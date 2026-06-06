Koca Dünyada Sadece 1 Tane Kaldı: Devlet Sırrı Gibi Saklanıyor, 24 Saat Nöbet Tutuluyor

Şili ana karasından yaklaşık 673 kilometre uzaklıkta yer alan volkanik Robinson Crusoe Adası, dünyadaki en hassas botanik kurtarma operasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bilim dünyasında Dendroseris neriifolia olarak adlandırılan endemik ağaç türünün doğadaki son temsilcisi, sarp bir uçurumun kenarında varlık mücadelesi veriyor. Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF) korucuları, rüzgar ve erozyon nedeniyle düşme riski taşıyan bu yegane ağacı halatlarla kayalara sabitleyerek, 24 saat esasıyla koruma altında tutuyor.

Geçmişte adada zengin bir popülasyona sahip olan bu tür, kontrolsüz otlatma, toprak erozyonu, istilacı türlerin yayılımı ve orman kesimleri sebebiyle yok oluşun eşiğine geldi. 1980 yılında yapılan sayımlarda 7 adede kadar gerileyen popülasyon, günümüzde tek bir bireye kadar düştü.

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