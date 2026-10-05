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Dev Kayaya Oyulmuş Gizemli Bir Figür Buldular: Kuş Krallığı Hükümdarı Olabilir

Dev Kayaya Oyulmuş Gizemli Bir Figür Buldular: Kuş Krallığı Hükümdarı Olabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 15:02
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Kuzey Sudan'ın Mahas bölgesindeki Miseeda'da, granit bir tepeye oyulmuş insan boyutunda bir figür, arkeologların dikkatini çekti. Varşova Üniversitesi'nden araştırmacılar, oymanın Antik Çağ'da bu topraklara hükmeden Kush Krallığı'ndan bir hükümdarı gösteriyor olabileceğini belirtiyor. Figürün kimliği ve yaşı ise hâlâ kesinleşmiş değil.

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Kaynak: 1, 2, 3

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Miseeda'daki granit tepeye oyulmuş insan boyutundaki figür, bir Kush hükümdarını gösteriyor olabilir.

Miseeda'daki granit tepeye oyulmuş insan boyutundaki figür, bir Kush hükümdarını gösteriyor olabilir.

Dr. Joanna A. Ciesielska liderliğindeki ekip, 'Miseeda'nın İyi Çobanı' adı verilen proje kapsamında bölgede yaklaşık 300 arkeolojik alanı inceledi. Sonuçlar 2026'da Antiquity dergisinde yayımlandı.

Figürün çevresinde 7. yüzyılda bir Hristiyan kilisesi inşa edildi. Bu da oymaya bu bölgede uzun süre önem verildiğini gösteriyor. Araştırmacılar figürün kesin yaşının hâlâ doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

Tepedeki oymalar arasında aslan, fil, muhtemel gergedan ve sığır betimlemeleri ile sonraki dönemlere ait haçlar ve gemiler de bulunuyor.

Tepedeki oymalar arasında aslan, fil, muhtemel gergedan ve sığır betimlemeleri ile sonraki dönemlere ait haçlar ve gemiler de bulunuyor.

Ekip, ana figürün yanı sıra tepedeki diğer kaya sanatı örneklerini de belgeledi. Bunlar arasında aslan, fil, muhtemel gergedan ve sığır betimlemeleri yer alıyor. Hristiyanlık dönemine ait haçlar ve gemi betimlemeleri de bulundu.

Seramik analizleri bölgenin binlerce yıldır kullanıldığını gösteriyor. Yoğun yerleşim dönemleri arasında 12 bin ile 8 bin 200 yıl önce arası Mezolitik, MÖ 3000-2500 arası Geç Neolitik ve MS 6. ile 15. yüzyıllar arası Hristiyan dönemi yer alıyor.

Araştırmacılar, figürün Sherkarer'in Gebel Qeili'deki oyması gibi bir sınır işareti olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, figürün Sherkarer'in Gebel Qeili'deki oyması gibi bir sınır işareti olabileceğini düşünüyor.

Ekip, Miseeda'daki figürü, Meroe Krallığı'nın güney sınırını işaretleyen Kral Sherkarer'in Gebel Qeili'deki anıtsal betimlemesiyle karşılaştırdı. Buna göre Miseeda'daki figür de bir sınır bölgesinin işareti olarak yapılmış olabilir.

Araştırmacılar bu yorumun çekici olduğunu, ancak figürün kesin tarihinin hâlâ belirsiz olduğunu belirtiyor. Bölge halkı ise kiliseyi bugün kimi zaman kutsal, kimi zaman lanetli ya da mucizevi olarak anıyor. Yakındaki Şeyh Kuman türbesi bölgenin başlıca kutsal mekânı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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