Filenin Sultanları Liderlik Maçında Polonya'ya 3-2 Mağlup Oldu

Sete 2-0'la başlayan ve setin ilk anından itibaren önde olmayı başaran Polonya ilk sette yaptığı hataları bu kez yapmadı. Vargas'la birkaç hücumdan boş dönmemizin de etkili olduğu sette Polonya son bölümü 22-17 önde girdi.

22-19'a getirerek seti ortak olmaya çalıştık. Hande Baladın'ın harika smaçıyla 23-21'e gelen sette heyecan da arttı. Ancak üst üste iki sayı bulan Polonya seti 25-21 aldı ve maç 1-1'e geldi.