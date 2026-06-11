Evlerde Klima Devrini Bitirebilecek Yeni Bir Yöntem Açıklandı
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
Yaz aylarında kavurucu sıcakların artmasıyla birlikte, konutlarda serinleme ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk olarak klima kullanımına yönelindiği görülüyor. Ancak bu yöntemin elektrik faturalarında yüksek artışlara yol açması, alternatif ve doğal serinleme yöntemlerinin önemini artırıyor. Yapılan son açıklamalar ve bilimsel araştırmalar, konutları klima kullanımına gerek kalmadan ferahlatmanın yollarını ortaya koyuyor. Betonlaşan şehir yapısı içinde yaşam alanlarını serinletmenin en etkili çözümü olarak ise doğru bitkilerle yapılandırılacak balkon bahçeleri öne çıkıyor.
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Yaprakların terleme döngüsü ortam sıcaklığını doğrudan düşürüyor
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Geniş yapraklı yerel türler kentsel ısı adası etkisine karşı kalkan oluşturuyor
Stratejik bitkilendirme yöntemleri balkonlarda mini bir orman ekosistemi kuruyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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