Haritada Var Ama Sahibi Yok: Hiçbir Ülkenin İstemediği Dünyanın Sahipsiz Tek Bölgesi

Bölgenin taşıdığı bu hukuki boşluk, zaman zaman bireysel bağımsızlık ilanlarına ve sembolik girişimlere zemin hazırlıyor. Nitekim 2014 yılında yabancı bir girişimcinin bölgeye giderek sözde bir krallık kurduğunu ilan etmesi gibi adımlar dünya basınında yer buluyor. Ancak bu tür bireysel çıkışlar uluslararası hukuk nezdinde herhangi bir resmiyet veya tanınma hakkı kazanamıyor. Bugün Bir Tawil, geçmişteki harita hatalarının günümüze yansıyan çarpıcı bir örneği olarak varlığını sürdürüyor.