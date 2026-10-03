Asırlık Ağaçların Dallarına 5 Bin Kitap Astılar: Birkaç Dakikada Hepsi Toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada kitap fuarının Kocaeli için gelenek haline geldiğini ve farklı şehirlerden kitapseverlerin de fuara ilgi gösterdiğini söyledi. Büyükakın, 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğinin de fuara ayrı bir renk kattığını belirterek gençlerin ve çocukların aileleriyle gelip ağaçlardan kitap toplayarak fuar heyecanını yaşadığını dile getirdi. Her yıl kitap fuarında kültür yayınları yaptıklarını hatırlatan Büyükakın, bu yıl 5 kültür yayınıyla okuyucularla buluşacaklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 16. Kocaeli Kitap Fuarı, 3-11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde 9 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda yayınevlerinin yanı sıra yazar, akademisyen ve kültür sanat dünyasından isimler kitapseverlerle buluşacak, çeşitli söyleşi, panel ve etkinlikler düzenlenecek.