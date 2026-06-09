Türkiye'nin Gladyatörler Kentinde Dikkat Çeken Keşif: Eserlerin Çoğu Türk Dönemine Aitmiş

Stratonikeia’yı benzerlerinden ayıran en belirgin özellik, bulunan eserlerin en az üçte birinin Türk dönemine ait olmasından kaynaklanıyor. Mermer, pişmiş toprak, metal, cam ve kemik objeler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin yanı sıra Alaiya, Saruhanoğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları ve Menteşe Beyliği gibi Anadolu beyliklerinin ticari ve sosyal yaşamını yansıtıyor. Kadınların antik dönemdeki toplumsal statüsünü simgeleyen özel takıların yanı sıra, Türk dönemine ait yapılar da titizlikle korunuyor. Kentte tespit edilen üç büyük hamam yapısından sonuncusunda ise çalışmalar bu yıl daha derinlemesine sürdürülüyor.