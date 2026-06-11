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Haritada Var Ama Sahibi Yok: Hiçbir Ülkenin İstemediği Dünyanın Sahipsiz Tek Bölgesi

Haritada Var Ama Sahibi Yok: Hiçbir Ülkenin İstemediği Dünyanın Sahipsiz Tek Bölgesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 17:51
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Kuzey Afrika’nın kurak çöl kuşağında yer alan ve yaklaşık 2.060 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Bir Tawil, modern dünya haritasındaki en sıra dışı sınır ihtilaflarından birini oluşturuyor. Hem Mısır hem de Sudan tarafından resmi olarak sahiplenilmeyen bu toprak parçası, küresel ölçekte üzerinde hiçbir devletin egemenlik iddia etmediği nadir sahipsiz araziler arasında yer alıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.thecollector.com/bir-tawi...
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Sömürge Dönemi Haritaları Bölgede Hukuki Bir Kör Düğüm Oluşturuyor

Sömürge Dönemi Haritaları Bölgede Hukuki Bir Kör Düğüm Oluşturuyor

Söz konusu diplomatik belirsizliğin temel gerekçesini, 19. ve 20. yüzyıllarda İngiliz yönetimi tarafından çizilen çelişkili sınır hatları oluşturuyor. 1899 yılına ait siyasi sınır ile 1902 yılında yürürlüğe giren idari sınırın birbiriyle örtüşmemesi, iki komşu ülkeyi stratejik açıdan çok daha değerli görülen Halaib Üçgeni üzerinde hak iddia etmeye yöneltiyor. Uluslararası hukuk kuralları gereği taraflardan birinin Bir Tawil’i sahiplenmesi, daha kritik öneme sahip Halaib Üçgeni’nden vazgeçmesi anlamına geleceğinden, bu bölge fiilen iki ülke tarafından da reddedilen bir statüde kalıyor.

Zorlu İklim Koşulları Bölgede Kalıcı Yerleşimi İmkansız Hale Getiriyor

Zorlu İklim Koşulları Bölgede Kalıcı Yerleşimi İmkansız Hale Getiriyor

Siyasi yalnızlığının yanı sıra coğrafi olarak da son derece elverişsiz bir yapıda bulunan Bir Tawil, çöl ikliminin en sert özelliklerini barındırıyor. Yaz aylarında 45 dereceyi aşan sıcaklıklar, su kaynaklarının yok denecek kadar az olması ve bitki örtüsünün bulunmaması, bölgede yaşam alanı kurulmasını engelliyor. Resmi kayıtlarda herhangi bir yerleşik nüfusun bulunmadığı topraklardan yalnızca göçebe kabileler geçici sürelerle geçiş yapıyor.

Hukuki Boşluklardan Yararlanmak İsteyen Girişimler Uluslararası Alanda Karşılık Bulmuyor

Hukuki Boşluklardan Yararlanmak İsteyen Girişimler Uluslararası Alanda Karşılık Bulmuyor

Bölgenin taşıdığı bu hukuki boşluk, zaman zaman bireysel bağımsızlık ilanlarına ve sembolik girişimlere zemin hazırlıyor. Nitekim 2014 yılında yabancı bir girişimcinin bölgeye giderek sözde bir krallık kurduğunu ilan etmesi gibi adımlar dünya basınında yer buluyor. Ancak bu tür bireysel çıkışlar uluslararası hukuk nezdinde herhangi bir resmiyet veya tanınma hakkı kazanamıyor. Bugün Bir Tawil, geçmişteki harita hatalarının günümüze yansıyan çarpıcı bir örneği olarak varlığını sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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