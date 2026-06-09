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Türkiye'deki Kuraklığı Bitirmek İçin 1 Milyon Adet 'Mucize' Bitkisi Diktiler: Hedef 6 Milyon

Türkiye'deki Kuraklığı Bitirmek İçin 1 Milyon Adet 'Mucize' Bitkisi Diktiler: Hedef 6 Milyon

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 13:30
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Küresel iklim değişikliği ve çölleşme riskine karşı yerli çözümler geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, kurak arazilerin ıslahı amacıyla yürüttüğü çalışmalarda önemli bir aşamayı geride bıraktı. TRT Haber’den Uğur Becerikli’nin özel haberine göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde gerçekleştirilen projeler kapsamında, zorlu iklim koşullarına dayanıklılığıyla bilinen 1 milyon adet tuz çalısı (atriplex) fidesinin üretimi tamamlandı. Anavatanı Kuzey Amerika olan ve tuzlu topraklarda yetişebilen bu halofit bitki, Türkiye’nin İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorunlu tarım alanlarında yeni bir dönem başlattı.

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Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/ekonom...
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Bitkinin fizyolojik özellikleri zorlu iklim şartlarında hayatta kalmasını kolaylaştırıyor

Bitkinin fizyolojik özellikleri zorlu iklim şartlarında hayatta kalmasını kolaylaştırıyor

Tuz çalısı, en zorlu çöl şartlarında dahi gelişimini sürdürebilen güçlü bir kök sistemine sahip bulunuyor. Uygun toprak koşullarında 10 metre derinliğe kadar ulaşan kökleri sayesinde su kıtlığından etkilenmeyen bitki, küçük tüylü ve mumsu yaprak yapısıyla buharlaşmayı minimum düzeyde tutuyor. Ekstrem hava koşullarına karşı yüksek direnç gösteren çalı türü, -32 °C gibi düşük sıcaklıklarda dahi varlığını koruyor. İlk dikim esnasında verilen can suyu haricinde sulama ve gübreleme ihtiyacı duymayan bu tür, hastalıklara karşı da doğal bir koruma kalkanı barındırıyor.

Besleyici değerleri hayvancılık sektörüne alternatif bir kaba yem kaynağı sunuyor

Besleyici değerleri hayvancılık sektörüne alternatif bir kaba yem kaynağı sunuyor
cdnuploads.aa.com.tr

TAGEM tarafından Eskişehir, Konya, Karaman ve Aksaray illerinde yürütülen denemeler, bitkinin meraların kuruduğu dönemlerde kritik bir yem bankasına dönüştüğünü ortaya koydu. Bünyesinde %12 ila %20 oranında ham protein barındıran tuz çalısı, yüksek mineral yapısı ile A ve E vitaminleri açısından zengin bir içerik sunuyor. Aşırı otlatmaya maruz kalan alanlarda dahi tamamen tüketildikten bir hafta sonra yeniden sürgün verme yeteneğine sahip olan bitki, meraların vejetasyon yapısını hızla iyileştiriyor.

Doğal bariyer işlevi gören yapısıyla çevre felaketlerinin önüne geçiliyor

Doğal bariyer işlevi gören yapısıyla çevre felaketlerinin önüne geçiliyor
cdnuploads.aa.com.tr

İki metreye kadar uzayabilen boyuyla ekolojik dengeye katkı sağlayan bitki, özellikle karayolları çevresinde meydana gelen toz ve kum fırtınalarını engellemede doğal bir perde görevi üstleniyor. Aksaray-Konya karayolunda geçmiş yıllarda yaşanan kum fırtınası kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla başlatılan mera ıslah projelerinde bu türden başarıyla yararlanıldı. Arazi eğiminin yüksek olduğu, kireçli, borlu ve organik madde yönünden fakir topraklarda erozyonu önleyen tuz çalısı yaban hayatı için de güvenli sığınaklar oluşturuyor.

Önümüzdeki beş yıllık süreçte üretim hacminin artırılması planlanıyor

Önümüzdeki beş yıllık süreçte üretim hacminin artırılması planlanıyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı indeksine göre topraklarının büyük kısmı kurak ve yarı kurak kategoride yer alan Türkiye, 8 milyon hektardan fazla alanın ıslahı için bu bitkiyi stratejik bir enstrüman olarak kullanmayı hedefliyor. Bugüne kadar üretilen 1 milyon fide ile Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde 9 bin 150 hektarlık alan yeşillendirildi. Konya ve Van’daki araştırma enstitülerinin seralarında devam eden üretim faaliyetleri doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıl içinde 6 milyon yeni fidenin daha toprakla buluşturulması öngörülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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