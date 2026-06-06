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Koca Dünyada Sadece 1 Tane Kaldı: Devlet Sırrı Gibi Saklanıyor, 24 Saat Nöbet Tutuluyor

Koca Dünyada Sadece 1 Tane Kaldı: Devlet Sırrı Gibi Saklanıyor, 24 Saat Nöbet Tutuluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 22:24
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Şili ana karasından yaklaşık 673 kilometre uzaklıkta yer alan volkanik Robinson Crusoe Adası, dünyadaki en hassas botanik kurtarma operasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bilim dünyasında Dendroseris neriifolia olarak adlandırılan endemik ağaç türünün doğadaki son temsilcisi, sarp bir uçurumun kenarında varlık mücadelesi veriyor. Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF) korucuları, rüzgar ve erozyon nedeniyle düşme riski taşıyan bu yegane ağacı halatlarla kayalara sabitleyerek, 24 saat esasıyla koruma altında tutuyor.

Geçmişte adada zengin bir popülasyona sahip olan bu tür, kontrolsüz otlatma, toprak erozyonu, istilacı türlerin yayılımı ve orman kesimleri sebebiyle yok oluşun eşiğine geldi. 1980 yılında yapılan sayımlarda 7 adede kadar gerileyen popülasyon, günümüzde tek bir bireye kadar düştü.

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Kaynak

Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
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Zorlu Arazi Şartlarında Gerçekleştirilen Tohum Toplama Operasyonu Geleceğe Umut Işığı Oluyor

Zorlu Arazi Şartlarında Gerçekleştirilen Tohum Toplama Operasyonu Geleceğe Umut Işığı Oluyor

Ağacın tohumlarının olgunlaştığı her mart ayında CONAF ekipleri hayati riskler barındıran bir operasyon yürütüyor. Herhangi bir araç ulaşımının bulunmadığı adada, 4 saatlik zorlu bir yürüyüş ve ardından 2 saatlik dik bir tırmanış gerçekleştiren uzmanlar uçurum kenarındaki ağaca ulaşıyor. Korucular gövdeye tırmanarak olgunlaşan tohumları özel ağ sistemleriyle topluyor.

Bu amansız çabalar neticesinde elde edilen 29 tohum, küresel bitki koruma çalışmalarının merkezi konumundaki İngiltere Kew Gardens Milenyum Tohum Bankası’na ulaştırıldı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen röntgen analizlerinde tohumlardan 25 tanesinin canlılık kabiliyetini koruduğu belirlendi. Yürütülen hassas çimlendirme çalışmaları sonucunda, bu tohumlardan 7 tanesi başarıyla filizlenerek kök salmayı başardı.

Laboratuvarda Elde Edilen Başarı Türün Doğal Yaşam Alanına Geri Dönmesini Sağlayacak

Laboratuvarda Elde Edilen Başarı Türün Doğal Yaşam Alanına Geri Dönmesini Sağlayacak

Bu gelişme, tamamı yüksek derecede nesli tükenme tehdidi altında bulunan 11 türlük Dendroseris cinsinin bir tohum bankasında koruma altına alınan ilk örneği olarak kayıtlara geçti. Kew Wakehurst yetkilileri, tohum bankalarının sadece acil durum sığınağı işlevi görmediğini, aynı zamanda bitkilerin çimlenme mekanizmalarını çözerek geleceğin gıda ve ilaç kaynaklarını güvenceye aldığını ifade ediyor.

Laboratuvarda kontrollü ortamda büyütülen fidanlar çiçeklenme olgunluğuna eriştiğinde, yeni tohum nesillerinin üretimi hedefleniyor. Elde edilen çimlenme protokolleri Şili'deki koruma ekipleriyle paylaşılarak, yeni fidanların Robinson Crusoe Adası’ndaki korunaklı bölgelere ve Şili'deki botanik bahçelerine dikilmesi planlanıyor. Bilim insanları, gelecekte bu tür ulaşılmaz ve tehlikeli bölgelerdeki tohum toplama faaliyetlerinde insan hayatını riske atmamak adına dron teknolojisinden yararlanmayı öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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