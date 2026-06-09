Türkiye'deki Kuraklığı Bitirmek İçin 1 Milyon Adet 'Mucize' Bitkisi Diktiler: Hedef 6 Milyon
Küresel iklim değişikliği ve çölleşme riskine karşı yerli çözümler geliştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, kurak arazilerin ıslahı amacıyla yürüttüğü çalışmalarda önemli bir aşamayı geride bıraktı. TRT Haber’den Uğur Becerikli’nin özel haberine göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde gerçekleştirilen projeler kapsamında, zorlu iklim koşullarına dayanıklılığıyla bilinen 1 milyon adet tuz çalısı (atriplex) fidesinin üretimi tamamlandı. Anavatanı Kuzey Amerika olan ve tuzlu topraklarda yetişebilen bu halofit bitki, Türkiye’nin İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorunlu tarım alanlarında yeni bir dönem başlattı.
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Bitkinin fizyolojik özellikleri zorlu iklim şartlarında hayatta kalmasını kolaylaştırıyor
Besleyici değerleri hayvancılık sektörüne alternatif bir kaba yem kaynağı sunuyor
Doğal bariyer işlevi gören yapısıyla çevre felaketlerinin önüne geçiliyor
Önümüzdeki beş yıllık süreçte üretim hacminin artırılması planlanıyor
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