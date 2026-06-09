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Çölün Ortasında Aynadan Şehir Yapmaya Çalıştılar: Başarısız Olunca 16 Milyar Dolar Ödediler

Çölün Ortasında Aynadan Şehir Yapmaya Çalıştılar: Başarısız Olunca 16 Milyar Dolar Ödediler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 16:16
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Suudi Arabistan'ın fütüristik megakent projesi Neom, maliyet artışları ve planlama değişiklikleri nedeniyle kapsamlı bir küçülme sürecine girdi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın petrol bağımlılığını azaltma ve turizmi çeşitlendirme hedefiyle başlattığı 2030 Vizyonu'nun en önemli parçası olan projede, bazı bölümlerin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Yaşanan bu gelişme, projenin geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

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Sözleşme Fesih Bedelleri İnşaat Maliyetlerini Geride Bıraktı

Sözleşme Fesih Bedelleri İnşaat Maliyetlerini Geride Bıraktı

Semafor tarafından yayınlanan rapora göre, Suudi Arabistan hükümeti önümüzdeki beş yıllık süreçte projenin iptal edilen kısımları için yüklenici firmalara yaklaşık 16 milyar dolar (60 milyar riyal) tazminat ödeyecek. Sözleşmelerde yer alan ceza maddelerinden kaynaklanan bu devasa bütçe, ilgili bölümlerin inşaat maliyetini aşan bir noktaya ulaştı. Yapılan bu harcama, projenin bütçe yönetiminde karşılaşılan zorlukları ve stratejik rota değişikliğini açıkça ortaya koydu.

Uzmanlar Bu Şehir Konseptinin Sürdürülemez Olduğunu Belirtti

Uzmanlar Bu Şehir Konseptinin Sürdürülemez Olduğunu Belirtti

Projenin merkezinde yer alan ve 170 kilometre uzunluğunda tasarlanan 'The Line' adlı doğrusal şehir, mimarlık ve şehircilik dünyasında başından beri ciddi eleştirilere maruz kaldı. Cambridge Üniversitesi'nden mimarlık tarihçisi Prof. James Campbell, projenin fiziksel olarak inşa edilmesinin mümkün olduğunu fakat şehir planlaması yönünden mantıksız ve ekonomik açıdan ulaşılamaz nitelik taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, başlangıçta 500 milyar dolara mal olacağı öngörülen bu yapıyı, krallığın küresel dikkat çekmek amacıyla kullandığı bir reklam stratejisi olarak değerlendirdi.

Yeni Yönetim Döneminde Stratejik Revizyon Kararı Alındı

Yeni Yönetim Döneminde Stratejik Revizyon Kararı Alındı

Ocak ayında Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre, yaşanan gecikmeler ve tırmanan maliyetlerin ardından projenin orijinal tasarımından çok daha küçük bir boyuta indirgenmesi kararlaştırıldı. Bugüne kadar Neom için 64 milyar dolar harcayan Suudi yetkililer, yönetim kademesindeki değişimin ardından kapsamlı bir inceleme başlattı. Aiman Al-Mudaifer'in şirketin başına geçmesiyle hız kazanan bu revizyon süreci, kurumsal yeniden yapılanmayı, işten çıkarmaları ve dağ kayak merkezlerinden sahil şeritlerine kadar tüm tasarımların gerçeğe uygun şekilde yeniden modellenmesini kapsadı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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