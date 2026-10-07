Bir Arkeolog Roma Dönemi Kazı Alanında Bir Ayda Bulunan Mozaik, Sikke ve Anahtarı Gösterdi

Arazide yürütülen yüzey ve taban kazılarında karşılaşılan bu eserler, Roma İmparatorluğu'nun kırsal yerleşimlerindeki sosyal ve nitelikli yaşamı çarpıcı biçimde özetliyor. Yere döşenmiş renkli taşlardan oluşan mozaik parçaları yapıların estetik zenginliğini gösterirken, o dönemin ticaret hayatında kullanılan bronz sikkeler ise bölgedeki ekonomik sirkülasyonun boyutunu kanıtlıyor.

Kişisel eşyalar kategorisinde dikkat çeken saç tokası ve alanın güvenliğini sağlayan kapı sistemlerine ait antika anahtar gibi detaylar, o çağda yaşamış insanların gündelik pratiklerini adeta gözümüzde canlandırıyor. Kazı sahasından elde edilen insan kemikleri ise dönemin antropolojik yapısına ve gömü geleneklerine dair bilim dünyasına ışık tutacak en değerli veriler arasında yer alıyor. Böylece en küçük parçalar bile bir araya geldiğinde, modern dünyaya iki bin yıl önce yaşayan insanların bizimkine ne kadar benzer bir gündelik hayat sürdürdüğünü hatırlatıyor.