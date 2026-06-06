Uzmanlar Açıkladı: Meğer Spor Salonuna Gitmeden Sağlıklı Kalmanın Yolu Evdeymiş
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Uzmanlar, her gün düzenli olarak gerçekleştirilen 10 dakikalık merdiven tırmanma aktivitesinin, bacak kasları üzerinde haftada üç gün uygulanan ağırlık antrenmanlarına eşdeğer bir etki yarattığını ifade ediyor. Söz konusu rutinin kas hacmini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefleyen bireyler için spor salonundaki egzersizlerin yerini tamamen alması beklenmiyor. Buna karşın, haftada toplam 70 dakika boyunca yer çekimine karşı koyarak kuadriseps, gluteal kaslar, baldırlar ve merkez bölgesini çalıştırmanın bacaklarda yüksek düzeyde lokal dayanıklılık ve sıkılaşma sağladığı belirtiliyor.
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Vücut ağırlığının dikey olarak taşınması bacak kaslarındaki tüm lifleri harekete geçiriyor
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Doğru postürün korunması ve kademeli ilerleme sakatlık riskini minimuma indiriyor
Kısa süreli ve yoğun tırmanışlar kalp sağlığı ile genel kondisyonu doğrudan destekliyor
Fiziksel sınırların gözetilmesi egzersizden alınacak verimi en üst noktaya taşıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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