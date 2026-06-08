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Tüm Dünya 15 Yaşındaki Afrikalı Kalu Putik'i Konuşuyor: Bir Ayda 6 Milyon Takipçiye Ulaştı!

Tüm Dünya 15 Yaşındaki Afrikalı Kalu Putik'i Konuşuyor: Bir Ayda 6 Milyon Takipçiye Ulaştı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 10:58
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Sosyal medya mecraları, alışılmışın dışındaki başarı hikayelerine sıklıkla ev sahipliği yapsa da bu kez ezberleri tamamen bozan bir isim gündemi meşgul ediyor. Etiyopya’nın kısıtlı imkanları içinden çıkan 15 yaşındaki Kalu Putik (asıl adıyla Kaleab), atık maddeleri küresel podyumları kıskandıracak yüksek moda (high fashion) tasarımlarına dönüştürerek dijital dünyayı adeta kasıp kavuruyor. İnternette 'kaluputics' kullanıcı adıyla tanınan genç yetenek, yalnızca bir ay gibi kısa bir sürede tam 6 milyon takipçiye ulaşarak küresel bir fenomene dönüştü.

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15 Yaşında Dijital Dünyanın Yeni Modası Oldu

15 Yaşında Dijital Dünyanın Yeni Modası Oldu

Etiyopya'nın kuzeyindeki Mekelle şehrinde ve başkent Addis Ababa'da yaşayan Kalu, profesyonel bir modellik ya da lüks bir moda eğitimi geçmişine sahip bulunmuyor. Onu farklı kılan esas unsur, çevresinden topladığı çöpleri ve yerel kaynakları benzersiz birer sanat eserine dönüştürme becerisi olarak öne çıkıyor. Bugün dünyanın en büyük moda tasarımcıları, lüks markaları ve küresel reklam ajansları bu genç yeteneğin peşinden koşuyor. Öyle ki, Instagram’ın resmi hesabı bile Kalu’nun paylaşımlarının altına 'Lütfen DM kutunu kontrol et' notunu düşmek durumunda kaldı. Ancak Kalu, bu yoğun ilgiye ve tekliflere karşı sessizliğini koruyarak gizemini sürdürüyor.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇

Genç tasarımcı çöpten podyuma uzanan dahice bir kurgu yeteneği sergiliyor.

Genç tasarımcı çöpten podyuma uzanan dahice bir kurgu yeteneği sergiliyor.

Kalu Putik’i dünya gündemine taşıyan en büyük etken, videolarındaki dâhice kurgu kabiliyeti olarak dikkat çekiyor. Genç tasarımcı; plastik şişeler, eski lastikler, ezilmiş teneke kutular, çuvallar ve atık kablolar gibi tamamen değersiz görülen malzemeleri tercih ediyor. Videoların ilk saniyelerinde izleyiciler, lüks bir moda evinin koleksiyonundan çıkmış hissi veren son derece şık ve estetik bir kombinle karşılaşıyor. Ancak ilerleyen saniyelerde bu kıyafetlerin aslında tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığı gerçeği ortaya çıkıyor. Bu beklenmedik ters köşe ve sürpriz sonlar, videoların küresel çapta hızla viral olmasını sağlıyor.

Sürdürülebilir üretim anlayışı küresel moda algısını kökten değiştiriyor.

Sürdürülebilir üretim anlayışı küresel moda algısını kökten değiştiriyor.

Dil, kültür ya da popüler dans trendlerine bağımlı kalmadan, yalnızca saf görsel yaratıcılığa odaklanan Kalu, Instagram ve TikTok’ta yüz milyonlarca izlenme oranına ulaştı. Onun bu başarısı, sadece geçici bir sosyal medya popülaritesinden ibaret kalmıyor. Kalu Putik, moda dünyasındaki aşırı tüketim alışkanlıklarını ve yerleşik 'lüks' kavramını derinden sorgulatıyor. Sürdürülebilirliği estetikle harmanlayan özgün bakış açısı, bugün finans ve teknoloji çevrelerinin bile dikkatini çekmiş vaziyette. Kısıtlı imkanlarla başlayan bu hikaye, internet kültürünün en ilham verici başarı öykülerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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