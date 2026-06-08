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Görenler Amerika Sanıyor: Büyük Kanyon’un İkizi Erzurum’da Turist Akınına Uğruyor

Görenler Amerika Sanıyor: Büyük Kanyon’un İkizi Erzurum’da Turist Akınına Uğruyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 09:59
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Erzurum’un Narman ilçesinde yer alan ve jeolojik yapısıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Büyük Kanyon’a benzetilen kırmızı peri bacaları, son dönemde alternatif turizm rotaları arasında öne çıkarak yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi. 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak adlandırılan bu özel bölge, sunduğu eşsiz kızıl manzaralarıyla seyahat severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer alıyor.

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Doğa harikası bölge on iki farklı kanyondan oluşan devasa bir ekosistem barındırıyor

Doğa harikası bölge on iki farklı kanyondan oluşan devasa bir ekosistem barındırıyor
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Narman Peri Bacaları, toplamda 12 farklı kanyondan oluşan geniş bir coğrafi alana yayılıyor. Nevşehir’deki benzerlerinden tamamen farklı olarak kızıl tonlara sahip olan bu ekosistem, jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Vadideki toprak yapısının yüksek oranda demir oksit içermesi, bölgeye kendine özgü bu rengi kazandırıyor. Yaklaşık 300 milyon yıl önce akarsuların taşıdığı tortuların, zamanla rüzgar ve su erozyonuna uğraması sonucu şekillenen bu tortul kayaçlar, doğa yürüyüşçüleri ve kampçılar için ideal bir alan sunarken, yeni evlenen çiftlerin de açık hava fotoğraf çekimlerinde ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Sınırları aşan ünü sayesinde vadi uluslararası ziyaretçilerin çekim merkezi haline geliyor

Sınırları aşan ünü sayesinde vadi uluslararası ziyaretçilerin çekim merkezi haline geliyor

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı bölgesinden gelen yabancı turistler, vadideki kızıl tepelerin oluşturduğu manzaraları ilgiyle inceliyor. Bölgeyi ziyaret eden misafirler, alanın mülki ve coğrafi yapısını diğer turizm merkezlerine kıyasla çok daha bakir, etkileyici ve keşfedilmeye değer bir deneyim olarak nitelendiriyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne de önerilen Narman Kanyonu, yürütülen tanıtım çalışmaları ve artan konaklama imkanlarıyla birlikte küresel ölçekte bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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