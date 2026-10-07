Bir Arkeolog Roma Dönemi Kazı Alanında Bir Ayda Bulunan Mozaik, Sikke ve Anahtarı Gösterdi

Arkeolojik kazı alanlarında yürütülen titiz çalışmalar, insanlık tarihinin katmanlarını birer birer aralamaya ve geçmiş yaşamların izlerini günümüz dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Toprağın altında yüzyıllarca saklı kalan her bir obje, dönem insanlarının estetik anlayışını, ekonomik yapısını ve günlük yaşam alışkanlıklarını doğrudan gözler önüne seriyor.
Bir arkeolog, çalıştığı Roma dönemi kazı alanında bir ay içinde ortaya çıkan buluntuları paylaştı. Mozaik zeminlerden sikkelere, anahtardan saç iğnesine, seramik ve cam parçalarından insan kemiklerine kadar pek çok parçanın yanı sıra kuyuların ve zemin döşemelerinin de bulunduğu görüntüler izleyenleri arkeolojiye bir kere daha hayran bıraktı.
Peki Roma döneminden kalan buluntular bize neyi anlatıyor?
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