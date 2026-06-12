Bu Pazarda Meyve Değil Sinek Satılıyor: Her Birinin İçinde Milyonlarca Sinek Var

Aydın’ın milli meyvesi konumundaki incirin kaliteli bir şekilde olgunlaşabilmesi için doğal döllenme süreci büyük önem taşıyor. İleklerin içerisinde yer alan ve 'incir arıcığı' olarak adlandırılan özel sinekler, taşıdıkları polenler vasıtasıyla dişi incir ağaçlarının tozlaşmasını sağlıyor. Üreticiler tarafından bahçelerdeki dişi ağaçlara torbalar halinde asılan bu erkek meyveler, incirin dalında kalmasına ve dökülmesinin önlenmesine imkan tanıyor.