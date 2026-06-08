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Denizi Kurtarmak İçin Suya 15 Milyon İstiridye Bırakacaklar: Hedefte Milyarlar Var

Denizi Kurtarmak İçin Suya 15 Milyon İstiridye Bırakacaklar: Hedefte Milyarlar Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 14:43
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İngiltere’nin doğu kıyılarında hayata geçirilen 'Return of the Oyster' (İstiridyenin Dönüşü) projesi kapsamında, önümüzdeki yıllarda 15 milyondan fazla istiridyenin Kuzey Denizi’ne bırakılması planlanıyor. Uzmanlar, yürütülen bu kapsamlı çalışmayla yalnızca mevcut istiridye nüfusunu artırmayı değil, yüzyıllar önce yok olan doğal resif yapılarını da yeniden oluşturmayı hedefliyor.

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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cnv...
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Bir zamanlar Kuzey Denizi’nin geniş bir bölümünü kaplayan doğal istiridye resifleri, aşırı avlanma, kirlilik ve deniz tabanının tahrip edilmesi gibi nedenlerle zamanla ortadan kayboldu. Yapılan araştırmalar, bazı bölgelerde yerli istiridye popülasyonunun yüzde 95’ten fazla azaldığını ortaya koyuyor. Çok sayıda balık, kabuklu canlı ve deniz omurgasızına barınak sağlayan bu resiflerin yok oluşu, bölgedeki ekosistemin dengesini ciddi şekilde bozuyor.

Özel Merkezlerde Yetiştirilen İstiridyeler Deniz Tabanında Yeni Koloniler Oluşturuyor

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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