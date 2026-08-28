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Filenin Sultanları Liderlik Maçında Polonya'ya 3-2 Mağlup Oldu

Filenin Sultanları Liderlik Maçında Polonya'ya 3-2 Mağlup Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 21:24
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Filenin Sultanları, büyük bir heyecana sahne olan maçta Polonya ile 5 setlik bir maç oynadı. İlk sete iyi başlayan milliler art arda iki set kaybederek geriye düştü. Polonya'nın istediklerini daha rahat yapabildiği dakikaların ardından dördünce sette milli takımımız adeta geri döndü ve maça ağırlığını koydu. 2-2'ye gelen maçın galibi son sette belli oldu.

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İlk seti güçlü oyunla kopardık.

İlk seti güçlü oyunla kopardık.

İlk sete iyi başlayan Filenin Sultanları, bir ara farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Polonya'nın bir ara farkı 5'e indirmesine engel olamayan millilerimiz Vargas ve Zehra'nın sayılarıyla son bölüme 21-14 önde girdi. 

İlkin ve Zehra'nın sayıları ve Polonya'nın basit hatası sonucu seti 25-15 kazandık.

İkinci sette Polonya'yı geçemedik.

İkinci sette Polonya'yı geçemedik.

Sete 2-0'la başlayan ve setin ilk anından itibaren önde olmayı başaran Polonya ilk sette yaptığı hataları bu kez yapmadı. Vargas'la birkaç hücumdan boş dönmemizin de etkili olduğu sette Polonya son bölümü 22-17 önde girdi. 

22-19'a getirerek seti ortak olmaya çalıştık. Hande Baladın'ın harika smaçıyla 23-21'e gelen sette heyecan da arttı. Ancak üst üste iki sayı bulan Polonya seti 25-21 aldı ve maç 1-1'e geldi.

Üçüncü sette de Polonya'ya direnemedik.

Üçüncü sette de Polonya'ya direnemedik.

Set karşılıklı sayılarla başladı, millilerimiz 6-4 öne de geçti ancak bu sayıdan sonra gelen Polonya serisi seti 11-7 Polonya lehine getirdi. 

Polonya bir kez daha üstünlüğü ele geçirdi ve set sonuna kadar bu üstünlüğü korudu. Zaman zaman kolay sayılar bulan Polonya son bölüme de 23-19 önde girdi. Farkı ikiye düşürerek 24-22'ye getirsek de Polonya son hücumu iyi oynadı ve seti 25-22 aldı, maç da Polonya lehine 2-1'e geldi.

Dördüncü sette geri döndük.

Dördüncü sette geri döndük.

Dördüncü sete 5-0'lık harika bir seriyle başladık. Bir ara farkı 7 sayıya kadar çıkaran millilerimiz son bölüme de 20-14 önde girdi. Vargas'ın ağırlığını koymaya başladı sette rahat bir oyun sergileyen Filenin Sultanları 25-16 kazanarak maçı 2-2'te getirdi.

Son sette basit hatalardan geri dönmeye çalıştık ama olmadı.

Son sette basit hatalardan geri dönmeye çalıştık ama olmadı.

Son sete de iyi başlayan taraf Polonya oldu. 6-2'lik bir başlangıç yapan Polonya, milli takımımıza da mola aldırdı. Moladan da kötü dönerek Polonya hücumlarına çözüm üretemedik. Üst üste iki ace sonucunda 8-2'ye gelen maçta ikinci molamızı da aldık. 

Polonya farkı korumayı sürdürerek son bölüme 12-5 üstün girdi. 

Milli takımımızın geri dönüş çabası ile set bir ara 12-9'a kadar geldi ancak çabalar sonuç vermedi. Polonya seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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