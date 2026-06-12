Kuraklığı Bitirmek İçin 176 kilometrelik Kanal Yapacaklar: Proje Ülkeyi İkiye Böldü

Pakistan hükümeti, ülkenin en kurak bölgeleri arasında yer alan Çolistan Çölü’nü tarıma kazandırmak amacıyla büyük ölçekli bir su projesi başlattı. 'Yeşil Pakistan Girişimi' kapsamında kamuoyuna duyurulan bu hamle, çölün iç kesimlerine inşa edilecek yeni bir kanal sistemiyle milyonlarca dönümlük araziyi modern tarımla buluşturmayı hedefliyor. Ancak proje, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen hem çevresel hem de bölgesel siyaset açısından ciddi bir tartışma ortamı doğurdu.

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