Bu Pazarda Meyve Değil Sinek Satılıyor: Her Birinin İçinde Milyonlarca Sinek Var
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Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın genelinde, incir meyvesinin olgunlaşma sürecinde hayati rol oynayan ilek sezonu resmen açıldı. Halk arasında 'ilek' olarak bilinen erkek incirler, üreticilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan geleneksel ilek pazarlarında ürünlerin kilogram fiyatı, kalitesine ve içerdiği sinek yoğunluğuna göre 400 ila 500 TL arasında işlem görüyor.
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Doğal döllenme sürecini başlatan erkek incirler dişi ağaçlarla buluşuyor
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Sinek popülasyonu yüksek olan kaliteli ürünler üreticiden yoğun talep görüyor
İçeriğindeki milyonlarca larva sayesinde meyvenin ballanması sağlanıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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