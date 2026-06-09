Çölün Ortasında Aynadan Şehir Yapmaya Çalıştılar: Başarısız Olunca 16 Milyar Dolar Ödediler

Ocak ayında Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre, yaşanan gecikmeler ve tırmanan maliyetlerin ardından projenin orijinal tasarımından çok daha küçük bir boyuta indirgenmesi kararlaştırıldı. Bugüne kadar Neom için 64 milyar dolar harcayan Suudi yetkililer, yönetim kademesindeki değişimin ardından kapsamlı bir inceleme başlattı. Aiman Al-Mudaifer'in şirketin başına geçmesiyle hız kazanan bu revizyon süreci, kurumsal yeniden yapılanmayı, işten çıkarmaları ve dağ kayak merkezlerinden sahil şeritlerine kadar tüm tasarımların gerçeğe uygun şekilde yeniden modellenmesini kapsadı.