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7 Metreyi Aşan Boyuyla Dünyanın En Uzun Yılanı Köylülerin Hayatını Zehir Etti

7 Metreyi Aşan Boyuyla Dünyanın En Uzun Yılanı Köylülerin Hayatını Zehir Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 20:19
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Endonezya’nın Sulawesi adasındaki Maros bölgesinde, vahşi doğada bugüne kadar resmi yöntemlerle belgelenmiş en uzun yılan tespit edildi. Guinness Dünya Rekorları tarafından doğrulanan ve yerel halk tarafından 'Barones' anlamına gelen 'Ibu Baron' adı verilen devasa dişi ağlı piton, lüks deri ticareti ile eko-turizm eksenindeki vahşi yaşam tartışmalarının merkezine yerleşti. Doğal yaşam alanlarının hızla daralması sebebiyle yerleşim yerlerine yaklaşan dev sürüngen, bölge sakinlerinin güvenliği açısından da yakından takip ediliyor.

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Kaynak: https://www.ecoticias.com/en/indonesi...
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Dev pitonun boyutları bilimsel yöntemler ve uzman incelemeleriyle kayıt altına alındı

Dev pitonun boyutları bilimsel yöntemler ve uzman incelemeleriyle kayıt altına alındı

2025 yılının son aylarında fark edilen pitonun resmi ölçüm işlemleri, 18 Ocak 2026 tarihinde saha uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Lisanslı yılan uzmanı ve vahşi yaşam rehberi Diaz Nugraha ile doğa fotoğrafçısı Radu Frentiu yılanın boyutlarını fotoğraflar ve video kayıtlarıyla arşivledi. Geçmişteki abartılı iddiaların aksine, Ibu Baron'un uzunluğu yılan derisi veya tahminler üzerinden değil; canlı hayvanda, gövde kıvrımlarını takip eden bir arazi ölçüm şeridiyle bizzat uzmanlarca ölçüldü. Tam 23 fit 8 inç (yaklaşık 7,21 metre) uzunluğa ve 213 pound (yaklaşık 96,6 kg) ağırlığa sahip olan pitonun, ölçüm esnasında yakın zamanda büyük bir av yutmamış olduğu da rekor yetkililerince rapora eklendi.

Güvenlik riskleri ve habitat kaybı nedeniyle dev sürüngen koruma altına alındı

Güvenlik riskleri ve habitat kaybı nedeniyle dev sürüngen koruma altına alındı

Keşif haberlerinin yayılmasının ardından yerel çevreci Budi Purwanto, hem yılanın güvenliğini sağlamak hem de çevre halkını korumak amacıyla hayvanı özel bakım altına aldı. Yetkililer, bölgedeki büyük av hayvanlarının popülasyonunun azalması ve yerleşim yerlerinin orman sınırına aşırı yakınlaşması sebebiyle, yılanın evcil hayvanlara veya insanlara zarar verme riskine karşı doğrudan doğaya salınmadığını bildirdi. Esaret altında büyüyen ve 2011'de Missouri'de 7,67 metre olarak ölçülen 'Medusa' adlı piton gibi daha uzun örnekler bulunsa da Ibu Baron, doğada tamamen özgürce büyüyen en büyük örnek olarak küresel kayıtlara geçti.

Yılanın yarattığı küresel farkındalık ile bölgede yeni bir eko-turizm modeli hedefleniyor

Yılanın yarattığı küresel farkındalık ile bölgede yeni bir eko-turizm modeli hedefleniyor

Ağlı pitonlar, ekosistemde memeli ve kuş popülasyonlarını dengeleyen zehirsiz konstriktörler arasında yer alsa da lüks tüketim sektörünün yoğun tehdidi altında bulunuyor. Bilimsel veriler, Endonezya, Malezya ve Vietnam'ın on yıllık süreçte 4 milyona yakın piton derisi ihraç ettiğini ortaya koyuyor. Yaşanan bu duruma karşı Frentiu, Nugraha ve Purwanto liderliğindeki yerel uzmanlar, Ibu Baron'un yarattığı farkındalıkla bölgede 'herping' olarak bilinen sürüngen odaklı yaban hayatı turlarını geliştirmeyi planlıyor. Bu sayede yerel halka ekonomik girdi sağlanması ve güvenlik önlemleri dahilinde türün korunması amaçlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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