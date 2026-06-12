Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’tan Yeni Kitap Müjdesi: Yayın Tarihi Verdi
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Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, katıldığı bir televizyon programında hem yazı hayatına hem de özel dünyasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Dört yıldır sessizliğini koruyan Pamuk, okurlarını heyecanlandıracak bir müjde vererek yeni kitabının Mart 2027’de raflarda olacağını duyurdu. Ünlü yazar, söyleşide geçmişin muhasebesinden aile ilişkilerine, efsaneleşen eseri Masumiyet Müzesi’nin bilinmeyenlerinden dizi uyarlama sürecine kadar pek çok konuda dikkat çekici detaylar paylaştı.
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Kaynak: Aslı Şafak'la İşin Aslı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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