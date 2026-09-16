1.810 Metrede Kurulan Bu Güneş Santrali Hem Yüzüyor Hem Göl Tabanına Oturuyor
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İsviçre Alpleri'nde 1.810 metre rakımda tuhaf bir manzara var: Bir gölün üzerinde yüzen, kışın suyun çekilmesiyle doğrudan göl tabanına oturan bir güneş enerjisi santrali. İsviçreli bir enerji şirketinin Aralık 2019'da Lac des Toules gölüne kurduğu bu tesis, dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzer güneş santrali unvanını taşıyor. İşte detaylar...
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Bu projeyi yöneten mühendis Guillaume Fuchs, fikrin aslında 2012 yılında bir kahve molasında ortaya çıktığını anlattı.
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Alüminyum çerçeveli, çift yüzlü cam panellerden oluşan 2.240 metrekarelik bu tesis, 36 şamandıranın üzerine inşa edildi ve gölün yalnızca yüzde 2'sinden azını kaplar.
İsviçre Federal Enerji Dairesi'nde (SFOE) enerji araştırmaları uzmanı Karin Söderström, bu tesisin soğuk hava, güçlü UV ışınları ve kardan yansıyan ışık sayesinde deniz seviyesindeki bir sisteme kıyasla yüzde 50 daha fazla enerji ürettiğini açıkladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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