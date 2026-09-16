Ev Kuşlarının Bile Fazlasıyla Hoşuna Gidecek 10 Etkinlik Önerisi
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Evden çıkmayı pek sevmeyenler burada mı? Bu etkinlikler, en büyük ev kuşlarının bile yerinden kalkıp dışarı çıkmasını sağlayacak. İşte keyifli vakit geçirmek isteyenlere etkinlik önerileri! 👇
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1. Parfüm Atölyesi
2. Fazıl Say Jazz Quintet
3. Türk Telekom Ankara Open WTA 12
4. Kütüphanedeki Ceset
5. Maximum Gençlik Festivali
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6. Kara Kız - Ecem Erkek
7. Bodyguard Müzikali
8. Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi
9. Mahmut Orhan - CAVE
10. Önce Film Sonra Konser: İncir Reçeli - Halil Sezai Konseri
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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