Tüm Dünya 15 Yaşındaki Afrikalı Kalu Putik'i Konuşuyor: Bir Ayda 6 Milyon Takipçiye Ulaştı!
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Sosyal medya mecraları, alışılmışın dışındaki başarı hikayelerine sıklıkla ev sahipliği yapsa da bu kez ezberleri tamamen bozan bir isim gündemi meşgul ediyor. Etiyopya’nın kısıtlı imkanları içinden çıkan 15 yaşındaki Kalu Putik (asıl adıyla Kaleab), atık maddeleri küresel podyumları kıskandıracak yüksek moda (high fashion) tasarımlarına dönüştürerek dijital dünyayı adeta kasıp kavuruyor. İnternette 'kaluputics' kullanıcı adıyla tanınan genç yetenek, yalnızca bir ay gibi kısa bir sürede tam 6 milyon takipçiye ulaşarak küresel bir fenomene dönüştü.
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15 Yaşında Dijital Dünyanın Yeni Modası Oldu
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Genç tasarımcı çöpten podyuma uzanan dahice bir kurgu yeteneği sergiliyor.
Sürdürülebilir üretim anlayışı küresel moda algısını kökten değiştiriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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