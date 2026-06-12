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Kuraklığı Bitirmek İçin 176 kilometrelik Kanal Yapacaklar: Proje Ülkeyi İkiye Böldü

Kuraklığı Bitirmek İçin 176 kilometrelik Kanal Yapacaklar: Proje Ülkeyi İkiye Böldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 14:34
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Pakistan hükümeti, ülkenin en kurak bölgeleri arasında yer alan Çolistan Çölü’nü tarıma kazandırmak amacıyla büyük ölçekli bir su projesi başlattı. 'Yeşil Pakistan Girişimi' kapsamında kamuoyuna duyurulan bu hamle, çölün iç kesimlerine inşa edilecek yeni bir kanal sistemiyle milyonlarca dönümlük araziyi modern tarımla buluşturmayı hedefliyor. Ancak proje, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen hem çevresel hem de bölgesel siyaset açısından ciddi bir tartışma ortamı doğurdu.

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Kaynak: https://www.thefridaytimes.com/29-Mar...
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Yeni kurulacak kanal sistemiyle çöl topraklarının verimli tarım alanlarına dönüştürülmesi planlanıyor.

Yeni kurulacak kanal sistemiyle çöl topraklarının verimli tarım alanlarına dönüştürülmesi planlanıyor.

Planlamanın merkez üssünü yaklaşık 176 kilometre uzunluğunda tasarlanan Çolistan Kanalı oluşturuyor. Yetkililer, kanalın tamamlanmasıyla birlikte mevcut durumda çölleşmiş ve verimsiz olan 4,8 milyon dönümlük arazinin sulamaya açılacağını öngörüyor. Hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak adına bu altyapı genişletmesini zorunlu gören hükümet, projenin aynı zamanda bölgede geniş çaplı bir istihdam alanı yaratacağını savunuyor. Uzun vadeli hedefler arasında bu çöl bölgesinin ülkenin ana gıda üretim merkezlerinden birine dönüştürülmesi yer alıyor.

Suyun paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar nehir aşağısındaki eyaletlerde tepki topluyor.

Suyun paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar nehir aşağısındaki eyaletlerde tepki topluyor.

Resmi olarak başlatılan çalışmalar, çevre örgütleri ve nehir yatağının aşağısında bulunan Sindh eyaletindeki çiftçilerin itirazları nedeniyle yavaşlama eğilimine girdi. Eleştirmenler, yeni kanalın İndus Nehri üzerindeki su baskısını kritik seviyelere ulaştıracağını ve suyun yukarı havzalara çekilmesinin güney bölgelerde çok ciddi kuraklık riskleri barındırdığını ileri sürüyor. Bu gerekçeyle bölgede baş gösteren protestolar ve hukuki tartışmalar projenin bazı önemli aşamalarının askıya alınmasına yol açtı.

Projenin geleceğini taraflar arasındaki uzlaşı ve çevre raporları belirleyecek.

Projenin geleceğini taraflar arasındaki uzlaşı ve çevre raporları belirleyecek.

Yaşanan duraksamalara rağmen Pakistanlı yetkililer, gerekli onay süreçlerinin tamamlanması durumunda kanal sistemini 2030 yılına kadar operasyonel hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak projenin takvime uygun ilerlemesi, eyaletler arası su paylaşımı krizinin çözülmesine ve çevresel etki değerlendirmelerinin doğuracağı sonuçlara bağlı görünüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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