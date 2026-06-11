Evlerde Klima Devrini Bitirebilecek Yeni Bir Yöntem Açıklandı

Bitkiler, yalnızca görsel bir zenginlik sunmakla kalmayıp, 'terleme ve buharlaşma' adı verilen doğal bir döngü aracılığıyla yapraklarından havaya nem bırakıyor. Bu süreç, ortamdaki ısıyı emerek doğrudan yaşam alanlarının sıcaklığını aşağı çekiyor. Özellikle yaz aylarında yoğun güneş ışığı alan ve beton yapısı nedeniyle yüksek ısı depolayan balkonlarda bu etki, sıcaklık dengesinin korunmasında kritik bir rol oynuyor.

Uluslararası düzeyde saygın bilimsel dergiler arasında yer alan Energy and Buildings bünyesinde yayımlanan bir araştırma, bitki gücünün etkilerini verilerle ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, saksı bitkileri ve dikey bahçe uygulamalarıyla donatılan balkonlar, ev içi sıcaklığı 2,5 dereceye kadar azaltıyor. Balkon yüzeyinde ölçülen ısı değerlerinde ise 5,5 dereceye varan düşüşler kaydediliyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Hindistan gibi aşırı sıcak bölgelerde yürütülen çalışmalar da iyi planlanmış teras bahçelerinin tavan sıcaklığını 5 ile 7 derece arasında azalttığını gösteriyor.