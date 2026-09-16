1.810 Metrede Kurulan Bu Güneş Santrali Hem Yüzüyor Hem Göl Tabanına Oturuyor

Çift yüzlü panellerin bir yüzüne çarpan yansıyan ışık, panelin diğer yüzünü ısıtarak üzerindeki karın erimesini sağlar. Şu anda yılda 800 bin kilovatsaat üretim yapan ve 220 haneye yetecek elektrik sağlayan tesis için şirketin çok daha büyük planları var: Aynı gölde inşa edilecek daha büyük ve kalıcı bir yapıyla yılda 22 milyon kilovatsaat üretmeyi, yani yaklaşık 6.100 haneye elektrik sağlamayı hedefliyorlar.

Bourg-Saint-Pierre Belediye Başkanı Gilbert Tornare ise bu projenin bölgeye hem enerji bağımsızlığı hem de turizm yoluyla ekonomik bir katkı sağladığını belirtti.