Türkiye'deki Kuraklığı Bitirmek İçin 1 Milyon Adet 'Mucize' Bitkisi Diktiler: Hedef 6 Milyon

Birleşmiş Milletler Çevre Programı indeksine göre topraklarının büyük kısmı kurak ve yarı kurak kategoride yer alan Türkiye, 8 milyon hektardan fazla alanın ıslahı için bu bitkiyi stratejik bir enstrüman olarak kullanmayı hedefliyor. Bugüne kadar üretilen 1 milyon fide ile Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde 9 bin 150 hektarlık alan yeşillendirildi. Konya ve Van’daki araştırma enstitülerinin seralarında devam eden üretim faaliyetleri doğrultusunda, önümüzdeki 5 yıl içinde 6 milyon yeni fidenin daha toprakla buluşturulması öngörülüyor.