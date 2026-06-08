Denizi Kurtarmak İçin Suya 15 Milyon İstiridye Bırakacaklar: Hedefte Milyarlar Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cnv...
İngiltere’nin doğu kıyılarında hayata geçirilen 'Return of the Oyster' (İstiridyenin Dönüşü) projesi kapsamında, önümüzdeki yıllarda 15 milyondan fazla istiridyenin Kuzey Denizi’ne bırakılması planlanıyor. Uzmanlar, yürütülen bu kapsamlı çalışmayla yalnızca mevcut istiridye nüfusunu artırmayı değil, yüzyıllar önce yok olan doğal resif yapılarını da yeniden oluşturmayı hedefliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişte Yaşanan Ekolojik Kayıplar Bölgedeki Biyolojik Çeşitliliği Olumsuz Etkiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel Merkezlerde Yetiştirilen İstiridyeler Deniz Tabanında Yeni Koloniler Oluşturuyor
Doğal Filtreleme Özelliği Sayesinde Deniz Suyunun Kalitesi Artış Gösteriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın