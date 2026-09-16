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1.810 Metrede Kurulan Bu Güneş Santrali Hem Yüzüyor Hem Göl Tabanına Oturuyor

1.810 Metrede Kurulan Bu Güneş Santrali Hem Yüzüyor Hem Göl Tabanına Oturuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 20:32
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İsviçre Alpleri'nde 1.810 metre rakımda tuhaf bir manzara var: Bir gölün üzerinde yüzen, kışın suyun çekilmesiyle doğrudan göl tabanına oturan bir güneş enerjisi santrali. İsviçreli bir enerji şirketinin Aralık 2019'da Lac des Toules gölüne kurduğu bu tesis, dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzer güneş santrali unvanını taşıyor. İşte detaylar...

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Bu projeyi yöneten mühendis Guillaume Fuchs, fikrin aslında 2012 yılında bir kahve molasında ortaya çıktığını anlattı.

Bu projeyi yöneten mühendis Guillaume Fuchs, fikrin aslında 2012 yılında bir kahve molasında ortaya çıktığını anlattı.

O dönemde barajlardan daha fazla elektrik üretmenin yollarını arayan ekip, önce rüzgar enerjisini değerlendirmiş ama çok fazla kısıtlamayla karşılaşınca yüzer güneş panellerine yönelmiş. 2013'te Lac des Toules yakınında test ettikleri pilot yapı, vadideki benzer bir sistemden yüzde 50'ye varan daha fazla enerji üretmiş. Bu sonuç üzerine proje resmen hayata geçirilmiş: 2017'de yapı izni başvurusu yapılmış, altı ay sonra kanton onayı alınmış ve sistem Aralık 2019'da faaliyete geçmiş.

Alüminyum çerçeveli, çift yüzlü cam panellerden oluşan 2.240 metrekarelik bu tesis, 36 şamandıranın üzerine inşa edildi ve gölün yalnızca yüzde 2'sinden azını kaplar.

Alüminyum çerçeveli, çift yüzlü cam panellerden oluşan 2.240 metrekarelik bu tesis, 36 şamandıranın üzerine inşa edildi ve gölün yalnızca yüzde 2'sinden azını kaplar.

Paneller yerde monte edilip helikopterle göle taşındı. Sistem suyun üzerinde yüzerken, kasım-mart ayları arasında göl boşaltıldığında doğrudan göl tabanına oturur. 

Fuchs, çevre gruplarının projenin hiçbir ekosistemi tehdit etmediğini onayladığını belirtti; zira göl zaten her yıl aylarca boşaltıldığı için burada pratikte gelişecek bir su yaşamı bulunmaz.

İsviçre Federal Enerji Dairesi'nde (SFOE) enerji araştırmaları uzmanı Karin Söderström, bu tesisin soğuk hava, güçlü UV ışınları ve kardan yansıyan ışık sayesinde deniz seviyesindeki bir sisteme kıyasla yüzde 50 daha fazla enerji ürettiğini açıkladı.

İsviçre Federal Enerji Dairesi'nde (SFOE) enerji araştırmaları uzmanı Karin Söderström, bu tesisin soğuk hava, güçlü UV ışınları ve kardan yansıyan ışık sayesinde deniz seviyesindeki bir sisteme kıyasla yüzde 50 daha fazla enerji ürettiğini açıkladı.

Çift yüzlü panellerin bir yüzüne çarpan yansıyan ışık, panelin diğer yüzünü ısıtarak üzerindeki karın erimesini sağlar. Şu anda yılda 800 bin kilovatsaat üretim yapan ve 220 haneye yetecek elektrik sağlayan tesis için şirketin çok daha büyük planları var: Aynı gölde inşa edilecek daha büyük ve kalıcı bir yapıyla yılda 22 milyon kilovatsaat üretmeyi, yani yaklaşık 6.100 haneye elektrik sağlamayı hedefliyorlar. 

Bourg-Saint-Pierre Belediye Başkanı Gilbert Tornare ise bu projenin bölgeye hem enerji bağımsızlığı hem de turizm yoluyla ekonomik bir katkı sağladığını belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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