Dev Kayaya Oyulmuş Gizemli Bir Figür Buldular: Kuş Krallığı Hükümdarı Olabilir

Ekip, ana figürün yanı sıra tepedeki diğer kaya sanatı örneklerini de belgeledi. Bunlar arasında aslan, fil, muhtemel gergedan ve sığır betimlemeleri yer alıyor. Hristiyanlık dönemine ait haçlar ve gemi betimlemeleri de bulundu.

Seramik analizleri bölgenin binlerce yıldır kullanıldığını gösteriyor. Yoğun yerleşim dönemleri arasında 12 bin ile 8 bin 200 yıl önce arası Mezolitik, MÖ 3000-2500 arası Geç Neolitik ve MS 6. ile 15. yüzyıllar arası Hristiyan dönemi yer alıyor.