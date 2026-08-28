Filenin Sultanları'nın Gruptaki 5 Maçında da Kaptan Eda Erdem Süre Almadı: Santarelli'ye Tepki Var
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Filenin Sultanları, gruptaki dört maçını kazanarak çıktığı Polonya karşısında 3-2 mağlup oldu ve üst turda Azerbaycan'la eşleşti.
Bu turnuvaya kaptan olarak gelen ancak hiç süre almayan Eda Erdem'in durumu ise bilinmezliğini koruyor. Sosyal medyada Santarelli'ye Eda Erdem'in neden süre almadığına dair tepkiler yükseldi.
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Eda Erdem bu turnuvaya da kaptan olarak katıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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