Ev Kuşlarının Bile Fazlasıyla Hoşuna Gidecek 10 Etkinlik Önerisi

Tiyatro izlemeyi seviyor ama biraz da gülmek istiyorsanız bu etkinlik tam size göre. Ecem Erkek’in yazıp oynadığı tek kişilik şarkılı oyun, 90’lı yıllarda geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın hikayesini anlatıyor. Çocukluk anıları, aile ilişkileri ve bolca mizah bir araya geliyor. Ev kuşluğundan kısa bir süreliğine çıkıp keyifli bir tiyatro akşamı geçirmek için güzel bir seçenek.

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