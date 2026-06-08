Denizi Kurtarmak İçin Suya 15 Milyon İstiridye Bırakacaklar: Hedefte Milyarlar Var

Bir zamanlar Kuzey Denizi’nin geniş bir bölümünü kaplayan doğal istiridye resifleri, aşırı avlanma, kirlilik ve deniz tabanının tahrip edilmesi gibi nedenlerle zamanla ortadan kayboldu. Yapılan araştırmalar, bazı bölgelerde yerli istiridye popülasyonunun yüzde 95’ten fazla azaldığını ortaya koyuyor. Çok sayıda balık, kabuklu canlı ve deniz omurgasızına barınak sağlayan bu resiflerin yok oluşu, bölgedeki ekosistemin dengesini ciddi şekilde bozuyor.