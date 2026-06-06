Çölü Kurtarmak İçin Yapılan Milyarlık Projeler İflas Etti: Çözümü Köylüler Buldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/e...
İklim kriziyle mücadele kapsamında Sahra Çölü ve Sahel kuşağında yürütülen milyarlarca dolarlık yüksek teknoloji yatırımları başarısızlıkla sonuçlanırken, geleneksel toprak mühendisliği yöntemleri çölleşmeye karşı somut başarılar ortaya koyuyor. Bölgede denenen 'büyük yeşil duvarlar' ve yapay arı kovanı projeleri aşırı sıcaklar nedeniyle çökerken, yüzyıllardır kullanılan 'Yarım Ay' (Demi-lune) çukurları kurak arazileri yeniden canlandırıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölgeye uygulanan yüksek teknolojili biyolojik çözümler aşırı sıcaklar karşısında çöküş yaşadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleneksel yarım ay çukurları suyun akış yönünü değiştirerek doğal bir restorasyon sağlıyor
Uluslararası araştırma sonuçları kadim yöntemin başarısını bilimsel verilerle ortaya koyuyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın