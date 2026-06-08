Görenler Amerika Sanıyor: Büyük Kanyon’un İkizi Erzurum’da Turist Akınına Uğruyor
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Erzurum’un Narman ilçesinde yer alan ve jeolojik yapısıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Büyük Kanyon’a benzetilen kırmızı peri bacaları, son dönemde alternatif turizm rotaları arasında öne çıkarak yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi. 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak adlandırılan bu özel bölge, sunduğu eşsiz kızıl manzaralarıyla seyahat severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer alıyor.
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Doğa harikası bölge on iki farklı kanyondan oluşan devasa bir ekosistem barındırıyor
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Sınırları aşan ünü sayesinde vadi uluslararası ziyaretçilerin çekim merkezi haline geliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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