en çok ret veren ülkenin de Almanya olduğu öğrenildi.
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Başvuru sayısında ikinci sıradayız.
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En yüksek ret oranı Danimarka ve Almanya'dan geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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