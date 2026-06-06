Uzmanlar Açıkladı: Meğer Spor Salonuna Gitmeden Sağlıklı Kalmanın Yolu Evdeymiş

Merdiven tırmanışını profesyonel bir egzersize dönüştürmek amacıyla ilk günlerde yüksek hızda koşulması tavsiye edilmiyor. Sürecin temelini tempo kontrolü, doğru duruş ve bilinçli adımlar oluşturuyor. Uzun süre hareketsiz kalan bireylerin egzersize günlük 3 ila 5 dakikalık sürelerle başlaması ve bu süreyi zamanla artırması önem arz ediyor. Egzersiz sırasında omurgayı bükmeden, gövdeyi hafifçe öne eğerek ilerlemek ve kalça kaslarını daha fazla aktifleştirmek adına basamaklara ayağın tamamıyla basılması gerekiyor. Diz sağlığını korumak amacıyla inişlerin yavaş yapılması ve bu evrenin bir dinlenme süresi olarak değerlendirilmesi öneriliyor. Ayrıca 10 dakikalık toplam sürenin sabah ve akşam olmak üzere iki eşit bloğa bölünmesi de sürdürülebilirliği kolaylaştırıyor.