Hafta Boyunca Yaşadığın Yorgunluğu Unutmanı Sağlayacak Öneri Bu Testin Sonunda!
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Bir hafta daha bitti. Koca bir hafta! İş, arkadaşlar, ev, özel hayat... Say say bitmez. Yaşadığın her şeyden bir parça yorgunluk kaldı üzerinde.
Çok yorulduğunu biliyoruz, bu yorgunluğu silip atabilecek bir önerimiz var!
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1. Söyle bakalım, bu hafta ne kadar yoruldun? 10 üzerinden puanla!
2. Haftaya nasıl başladın?
3. Son günlerde seni zorlayan şey bunlardan hangisi ya da hangisine yakın?
4. Bu yaz tatil yapabildin mi peki?
5. Sence bir etkinliği unutulmaz kılan şey ne olabilir?
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6. Sürpriz soru: Bir kart seç!
7. Az kaldı! Bütün bir haftanın yorgunluğunu tek bir eşyaya yükleyebilseydin bu hangisi olurdu?
8. Son sorudayız! Pazartesi sabahı kalktığında "İyi ki hafta sonu bunu yapmışım" demek için şu an neye ihtiyacın var?
30. İstanbul Tiyatro Festivali’ne gidebilirsin!
Serdar Ortaç konserlerinde buluşalım!
Aquapark & Havuz etkinlikleri yorgunluğunu alacak!
İstanbul Workshops ile el sanatları atölyelerine katılmak yorgunluğunu alacak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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