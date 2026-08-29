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2026'da Dünyanın En Çok Para Kazanılan Şehirleri Sıralaması Açıklandı: Listede İstanbul da Var

2026'da Dünyanın En Çok Para Kazanılan Şehirleri Sıralaması Açıklandı: Listede İstanbul da Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 16:21
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Deutsche Bank’ın 2026 verilerine göre dünyanın 69 büyük kentinde vergi sonrası ortalama aylık maaşlar karşılaştırıldı. Zürih, 8 bin 363 dolarlık net gelirle zirvede yer alırken İstanbul, 1.173 dolarlık ortalama maaşla listenin 56. sırasında bulundu.

Kaynak - Gazete Oksijen

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İlginç bir araştırma Deutsche Bank tarafından yayımlandı.

İlginç bir araştırma Deutsche Bank tarafından yayımlandı.

Dünyanın önde gelen şehirlerinde vergi sonrası ortalama aylık gelirler arasındaki uçurum dikkat çekiyor. 2026 verilerine göre Zürih’te çalışanların eline ayda ortalama 8 bin 363 dolar geçerken, listenin sonundaki Kahire’de bu rakam 220 dolara kadar düşüyor. İki şehir arasındaki net maaş farkı böylece 38 katı aşıyor.

Araştırmada yer alan tutarlar ABD doları üzerinden hesaplanan vergi sonrası ortalama aylık maaşları ifade ediyor. Deutsche Bank’ın yayımladığı 2026 tarihli çalışmada Numbeo verilerinden yararlanıldı.

İstanbul son sıralarda yer aldı.

İstanbul son sıralarda yer aldı.

Türkiye’nin en önemli ekonomik merkezlerinden İstanbul, 69 kentin değerlendirildiği sıralamada 56. basamakta kaldı. Kentte vergi sonrası ortalama aylık gelir 1.173 dolar olarak belirlenirken İstanbul, Atina’nın ardından, Meksiko City’nin ise önünde konumlandı.

Listenin üst sıralarında İsviçre’den Zürih ve Cenevre ile ABD’den San Francisco ve Boston öne çıktı. ABD, ilk 10’da beş farklı şehirle en fazla temsil edilen ülke olurken İsviçre’nin yanı sıra Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg da listenin üst bölümünde yer aldı.

Zürih zirveyi kimseye bırakmadı.

Zürih zirveyi kimseye bırakmadı.

Zürih, 8 bin 363 dolarlık ortalama net maaşla 69 kentlik sıralamanın ilk sırasında yer aldı. San Francisco 7 bin 601 dolarlık aylık net gelirle ikinci olurken, Cenevre 7 bin 444 dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

İlk 10 şehir arasında ABD’den San Francisco, Boston, New York, Chicago ve Los Angeles bulunurken, Avrupa’dan Zürih ve Cenevre’nin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam da listeye girdi.

Amerika üst sıralara damga vurdu.

Amerika üst sıralara damga vurdu.

İlk 10’da ABD’den beş şehir yer alırken, San Francisco 7 bin 601 dolarlık ortalama net maaşla ikinci sırada konumlandı. Boston 6 bin 258 dolarla dördüncü, New York 5 bin 534 dolarla beşinci, Chicago 4 bin 984 dolarla yedinci, Los Angeles ise 4 bin 480 dolarla 10. sırayı aldı.

Avrupa’da zirveyi İsviçre kentleri oluşturdu. Zürih ve Cenevre’nin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam da en yüksek ortalama net maaşların görüldüğü ilk 10 şehir arasına girdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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