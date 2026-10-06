300 Kişilik Köyün Altından Binlerce Roma Zarı Çıktı: Nedeni Hala Bilinmiyor
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Fransa'nın Vosges bölgesindeki yaklaşık 300 nüfuslu Grand köyünün altında yürütülen arkeolojik kazılarda, Milattan sonra ilk yüzyıllara tarihlenen bin taneden fazla kemik zar bulundu. Buluntu, Fransa'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük antik zar koleksiyonu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, zarların bu kadar çok sayıda neden toplandığını araştırıyor.
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Bugün yalnızca 300 kişinin yaşadığı köyün altında, bir zamanlar 80 hektarlık geniş bir Galya-Roma kenti uzanıyordu.
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Arkeologlar, zarların bu kadar büyük miktarda bulunmasını açıklamak için üç farklı hipotezi inceliyor.
Bölgesel arkeoloji servisi, Vosges yönetimi ve üniversitelerin katkıda bulunduğu çalışmalar sürecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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