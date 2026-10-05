Dev Kayaya Oyulmuş Gizemli Bir Figür Buldular: Kuş Krallığı Hükümdarı Olabilir
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Kuzey Sudan'ın Mahas bölgesindeki Miseeda'da, granit bir tepeye oyulmuş insan boyutunda bir figür, arkeologların dikkatini çekti. Varşova Üniversitesi'nden araştırmacılar, oymanın Antik Çağ'da bu topraklara hükmeden Kush Krallığı'ndan bir hükümdarı gösteriyor olabileceğini belirtiyor. Figürün kimliği ve yaşı ise hâlâ kesinleşmiş değil.
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Miseeda'daki granit tepeye oyulmuş insan boyutundaki figür, bir Kush hükümdarını gösteriyor olabilir.
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Tepedeki oymalar arasında aslan, fil, muhtemel gergedan ve sığır betimlemeleri ile sonraki dönemlere ait haçlar ve gemiler de bulunuyor.
Araştırmacılar, figürün Sherkarer'in Gebel Qeili'deki oyması gibi bir sınır işareti olabileceğini düşünüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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