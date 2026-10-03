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Asırlık Ağaçların Dallarına 5 Bin Kitap Astılar: Birkaç Dakikada Hepsi Toplandı

Asırlık Ağaçların Dallarına 5 Bin Kitap Astılar: Birkaç Dakikada Hepsi Toplandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 23:31
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit'te çınar ağaçlarının dallarına 5 bin kitap asıldı. Saat 07.00'de ilk kitabın ipinin kopmasıyla başlayan etkinlikte, ağaçlardaki kitapların tamamı birkaç dakika içinde toplandı.

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Kaynak: AA

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Fuar öncesi düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde sabahın erken saatlerinde İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı.

Fuar öncesi düzenlenen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğinde sabahın erken saatlerinde İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlediği etkinlikte, sabahın erken saatlerinde çınar ağaçlarının dallarına kitaplar asıldı. 'Ağaçlar Kitap Açtı' adı verilen etkinlik, fuarın açılışı öncesinde gelenek haline gelmiş durumda.

Etkinlik, İzmit'in yanı sıra Gebze Çamlık Parkı'nda da gerçekleştirildi.

İlk kitabın ipi saat 07.00'de kopunca bekleyenler ağaçlara yöneldi, çocuklarını kaldıranlar da oldu.

İlk kitabın ipi saat 07.00'de kopunca bekleyenler ağaçlara yöneldi, çocuklarını kaldıranlar da oldu.

İlk kitabın ipinin saat 07.00'de kopmasıyla etkinlik için bekleyenler, kitapları almak için ağaçlara yöneldi. Dallardaki kitapları almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, bazı kişiler çocuklarını kaldırdı, bazıları da dallara uzanarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.

Ağaçlardaki 5 bin kitabın tamamı birkaç dakika içerisinde toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuarın 3-11 Ekim'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuarın 3-11 Ekim'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada kitap fuarının Kocaeli için gelenek haline geldiğini ve farklı şehirlerden kitapseverlerin de fuara ilgi gösterdiğini söyledi. Büyükakın, 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğinin de fuara ayrı bir renk kattığını belirterek gençlerin ve çocukların aileleriyle gelip ağaçlardan kitap toplayarak fuar heyecanını yaşadığını dile getirdi. Her yıl kitap fuarında kültür yayınları yaptıklarını hatırlatan Büyükakın, bu yıl 5 kültür yayınıyla okuyucularla buluşacaklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3-11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda yayınevlerinin yanı sıra yazar, akademisyen ve kültür sanat dünyasından isimler kitapseverlerle buluşacak, çeşitli söyleşi, panel ve etkinlikler düzenlenecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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