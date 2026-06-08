Görenler Amerika Sanıyor: Büyük Kanyon’un İkizi Erzurum’da Turist Akınına Uğruyor

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı bölgesinden gelen yabancı turistler, vadideki kızıl tepelerin oluşturduğu manzaraları ilgiyle inceliyor. Bölgeyi ziyaret eden misafirler, alanın mülki ve coğrafi yapısını diğer turizm merkezlerine kıyasla çok daha bakir, etkileyici ve keşfedilmeye değer bir deneyim olarak nitelendiriyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne de önerilen Narman Kanyonu, yürütülen tanıtım çalışmaları ve artan konaklama imkanlarıyla birlikte küresel ölçekte bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor.