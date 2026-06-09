Türkiye'nin Gladyatörler Kentinde Dikkat Çeken Keşif: Eserlerin Çoğu Türk Dönemine Aitmiş
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde konumlanan ve 'Gladyatörler Kenti' adıyla tanınan Stratonikeia Antik Kenti, yürütülen arkeolojik çalışmalarla ezber bozmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bu kadim yerleşim, sadece antik çağın değil, Türk tarihinin de önemli izlerini geleceğe taşıyor. Kent bünyesinde gerçekleştirilen kazı, restorasyon ve konservasyon faaliyetleri, yıl boyunca kesintisiz şekilde yürütülüyor.
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Tarihi Kent Antik Çağlardan Cumhuriyet Dönemine Uzanan Kesintisiz Bir Yaşam Döngüsünü Barındırıyor
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Yapılan Kazılarda Ortaya Çıkarılan Eserlerin Önemli Bir Kısmı Türk İslam Tarihine Işık Tutuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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