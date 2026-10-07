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Bir Arkeolog Roma Dönemi Kazı Alanında Bir Ayda Bulunan Mozaik, Sikke ve Anahtarı Gösterdi

Bir Arkeolog Roma Dönemi Kazı Alanında Bir Ayda Bulunan Mozaik, Sikke ve Anahtarı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 11:49 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 12:07

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Arkeolojik kazı alanlarında yürütülen titiz çalışmalar, insanlık tarihinin katmanlarını birer birer aralamaya ve geçmiş yaşamların izlerini günümüz dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Toprağın altında yüzyıllarca saklı kalan her bir obje, dönem insanlarının estetik anlayışını, ekonomik yapısını ve günlük yaşam alışkanlıklarını doğrudan gözler önüne seriyor. 

Bir arkeolog, çalıştığı Roma dönemi kazı alanında bir ay içinde ortaya çıkan buluntuları paylaştı. Mozaik zeminlerden sikkelere, anahtardan saç iğnesine, seramik ve cam parçalarından insan kemiklerine kadar pek çok parçanın yanı sıra kuyuların ve zemin döşemelerinin de bulunduğu görüntüler izleyenleri arkeolojiye bir kere daha hayran bıraktı. 

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Peki Roma döneminden kalan buluntular bize neyi anlatıyor?

Peki Roma döneminden kalan buluntular bize neyi anlatıyor?

Arazide yürütülen yüzey ve taban kazılarında karşılaşılan bu eserler, Roma İmparatorluğu'nun kırsal yerleşimlerindeki sosyal ve nitelikli yaşamı çarpıcı biçimde özetliyor. Yere döşenmiş renkli taşlardan oluşan mozaik parçaları yapıların estetik zenginliğini gösterirken, o dönemin ticaret hayatında kullanılan bronz sikkeler ise bölgedeki ekonomik sirkülasyonun boyutunu kanıtlıyor.

Kişisel eşyalar kategorisinde dikkat çeken saç tokası ve alanın güvenliğini sağlayan kapı sistemlerine ait antika anahtar gibi detaylar, o çağda yaşamış insanların gündelik pratiklerini adeta gözümüzde canlandırıyor. Kazı sahasından elde edilen insan kemikleri ise dönemin antropolojik yapısına ve gömü geleneklerine dair bilim dünyasına ışık tutacak en değerli veriler arasında yer alıyor. Böylece en küçük parçalar bile bir araya geldiğinde, modern dünyaya iki bin yıl önce yaşayan insanların bizimkine ne kadar benzer bir gündelik hayat sürdürdüğünü hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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