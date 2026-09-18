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Hafta Boyunca Yaşadığın Yorgunluğu Unutmanı Sağlayacak Öneri Bu Testin Sonunda!

etiket Hafta Boyunca Yaşadığın Yorgunluğu Unutmanı Sağlayacak Öneri Bu Testin Sonunda!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
18.09.2026 - 20:01
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Bir hafta daha bitti. Koca bir hafta! İş, arkadaşlar, ev, özel hayat... Say say bitmez. Yaşadığın her şeyden bir parça yorgunluk kaldı üzerinde.

Çok yorulduğunu biliyoruz, bu yorgunluğu silip atabilecek bir önerimiz var!

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1. Söyle bakalım, bu hafta ne kadar yoruldun? 10 üzerinden puanla!

2. Haftaya nasıl başladın?

3. Son günlerde seni zorlayan şey bunlardan hangisi ya da hangisine yakın?

4. Bu yaz tatil yapabildin mi peki?

5. Sence bir etkinliği unutulmaz kılan şey ne olabilir?

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6. Sürpriz soru: Bir kart seç!

7. Az kaldı! Bütün bir haftanın yorgunluğunu tek bir eşyaya yükleyebilseydin bu hangisi olurdu?

8. Son sorudayız! Pazartesi sabahı kalktığında "İyi ki hafta sonu bunu yapmışım" demek için şu an neye ihtiyacın var?

30. İstanbul Tiyatro Festivali’ne gidebilirsin!

30. İstanbul Tiyatro Festivali’ne gidebilirsin!

Bütün haftanın o ağır yorgunluğunu ancak sağlam bir sanat eseriyle üstünden atabilirsin. Zihnini tamamen sıfırlamak için 30. İstanbul Tiyatro Festivali tam sana göre. Festival, uluslararası sahnenin en çarpıcı yönetmenlerinden Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima ile açılışını yapıyor. Dünyanın en saygın çağdaş dans topluluklarından Nederlands Dans Theater (NDT 2) ve erişilebilirliği odağına alan Birleşik Krallık merkezli ödüllü topluluk Ad Infinitum da festivalin konukları arasında.

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

Serdar Ortaç konserlerinde buluşalım!

Serdar Ortaç konserlerinde buluşalım!

Senin yorgunluğun öyle evde uslu uslu oturarak geçecek cinsten değil. Bütün haftanın stresini atmak için bağıra çağıra şarkı söyleyip biraz kurtlarını dökmen şart. Bunun için de Serdar Ortaç konserinden daha iyi bir terapi düşünemiyoruz. Binlerce kişiyle aynı anda o tanıdık nakaratlara eşlik edip deşarj olmak sana çok iyi gelecek. Bu eğlenceye dahil olmak için Passo'dan biletini hemen kapabilirsin.

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

Aquapark & Havuz etkinlikleri yorgunluğunu alacak!

Bütün haftanın bunaltıcı temposunu ve stresini üstünden atmak için kendini serin sulara bırakmaktan daha iyi ne olabilir? Senin ilacın kapalı salonlar ya da kalabalık etkinlikler değil. Şezlonga uzanıp kafayı tamamen boşaltmak veya kaydıraklardan atlayıp içinde birikmiş stresi suya gömmek tam sana göre. İhtiyacın olan bu ferahlatıcı kaçamak için biletler Passo'da seni bekliyor. Üstelik 'Şimdi havuz kim bilir ne kadardır?' diye de hiç dert etme. Passo'da her bütçeye uygun bir serinleme seçeneği mutlaka bulunur, yeter ki sen biraz nefes almak iste!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

İstanbul Workshops ile el sanatları atölyelerine katılmak yorgunluğunu alacak!

İstanbul Workshops ile el sanatları atölyelerine katılmak yorgunluğunu alacak!

Bütün hafta ekranlara bakmaktan, bir şeylere yetişmeye çalışmaktan zihnin epey yorulmuş. Senin yorgunluğunu ne yüksek sesli bir müzik ne de kalabalık ortamlardaki koşturmaca alır. Sana kendi ellerinle bir şeyler üretip kafanı tamamen boşaltabileceğin bir mola lazım. İstanbul Workshops'un el sanatları atölyeleri tam da bu yüzden senin ilacın!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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