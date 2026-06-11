7 Metreyi Aşan Boyuyla Dünyanın En Uzun Yılanı Köylülerin Hayatını Zehir Etti

2025 yılının son aylarında fark edilen pitonun resmi ölçüm işlemleri, 18 Ocak 2026 tarihinde saha uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Lisanslı yılan uzmanı ve vahşi yaşam rehberi Diaz Nugraha ile doğa fotoğrafçısı Radu Frentiu yılanın boyutlarını fotoğraflar ve video kayıtlarıyla arşivledi. Geçmişteki abartılı iddiaların aksine, Ibu Baron'un uzunluğu yılan derisi veya tahminler üzerinden değil; canlı hayvanda, gövde kıvrımlarını takip eden bir arazi ölçüm şeridiyle bizzat uzmanlarca ölçüldü. Tam 23 fit 8 inç (yaklaşık 7,21 metre) uzunluğa ve 213 pound (yaklaşık 96,6 kg) ağırlığa sahip olan pitonun, ölçüm esnasında yakın zamanda büyük bir av yutmamış olduğu da rekor yetkililerince rapora eklendi.