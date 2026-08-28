Filenin Sultanları Liderlik Maçında Polonya'ya 3-2 Mağlup Oldu
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Filenin Sultanları, büyük bir heyecana sahne olan maçta Polonya ile 5 setlik bir maç oynadı. İlk sete iyi başlayan milliler art arda iki set kaybederek geriye düştü. Polonya'nın istediklerini daha rahat yapabildiği dakikaların ardından dördünce sette milli takımımız adeta geri döndü ve maça ağırlığını koydu. 2-2'ye gelen maçın galibi son sette belli oldu.
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İlk seti güçlü oyunla kopardık.
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İkinci sette Polonya'yı geçemedik.
Üçüncü sette de Polonya'ya direnemedik.
Dördüncü sette geri döndük.
Son sette basit hatalardan geri dönmeye çalıştık ama olmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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