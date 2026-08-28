Filenin Sultanları'nın Gruptaki 5 Maçında da Kaptan Eda Erdem Süre Almadı: Santarelli'ye Tepki Var

Filenin Sultanları, gruptaki dört maçını kazanarak çıktığı Polonya karşısında 3-2 mağlup oldu ve üst turda Azerbaycan'la eşleşti.

Bu turnuvaya kaptan olarak gelen ancak hiç süre almayan Eda Erdem'in durumu ise bilinmezliğini koruyor. Sosyal medyada Santarelli'ye Eda Erdem'in neden süre almadığına dair tepkiler yükseldi.