2026'da Dünyanın En Çok Para Kazanılan Şehirleri Sıralaması Açıklandı: Listede İstanbul da Var
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Deutsche Bank’ın 2026 verilerine göre dünyanın 69 büyük kentinde vergi sonrası ortalama aylık maaşlar karşılaştırıldı. Zürih, 8 bin 363 dolarlık net gelirle zirvede yer alırken İstanbul, 1.173 dolarlık ortalama maaşla listenin 56. sırasında bulundu.
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İlginç bir araştırma Deutsche Bank tarafından yayımlandı.
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İstanbul son sıralarda yer aldı.
Zürih zirveyi kimseye bırakmadı.
Amerika üst sıralara damga vurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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