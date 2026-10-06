300 Kişilik Köyün Altından Binlerce Roma Zarı Çıktı: Nedeni Hala Bilinmiyor

Araştırmacılar, zarların neden bu kadar yoğun biçimde bir arada bulunduğunu üç hipotez üzerinden inceliyor. Bunlardan ilki zarların oyun ve kumar amacıyla kullanılmış olması. İkinci olasılık kehanet uygulamaları, üçüncüsü ise dini ritüeller.

Ulusal Arkeoloji Müzesi baş küratörü Thierry Dechezleprêtre'ye göre zarlar, insanlarla tanrılar arasında bir iletişim aracı işlevi görmüş olabilir.