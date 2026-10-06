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300 Kişilik Köyün Altından Binlerce Roma Zarı Çıktı: Nedeni Hala Bilinmiyor

300 Kişilik Köyün Altından Binlerce Roma Zarı Çıktı: Nedeni Hala Bilinmiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 13:29
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Fransa'nın Vosges bölgesindeki yaklaşık 300 nüfuslu Grand köyünün altında yürütülen arkeolojik kazılarda, Milattan sonra ilk yüzyıllara tarihlenen bin taneden fazla kemik zar bulundu. Buluntu, Fransa'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük antik zar koleksiyonu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, zarların bu kadar çok sayıda neden toplandığını araştırıyor.

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Bugün yalnızca 300 kişinin yaşadığı köyün altında, bir zamanlar 80 hektarlık geniş bir Galya-Roma kenti uzanıyordu.

Bugün yalnızca 300 kişinin yaşadığı köyün altında, bir zamanlar 80 hektarlık geniş bir Galya-Roma kenti uzanıyordu.

Grand köyü, günümüzde küçük bir yerleşim gibi görünse de altında yaklaşık 80 hektarlık bir Galya-Roma kentinin kalıntıları bulunuyor. Bölgede yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yeni buluntulara ulaşıldı.

Kazılarda ortaya çıkan zarlar kemikten üretilmiş ve MS 2. yüzyıla tarihleniyor. Ekip, 2024 yazında yapılan çalışmada da 197 zar bulmuştu. Son buluntuyla birlikte sayı bini aştı.

Arkeologlar, zarların bu kadar büyük miktarda bulunmasını açıklamak için üç farklı hipotezi inceliyor.

Arkeologlar, zarların bu kadar büyük miktarda bulunmasını açıklamak için üç farklı hipotezi inceliyor.

Araştırmacılar, zarların neden bu kadar yoğun biçimde bir arada bulunduğunu üç hipotez üzerinden inceliyor. Bunlardan ilki zarların oyun ve kumar amacıyla kullanılmış olması. İkinci olasılık kehanet uygulamaları, üçüncüsü ise dini ritüeller.

Ulusal Arkeoloji Müzesi baş küratörü Thierry Dechezleprêtre'ye göre zarlar, insanlarla tanrılar arasında bir iletişim aracı işlevi görmüş olabilir.

Bölgesel arkeoloji servisi, Vosges yönetimi ve üniversitelerin katkıda bulunduğu çalışmalar sürecek.

Bölgesel arkeoloji servisi, Vosges yönetimi ve üniversitelerin katkıda bulunduğu çalışmalar sürecek.

Kazı çalışmaları, Ulusal Arkeoloji Müzesi, Vosges Bölgesi ve Bölgesel Arkeoloji Servisi ile çeşitli üniversitelerin katkısıyla yürütülüyor. Zarların tam olarak hangi amaçla kullanıldığı ise henüz netlik kazanmış değil.

Uzmanlar, yapılacak yeni incelemelerle Galya-Roma dünyasındaki oyun ve inanç pratiklerine dair daha fazla bilgiye ulaşılmasını bekliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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