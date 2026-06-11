Haritada Var Ama Sahibi Yok: Hiçbir Ülkenin İstemediği Dünyanın Sahipsiz Tek Bölgesi
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Kaynak: https://www.thecollector.com/bir-tawi...
Kuzey Afrika’nın kurak çöl kuşağında yer alan ve yaklaşık 2.060 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Bir Tawil, modern dünya haritasındaki en sıra dışı sınır ihtilaflarından birini oluşturuyor. Hem Mısır hem de Sudan tarafından resmi olarak sahiplenilmeyen bu toprak parçası, küresel ölçekte üzerinde hiçbir devletin egemenlik iddia etmediği nadir sahipsiz araziler arasında yer alıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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