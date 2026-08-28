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Filenin Sultanları'nın Gruptaki 5 Maçında da Kaptan Eda Erdem Süre Almadı: Santarelli'ye Tepki Var

Filenin Sultanları'nın Gruptaki 5 Maçında da Kaptan Eda Erdem Süre Almadı: Santarelli'ye Tepki Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 22:06
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Filenin Sultanları, gruptaki dört maçını kazanarak çıktığı Polonya karşısında 3-2 mağlup oldu ve üst turda Azerbaycan'la eşleşti. 

Bu turnuvaya kaptan olarak gelen ancak hiç süre almayan Eda Erdem'in durumu ise bilinmezliğini koruyor. Sosyal medyada Santarelli'ye Eda Erdem'in neden süre almadığına dair tepkiler yükseldi.

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Eda Erdem bu turnuvaya da kaptan olarak katıldı.

Eda Erdem bu turnuvaya da kaptan olarak katıldı.

Beş maç sonunda süre almayan Eda Erdem'in sakatlık sebebiyle mi teknik bir kararla mı süre almadığı bilinmiyor. Ev sahibi olunan turnuvadaki bu gizem sosyal medyadaki voleybolseverlerin de tepkisini çekiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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