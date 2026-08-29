2026'da Dünyanın En Çok Para Kazanılan Şehirleri Sıralaması Açıklandı: Listede İstanbul da Var

İlk 10’da ABD’den beş şehir yer alırken, San Francisco 7 bin 601 dolarlık ortalama net maaşla ikinci sırada konumlandı. Boston 6 bin 258 dolarla dördüncü, New York 5 bin 534 dolarla beşinci, Chicago 4 bin 984 dolarla yedinci, Los Angeles ise 4 bin 480 dolarla 10. sırayı aldı.

Avrupa’da zirveyi İsviçre kentleri oluşturdu. Zürih ve Cenevre’nin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam da en yüksek ortalama net maaşların görüldüğü ilk 10 şehir arasına girdi.