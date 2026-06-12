Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’tan Yeni Kitap Müjdesi: Yayın Tarihi Verdi

Zamanın geçişiyle birlikte hayata daha şefkatli bir pencereden baktığını belirten usta yazar, gençlik yıllarındaki keskin ve eleştirel tavrının yumuşadığını söyledi. Başkalarını yargılamadan önce insanın kendi eksiklikleriyle yüzleşmesi gerektiğine inanan Pamuk, geçmişiyle tam bir barış imzalayamasa da hatalarından utanç duyduğunu ama artık kendini affetmeyi başardığını samimiyetle dile getirdi.

Zamanın kıymetini artık çok daha derinden hissettiğini belirten Orhan Pamuk, masasında çeşitli sebeplerle yarım kalmış üç farklı roman dosyası barındırdığını müjdeledi. Önümüzdeki süreçte bu eserleri sırasıyla tamamlayacağını belirten yazar, Mart 2027’deki yeni romanının ardından okurlarının karşısına ardı ardına çıkacak yeni sürprizlerin de sinyalini verdi.