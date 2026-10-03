Asırlık Ağaçların Dallarına 5 Bin Kitap Astılar: Birkaç Dakikada Hepsi Toplandı
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Fuar öncesi düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde sabahın erken saatlerinde İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı.
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İlk kitabın ipi saat 07.00'de kopunca bekleyenler ağaçlara yöneldi, çocuklarını kaldıranlar da oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuarın 3-11 Ekim'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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