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Yaşam
Uzmanlar Açıkladı: Meğer Spor Salonuna Gitmeden Sağlıklı Kalmanın Yolu Evdeymiş

Uzmanlar Açıkladı: Meğer Spor Salonuna Gitmeden Sağlıklı Kalmanın Yolu Evdeymiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 19:31
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Uzmanlar, her gün düzenli olarak gerçekleştirilen 10 dakikalık merdiven tırmanma aktivitesinin, bacak kasları üzerinde haftada üç gün uygulanan ağırlık antrenmanlarına eşdeğer bir etki yarattığını ifade ediyor. Söz konusu rutinin kas hacmini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefleyen bireyler için spor salonundaki egzersizlerin yerini tamamen alması beklenmiyor. Buna karşın, haftada toplam 70 dakika boyunca yer çekimine karşı koyarak kuadriseps, gluteal kaslar, baldırlar ve merkez bölgesini çalıştırmanın bacaklarda yüksek düzeyde lokal dayanıklılık ve sıkılaşma sağladığı belirtiliyor.

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Kaynak: https://catracalivre.com.br/saude-bem...
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Vücut ağırlığının dikey olarak taşınması bacak kaslarındaki tüm lifleri harekete geçiriyor

Düz zeminde yürümekten farklı olarak merdiven çıkma esnasında insan vücudu, kendi ağırlığını dikey düzlemde yukarı taşımak durumunda kalıyor. Bu süreçte her basamak, tek bacakla yapılan 'step-up' egzersizinin bir tekrarı olarak işlev görüyor. Gövdeyi yukarı iten ön bacak kasları, basamak yüksekliğinin aşılmasını sağlayan kalça kasları ve itiş anında ayak bileğini sabitleyen baldırlar eş zamanlı olarak çalışıyor. Sürekli direnç durumu kasları yoğun şekilde uyarırken, kalp atış hızını da kısa sürede yukarılara taşıyor.

Doğru postürün korunması ve kademeli ilerleme sakatlık riskini minimuma indiriyor

Doğru postürün korunması ve kademeli ilerleme sakatlık riskini minimuma indiriyor

Merdiven tırmanışını profesyonel bir egzersize dönüştürmek amacıyla ilk günlerde yüksek hızda koşulması tavsiye edilmiyor. Sürecin temelini tempo kontrolü, doğru duruş ve bilinçli adımlar oluşturuyor. Uzun süre hareketsiz kalan bireylerin egzersize günlük 3 ila 5 dakikalık sürelerle başlaması ve bu süreyi zamanla artırması önem arz ediyor. Egzersiz sırasında omurgayı bükmeden, gövdeyi hafifçe öne eğerek ilerlemek ve kalça kaslarını daha fazla aktifleştirmek adına basamaklara ayağın tamamıyla basılması gerekiyor. Diz sağlığını korumak amacıyla inişlerin yavaş yapılması ve bu evrenin bir dinlenme süresi olarak değerlendirilmesi öneriliyor. Ayrıca 10 dakikalık toplam sürenin sabah ve akşam olmak üzere iki eşit bloğa bölünmesi de sürdürülebilirliği kolaylaştırıyor.

Kısa süreli ve yoğun tırmanışlar kalp sağlığı ile genel kondisyonu doğrudan destekliyor

Kısa süreli ve yoğun tırmanışlar kalp sağlığı ile genel kondisyonu doğrudan destekliyor

Bilimsel incelemeler, merdiven tırmanma aktivitelerinin kardiyorespiratör sağlığı, damar fonksiyonlarını ve kan şekeri profilini hızla iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Bu rutin sayesinde kalp kası güçlenirken, düz yürüyüşe oranla dakika başına harcanan kalori miktarı artış gösteriyor. Tek ayak üzerinde kalınan anlar ise kalça ve bilek koordinasyonunu geliştirerek vücut dengesine katkı sağlıyor.

Fiziksel sınırların gözetilmesi egzersizden alınacak verimi en üst noktaya taşıyor

Fiziksel sınırların gözetilmesi egzersizden alınacak verimi en üst noktaya taşıyor

Merdiven çıkma faaliyeti, güç, dayanıklılık ve kardiyo unsurlarını bir araya getiren en erişilebilir egzersiz modelleri arasında yer alıyor. Ancak diz, kalça veya bel bölgesinde kronik ağrı hisseden kişilerin bu uygulamayı daha düşük yoğunlukta tutması veya sürece başlamadan önce bir uzmana danışması büyük önem taşıyor. İstikrarlı bir ilerlemeyle her gün ayrılacak 10 dakikalık zaman dilimi, sadece bir kat değişimi sağlamakla kalmayıp bacak yapısını ve genel kondisyonu dönüştüren güçlü bir antrenmana dönüşüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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