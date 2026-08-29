Türkiye'nin Schengen Verileri Açıklandı: Türkiye'yi En Çok Reddeden Ülke de Belli Oldu

Listede Danimarka da yüksek ret oranıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Danimarka’ya yapılan 44 bin 253 başvurunun yüzde 19,19’u reddedilirken, başvuru sayısı Almanya’ya kıyasla oldukça düşük olmasına rağmen ret oranı yüzde 21,1 seviyesindeki Almanya’ya yaklaştı.

Macaristan’da ise 35 bin 605 başvurunun yüzde 18,14’ü olumsuz sonuçlandı. Fransa’da 143 bin 379 başvuruda yüzde 15,23, İtalya’da ise 79 bin 470 başvuruda yüzde 14,77 ret oranı kaydedildi.

Öte yandan Hollanda yüzde 9, Bulgaristan yüzde 10,1, İspanya ve Romanya ise yüzde 7,4’lük oranlarla daha düşük ret oranlarına sahip ülkeler arasında bulundu. En düşük ret oranı ise yüzde 3,5 ile Portekiz’de görüldü. Ancak bu ülkede toplam başvuru sayısı 3 bin 921 ile listedeki en düşük seviyede kaldı.