Tüm Dünya 15 Yaşındaki Afrikalı Kalu Putik'i Konuşuyor: Bir Ayda 6 Milyon Takipçiye Ulaştı!

Etiyopya'nın kuzeyindeki Mekelle şehrinde ve başkent Addis Ababa'da yaşayan Kalu, profesyonel bir modellik ya da lüks bir moda eğitimi geçmişine sahip bulunmuyor. Onu farklı kılan esas unsur, çevresinden topladığı çöpleri ve yerel kaynakları benzersiz birer sanat eserine dönüştürme becerisi olarak öne çıkıyor. Bugün dünyanın en büyük moda tasarımcıları, lüks markaları ve küresel reklam ajansları bu genç yeteneğin peşinden koşuyor. Öyle ki, Instagram’ın resmi hesabı bile Kalu’nun paylaşımlarının altına 'Lütfen DM kutunu kontrol et' notunu düşmek durumunda kaldı. Ancak Kalu, bu yoğun ilgiye ve tekliflere karşı sessizliğini koruyarak gizemini sürdürüyor.