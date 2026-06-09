Çölün Ortasında Aynadan Şehir Yapmaya Çalıştılar: Başarısız Olunca 16 Milyar Dolar Ödediler
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Suudi Arabistan'ın fütüristik megakent projesi Neom, maliyet artışları ve planlama değişiklikleri nedeniyle kapsamlı bir küçülme sürecine girdi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın petrol bağımlılığını azaltma ve turizmi çeşitlendirme hedefiyle başlattığı 2030 Vizyonu'nun en önemli parçası olan projede, bazı bölümlerin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Yaşanan bu gelişme, projenin geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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