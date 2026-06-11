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Evlerde Klima Devrini Bitirebilecek Yeni Bir Yöntem Açıklandı

Evlerde Klima Devrini Bitirebilecek Yeni Bir Yöntem Açıklandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 18:31
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Yaz aylarında kavurucu sıcakların artmasıyla birlikte, konutlarda serinleme ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk olarak klima kullanımına yönelindiği görülüyor. Ancak bu yöntemin elektrik faturalarında yüksek artışlara yol açması, alternatif ve doğal serinleme yöntemlerinin önemini artırıyor. Yapılan son açıklamalar ve bilimsel araştırmalar, konutları klima kullanımına gerek kalmadan ferahlatmanın yollarını ortaya koyuyor. Betonlaşan şehir yapısı içinde yaşam alanlarını serinletmenin en etkili çözümü olarak ise doğru bitkilerle yapılandırılacak balkon bahçeleri öne çıkıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
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Yaprakların terleme döngüsü ortam sıcaklığını doğrudan düşürüyor

Yaprakların terleme döngüsü ortam sıcaklığını doğrudan düşürüyor

Bitkiler, yalnızca görsel bir zenginlik sunmakla kalmayıp, 'terleme ve buharlaşma' adı verilen doğal bir döngü aracılığıyla yapraklarından havaya nem bırakıyor. Bu süreç, ortamdaki ısıyı emerek doğrudan yaşam alanlarının sıcaklığını aşağı çekiyor. Özellikle yaz aylarında yoğun güneş ışığı alan ve beton yapısı nedeniyle yüksek ısı depolayan balkonlarda bu etki, sıcaklık dengesinin korunmasında kritik bir rol oynuyor.

Uluslararası düzeyde saygın bilimsel dergiler arasında yer alan Energy and Buildings bünyesinde yayımlanan bir araştırma, bitki gücünün etkilerini verilerle ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, saksı bitkileri ve dikey bahçe uygulamalarıyla donatılan balkonlar, ev içi sıcaklığı 2,5 dereceye kadar azaltıyor. Balkon yüzeyinde ölçülen ısı değerlerinde ise 5,5 dereceye varan düşüşler kaydediliyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Hindistan gibi aşırı sıcak bölgelerde yürütülen çalışmalar da iyi planlanmış teras bahçelerinin tavan sıcaklığını 5 ile 7 derece arasında azalttığını gösteriyor.

Geniş yapraklı yerel türler kentsel ısı adası etkisine karşı kalkan oluşturuyor

Geniş yapraklı yerel türler kentsel ısı adası etkisine karşı kalkan oluşturuyor

Modern şehirlerde kontrolsüz betonlaşmanın yol açtığı 'kentsel ısı adası' problemi yaz aylarında yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bahçe tasarım uzmanları, bu küresel sorun karşısında bireysel olarak alınabilecek basit ve etkili önlemlere vurgu yapıyor. Ancak bitki seçiminde estetik kaygılarla yapılan hatalar serinletme performansını düşürüyor. Bakımı zor ve küçük yapraklı egzotik bitkiler bu süreçte beklenen etkiyi göstermiyor. Örneğin, dünya genelinde yaygın olarak tercih edilen begonvil gibi türler, seyrek yaprak yapıları nedeniyle kentsel ısıyı düşürmekte yetersiz kalıyor. Uzmanlar, çözüm olarak bulunulan coğrafyanın iklimine uyumlu, hızlı büyüyen ve geniş yapraklı türlerin tercih edilmesini öneriyor. Geniş ve koyu yeşil yapraklı bitkiler, havayı temizleme ve soğutma konusunda en yüksek performansı sergiliyor.

Stratejik bitkilendirme yöntemleri balkonlarda mini bir orman ekosistemi kuruyor

Stratejik bitkilendirme yöntemleri balkonlarda mini bir orman ekosistemi kuruyor

Konutlarda kusursuz bir doğal yalıtım katmanı oluşturmak ve sıcaklık dalgalarını kırmak amacıyla balkonlarda adım adım uygulanabilecek stratejik yöntemler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kalın yapraklı ana serinleticiler: Yasemin, zakkum, Japon gülü veya gölgelik alanlar için areka palmiyesi gibi türler havaya yoğun nem salarak ortamı ferahlatıyor.

  • Doğal güneş filtreleri: Balkon demirlerini kaplayan tırmanıcı sarmaşıklar, eve yönelen yakıcı sıcak havayı giriş noktasında engelliyor.

  • Kademeli gölgelendirme sistemleri: Uzun boylu bitkilerin altına yerleştirilen orta boy çiçekli çalılar, güneş ışınlarını aşama aşama keserek korunaklı gölge alanları yaratıyor.

  • Fonksiyonel bitki kullanımı: Limon veya köri gibi hem geniş yapraklı yapıya sahip olan hem de mutfakta tüketilebilen bitkiler, serinleme sürecine işlevsel bir katkı sağlıyor.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı boğucu yaz günlerinde, balkonlarda yer alan bitkilerin yüksek performanslı bir klimanın etkisini tamamen karşılaması beklenmiyor. Buna karşın, konutların maruz kaldığı sert güneş etkisini hafiflettiği, klimaların motor yükünü azalttığı ve iç mekanda daha ferah bir hava yarattığı bilimsel bir gerçeklik olarak kabul görüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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