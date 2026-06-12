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Bu Pazarda Meyve Değil Sinek Satılıyor: Her Birinin İçinde Milyonlarca Sinek Var

Bu Pazarda Meyve Değil Sinek Satılıyor: Her Birinin İçinde Milyonlarca Sinek Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 11:13
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Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın genelinde, incir meyvesinin olgunlaşma sürecinde hayati rol oynayan ilek sezonu resmen açıldı. Halk arasında 'ilek' olarak bilinen erkek incirler, üreticilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sabahın erken saatlerinde kurulan geleneksel ilek pazarlarında ürünlerin kilogram fiyatı, kalitesine ve içerdiği sinek yoğunluğuna göre 400 ila 500 TL arasında işlem görüyor.

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Doğal döllenme sürecini başlatan erkek incirler dişi ağaçlarla buluşuyor

Doğal döllenme sürecini başlatan erkek incirler dişi ağaçlarla buluşuyor

Aydın’ın milli meyvesi konumundaki incirin kaliteli bir şekilde olgunlaşabilmesi için doğal döllenme süreci büyük önem taşıyor. İleklerin içerisinde yer alan ve 'incir arıcığı' olarak adlandırılan özel sinekler, taşıdıkları polenler vasıtasıyla dişi incir ağaçlarının tozlaşmasını sağlıyor. Üreticiler tarafından bahçelerdeki dişi ağaçlara torbalar halinde asılan bu erkek meyveler, incirin dalında kalmasına ve dökülmesinin önlenmesine imkan tanıyor.

Sinek popülasyonu yüksek olan kaliteli ürünler üreticiden yoğun talep görüyor

Sinek popülasyonu yüksek olan kaliteli ürünler üreticiden yoğun talep görüyor

İncirliova ilçesinde kurulan geleneksel pazarda satış gerçekleştiren Hakan Erol, 2026 yılı ilek sezonunun başladığını belirterek pazarın önümüzdeki günlerde daha da hızlanacağını ifade ediyor. İlekleme işleminin kaliteyi doğrudan etkilediğini vurgulayan Erol, bu uygulamanın yapılmaması halinde ciddi meyve kayıpları yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Ağaçların büyüklüklerine göre akşam saatlerinde asılan ileklerin sabaha kadar görevini tamamlayarak meyve dökümünü engellediği ve incire balını verdiği belirtiliyor.

İçeriğindeki milyonlarca larva sayesinde meyvenin ballanması sağlanıyor

İçeriğindeki milyonlarca larva sayesinde meyvenin ballanması sağlanıyor

Pazar esnaflarından Murat Peçen ise ilek meyvesinin iç yapısının önemine değinerek, kaliteli bir döllenme için toz ve larva miktarının kritik olduğunu dile getiriyor. İçerisinde milyonlarca sinek barındıran bu meyvelerin asılmaması durumunda incirlerin gelişemeyeceğini ve döküleceğini belirten Peçen, geleneksel pazarın bölge tarımı açısından taşıdığı önemi vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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