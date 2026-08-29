article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'nin Schengen Verileri Açıklandı: Türkiye'yi En Çok Reddeden Ülke de Belli Oldu

Türkiye'nin Schengen Verileri Açıklandı: Türkiye'yi En Çok Reddeden Ülke de Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 16:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye’de bulunan Schengen konsolosluklarına yaklaşık 1,27 milyon vize başvurusu gerçekleştirildi. Başvuruların yüzde 14,6’sı reddedilirken Türkiye, toplam başvuru sayısında Çin’in ardından dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'ye en çok ret veren ülkenin de Almanya olduğu öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başvuru sayısında ikinci sıradayız.

Başvuru sayısında ikinci sıradayız.

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre Türkiye’deki Schengen konsolosluklarına yaklaşık 1,27 milyon vize başvurusu yapıldı. Başvuruların yüzde 14,6’sı reddedilirken Türkiye, başvuru sayısında Çin’in ardından dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.

Euronews’in aktardığı verilere göre en fazla başvuru 310 bin 920 ile Yunanistan’da gerçekleşti. Yunanistan’ı 217 bin 627 başvuruyla Almanya takip etti. Almanya, yüksek başvuru sayısına sahip ülkeler arasında yüzde 21,1’lik ret oranıyla ilk sırada bulunurken, bu oran Türkiye’deki yüzde 14,6’lık ortalamanın oldukça üzerinde kaldı.

En yüksek ret oranı Danimarka ve Almanya'dan geldi.

En yüksek ret oranı Danimarka ve Almanya'dan geldi.

Listede Danimarka da yüksek ret oranıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Danimarka’ya yapılan 44 bin 253 başvurunun yüzde 19,19’u reddedilirken, başvuru sayısı Almanya’ya kıyasla oldukça düşük olmasına rağmen ret oranı yüzde 21,1 seviyesindeki Almanya’ya yaklaştı.

Macaristan’da ise 35 bin 605 başvurunun yüzde 18,14’ü olumsuz sonuçlandı. Fransa’da 143 bin 379 başvuruda yüzde 15,23, İtalya’da ise 79 bin 470 başvuruda yüzde 14,77 ret oranı kaydedildi.

Öte yandan Hollanda yüzde 9, Bulgaristan yüzde 10,1, İspanya ve Romanya ise yüzde 7,4’lük oranlarla daha düşük ret oranlarına sahip ülkeler arasında bulundu. En düşük ret oranı ise yüzde 3,5 ile Portekiz’de görüldü. Ancak bu ülkede toplam başvuru sayısı 3 bin 921 ile listedeki en düşük seviyede kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın