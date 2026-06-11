7 Metreyi Aşan Boyuyla Dünyanın En Uzun Yılanı Köylülerin Hayatını Zehir Etti
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Kaynak: https://www.ecoticias.com/en/indonesi...
Endonezya’nın Sulawesi adasındaki Maros bölgesinde, vahşi doğada bugüne kadar resmi yöntemlerle belgelenmiş en uzun yılan tespit edildi. Guinness Dünya Rekorları tarafından doğrulanan ve yerel halk tarafından 'Barones' anlamına gelen 'Ibu Baron' adı verilen devasa dişi ağlı piton, lüks deri ticareti ile eko-turizm eksenindeki vahşi yaşam tartışmalarının merkezine yerleşti. Doğal yaşam alanlarının hızla daralması sebebiyle yerleşim yerlerine yaklaşan dev sürüngen, bölge sakinlerinin güvenliği açısından da yakından takip ediliyor.
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Dev pitonun boyutları bilimsel yöntemler ve uzman incelemeleriyle kayıt altına alındı
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Güvenlik riskleri ve habitat kaybı nedeniyle dev sürüngen koruma altına alındı
Yılanın yarattığı küresel farkındalık ile bölgede yeni bir eko-turizm modeli hedefleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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