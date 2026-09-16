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Ev Kuşlarının Bile Fazlasıyla Hoşuna Gidecek 10 Etkinlik Önerisi

etiket Ev Kuşlarının Bile Fazlasıyla Hoşuna Gidecek 10 Etkinlik Önerisi

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
16.09.2026 - 20:01
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Evden çıkmayı pek sevmeyenler burada mı? Bu etkinlikler, en büyük ev kuşlarının bile yerinden kalkıp dışarı çıkmasını sağlayacak. İşte keyifli vakit geçirmek isteyenlere etkinlik önerileri! 👇

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1. Parfüm Atölyesi

1. Parfüm Atölyesi

Evden çıkmayı çok sevmeyenler için bile keyifli bir etkinlik seçeneği. Parfüm Tasarım Atölyesi'nde kendi zevkinize uygun bir koku tasarlayabilirsiniz. Farklı kokuları keşfederken yaratıcılığınızı da ortaya çıkarabilirsiniz. Üstelik etkinlik sonunda tamamen size özel bir parfümünüz olacak. 

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

2. Fazıl Say Jazz Quintet

2. Fazıl Say Jazz Quintet

Evden çıkmak için biraz müzik motivasyonuna ihtiyacınız varsa bu etkinlik tam size göre. Fazıl Say Jazz Quintet'in sahnesinde cazın keyfini canlı canlı çıkarabilirsiniz. Farklı müzik türlerini keşfetmeyi sevenler için güzel bir akşam seçeneği. Üstelik kaliteli müzik eşliğinde ev kuşluğu bir süreliğine rafa kalkabilir. Milli gururumuz Fazıl Say buna değer!

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

3. Türk Telekom Ankara Open WTA 12

3. Türk Telekom Ankara Open WTA 12

Spor izlemeyi seven ev kuşları için koltuktan kalkmaya değer bir etkinlik daha. Türk Telekom Ankara Open WTA 12 ile profesyonel tenis heyecanını yakından izleyebilirsiniz. Mücadele dolu maçları takip ederken spor atmosferini de doyasıya yaşayabilirsiniz. Tenis seviyorsanız bu etkinlik, evde geçirilen sıradan bir güne güzel bir alternatif olacak.

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

4. Kütüphanedeki Ceset

4. Kütüphanedeki Ceset

Biraz gizem, biraz merak ve bolca eğlence isteyen ev kuşları için güzel bir seçenek. Kütüphanedeki Ceset, tiyatro atmosferinde farklı bir hikâyenin içine girmenizi sağlıyor. Gizemli olayları ve sürprizleri takip ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Evde sakin bir akşam geçirmek yerine biraz heyecan arıyorsanız bu etkinliğe şans verebilirsiniz.

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

5. Maximum Gençlik Festivali

5. Maximum Gençlik Festivali

Evde oturup hafta sonunu geçirmek yerine biraz hareketlenmek isteyen ev kuşları için güzel bir seçenek. Maximum Gençlik Festivali, müzik ve eğlence dolu atmosferiyle keyifli bir gün geçirmek isteyenleri bekliyor. Arkadaşlarınızla birlikte giderek festival havasını doyasıya yaşayabilirsiniz. Biraz sosyalleşmek ve günlük rutinden çıkmak için güzel bir bahane olacak. 

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

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6. Kara Kız - Ecem Erkek

6. Kara Kız - Ecem Erkek

Tiyatro izlemeyi seviyor ama biraz da gülmek istiyorsanız bu etkinlik tam size göre. Ecem Erkek’in yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun, 90’lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini anlatıyor.  Çocukluk anıları, aile ilişkileri ve bolca mizah bir araya geliyor. Ev kuşluğundan kısa bir süreliğine çıkıp keyifli bir tiyatro akşamı geçirmek için güzel bir seçenek.

Bu etkinlik için biletinizi hemen Passo'dan alabilirsiniz!

7. Bodyguard Müzikali

7. Bodyguard Müzikali

Müzik ve tiyatroyu bir arada seven ev kuşları için güzel bir kaçış planı. Bodyguard Müzikali, sevilen hikâyeyi sahne, dans ve müzikle buluşturuyor.  Güçlü performanslar ve hareketli sahne gösterileri eşliğinde keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Evde oturmak yerine biraz müzikal havası solumak lazım!

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8. Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi

8. Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi

Sanatla biraz vakit geçirmek isteyen ev kuşları için güzel bir keşif rotası. Frida Kahlo'nun renkli ve kendine özgü dünyasını daha yakından tanıyabileceğiniz bu sergi, 12 farklı tematik odadan oluşuyor. İnteraktif alanlar ve etkileyici dekorlarla Frida'nın yaşamına farklı bir açıdan bakabilirsiniz. 

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9. Mahmut Orhan - CAVE

9. Mahmut Orhan - CAVE

Elektronik müzik seven ev kuşları için koltuktan kalkmaya değer bir seçenekle daha karşınızdayız. Mahmut Orhan’ın CAVE projesiyle müziğin enerjisini canlı olarak deneyimleyebilirsiniz. Elektronik ritimler eşliğinde eğlenmek ve biraz hareketlenmek için güzel bir fırsat. Özellikle dans etmeyi sevenler için mükemmel.

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10. Önce Film Sonra Konser: İncir Reçeli - Halil Sezai Konseri

10. Önce Film Sonra Konser: İncir Reçeli - Halil Sezai Konseri

Halil Sezai’nin sevilen şarkılarını canlı dinleyerek keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Açıkhava atmosferi de konsere ayrı bir hava katıyor. Sevdiğiniz şarkılara eşlik etmek ve biraz müzik molası vermek için güzel bir fırsat.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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