article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’tan Yeni Kitap Müjdesi: Yayın Tarihi Verdi

Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’tan Yeni Kitap Müjdesi: Yayın Tarihi Verdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 16:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, katıldığı bir televizyon programında hem yazı hayatına hem de özel dünyasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Dört yıldır sessizliğini koruyan Pamuk, okurlarını heyecanlandıracak bir müjde vererek yeni kitabının Mart 2027’de raflarda olacağını duyurdu. Ünlü yazar, söyleşide geçmişin muhasebesinden aile ilişkilerine, efsaneleşen eseri Masumiyet Müzesi’nin bilinmeyenlerinden dizi uyarlama sürecine kadar pek çok konuda dikkat çekici detaylar paylaştı.

Detaylar 👇

Kaynak: Aslı Şafak'la İşin Aslı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇

Masumiyet Müzesi Nobel Ödülü Geliriyle Kuruldu

Masumiyet Müzesi Nobel Ödülü Geliriyle Kuruldu

Edebiyat dünyasında derin iz bırakan Masumiyet Müzesi’nin kuruluş öyküsünü anlatan Pamuk, bu projeyi Nobel Edebiyat Ödülü’nden kazandığı gelirle hayata geçirdiğini açıkladı. İlk adımları mütevazı bir bütçeyle attığını belirten yazar, bina arayışı sürerken planlarını adeta bir sır gibi sakladığını ifade etti. Erken konuşmanın büyüyü bozacağına inandığı için müze açılana dek sessiz kalmayı tercih eden Pamuk, açılışın ardından hikayeyi kamuoyuyla paylaştığını aktardı. Müzenin ilk yıllarında ziyaretçilerin çoğunluğunu yabancıların oluşturduğunu, ancak son dönemde Türk sanatseverlerin ilgisinde gözle görülür bir artış yaşandığını da memnuniyetle ekledi.

İlk Ekran Uyarlaması Senaryonun Değiştirilmesi Sebebiyle İptal Edildi

İlk Ekran Uyarlaması Senaryonun Değiştirilmesi Sebebiyle İptal Edildi

Romanın heyecanla beklenen dizi uyarlamasına da değinen Pamuk, ilk teklifin yurt dışından geldiğini söyledi. Ancak imzalar atıldıktan sonra önüne gelen senaryonun eserin özünü çok fazla değiştirdiğini görünce sözleşmeyi tek taraflı iptal ettiğini belirtti. Bu iptal kararının Türkiye’de duyulmasının ardından yeni teklifler aldığını dile getiren yazar, bu kez hazırlanan metinden son derece memnun kaldığını vurguladı. Yeni senaryonun romana sadık ve oldukça başarılı bir adaptasyon olduğunu ifade eden Pamuk, yapım sürecinde ise sınırları belirli, daha mesafeli bir rol üstlendiğini sözlerine ekledi.

Yazarın Mimarlığı Bırakıp Edebiyata Yönelmesi Aile İçinde Farklı Karşılandı

Yazarın Mimarlığı Bırakıp Edebiyata Yönelmesi Aile İçinde Farklı Karşılandı

Söyleşide aile dinamiklerine de ayna tutan yazar, annesiyle olan ilişkisinde buruk bir ton taşıdığını gizlemedi. Mimarlık eğitimini yarıda bırakıp yazarlığa adım attığı ilk yıllarda annesinin kendisine inanmakta güçlük çektiğini ve bu durumun üzerinde yaralayıcı bir etki bıraktığını anlattı. Annesinin içindeki sanatçı ruhunu çok sonraları fark ettiğini belirten Pamuk, o döneme kadar biriken kırgınlıkların kalıcı olduğunu ifade etti. Babasının ise tam aksine, kendisine her zaman sınırsız bir güven duyduğunu aktardı. Henüz ilk kitabını bastırmakta bile zorlandığı o sancılı günlerde, babasının kendisine bir gün Nobel alacağını söyleyerek destek olduğunu ve özgüvenini tamamen ona borçlu olduğunu vurguladı.

Geçmişteki Hatalarla Yüzleşme Süreci Kendini Affetmeyle Sonuçlandı

Geçmişteki Hatalarla Yüzleşme Süreci Kendini Affetmeyle Sonuçlandı

Zamanın geçişiyle birlikte hayata daha şefkatli bir pencereden baktığını belirten usta yazar, gençlik yıllarındaki keskin ve eleştirel tavrının yumuşadığını söyledi. Başkalarını yargılamadan önce insanın kendi eksiklikleriyle yüzleşmesi gerektiğine inanan Pamuk, geçmişiyle tam bir barış imzalayamasa da hatalarından utanç duyduğunu ama artık kendini affetmeyi başardığını samimiyetle dile getirdi.

Zamanın kıymetini artık çok daha derinden hissettiğini belirten Orhan Pamuk, masasında çeşitli sebeplerle yarım kalmış üç farklı roman dosyası barındırdığını müjdeledi. Önümüzdeki süreçte bu eserleri sırasıyla tamamlayacağını belirten yazar, Mart 2027’deki yeni romanının ardından okurlarının karşısına ardı ardına çıkacak yeni sürprizlerin de sinyalini verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın