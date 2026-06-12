Kuraklığı Bitirmek İçin 176 kilometrelik Kanal Yapacaklar: Proje Ülkeyi İkiye Böldü
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Kaynak: https://www.thefridaytimes.com/29-Mar...
Pakistan hükümeti, ülkenin en kurak bölgeleri arasında yer alan Çolistan Çölü’nü tarıma kazandırmak amacıyla büyük ölçekli bir su projesi başlattı. 'Yeşil Pakistan Girişimi' kapsamında kamuoyuna duyurulan bu hamle, çölün iç kesimlerine inşa edilecek yeni bir kanal sistemiyle milyonlarca dönümlük araziyi modern tarımla buluşturmayı hedefliyor. Ancak proje, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen hem çevresel hem de bölgesel siyaset açısından ciddi bir tartışma ortamı doğurdu.
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Yeni kurulacak kanal sistemiyle çöl topraklarının verimli tarım alanlarına dönüştürülmesi planlanıyor.
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Suyun paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar nehir aşağısındaki eyaletlerde tepki topluyor.
Projenin geleceğini taraflar arasındaki uzlaşı ve çevre raporları belirleyecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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