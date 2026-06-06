article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çölü Kurtarmak İçin Yapılan Milyarlık Projeler İflas Etti: Çözümü Köylüler Buldu

Çölü Kurtarmak İçin Yapılan Milyarlık Projeler İflas Etti: Çözümü Köylüler Buldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 17:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İklim kriziyle mücadele kapsamında Sahra Çölü ve Sahel kuşağında yürütülen milyarlarca dolarlık yüksek teknoloji yatırımları başarısızlıkla sonuçlanırken, geleneksel toprak mühendisliği yöntemleri çölleşmeye karşı somut başarılar ortaya koyuyor. Bölgede denenen 'büyük yeşil duvarlar' ve yapay arı kovanı projeleri aşırı sıcaklar nedeniyle çökerken, yüzyıllardır kullanılan 'Yarım Ay' (Demi-lune) çukurları kurak arazileri yeniden canlandırıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgeye uygulanan yüksek teknolojili biyolojik çözümler aşırı sıcaklar karşısında çöküş yaşadı

Bölgeye uygulanan yüksek teknolojili biyolojik çözümler aşırı sıcaklar karşısında çöküş yaşadı

Sahra ve Sahel kuşaklarındaki kum sıcaklıklarının 50 °C’nin üzerine çıkması, yapay müdahalelerin sonunu getirdi. Çölü yeşillendirmek amacıyla dikilen milyonlarca fide, toprağın taşlaşması ve yağmur suyunu emememesi nedeniyle hızla kurudu. Tozlaşmayı artırmak amacıyla bölgeye getirilen özel soğutmalı arı kovanları ise tam bir felaketle sonuçlandı. Aşırı sıcaklar yüzünden kovanlardaki balmumu petekleri eridi, iç yapılar çöktü ve arı kolonileri tümüyle telef oldu. Bilim insanları, su tutma kapasitesi bulunmayan bir toprağa doğrudan yaşam enjekte etmeye çalışan bu yüksek maliyetli politikanın iflas ettiğini açıkladı.

Geleneksel yarım ay çukurları suyun akış yönünü değiştirerek doğal bir restorasyon sağlıyor

Geleneksel yarım ay çukurları suyun akış yönünü değiştirerek doğal bir restorasyon sağlıyor

Yüksek teknolojili projelerin tükendiği noktada, yerel toplulukların ve uluslararası restorasyon programlarının uyguladığı kadim bir yöntem başarıya ulaşıyor. Kuma kazılan, 2 ila 4 metre genişliğindeki hilal şeklindeki sığ çukurlar, suyun akış yönüne ters olacak şekilde konumlandırılıyor. Bu geometrik yapı sayesinde, aniden bastıran sağanak yağmurların suları akıp gitmek yerine bu çukurlarda toplanıyor. Sertleşmiş toprak kabuğu kırılarak suyun derine sızması sağlanırken, çiftçilerin eklediği gübre ve kompost toprağı besliyor. Azalan buharlaşma sayesinde bu küçük vahalar, çevredeki çıplak kuma kıyasla daha serin bir mikro-iklim oluşturarak yerli bitki ve canlı türlerinin bölgeye kendiliğinden dönmesine zemin hazırlıyor.

Uluslararası araştırma sonuçları kadim yöntemin başarısını bilimsel verilerle ortaya koyuyor

Uluslararası araştırma sonuçları kadim yöntemin başarısını bilimsel verilerle ortaya koyuyor

Sahra Altı Afrika'daki tarım arazilerinin %60'ından fazlasının bozulmuş durumda olduğunu belirten uzmanlar, Burkina Faso, Nijer ve Mali'den gelen verilerin bu yöntemi doğruladığını ifade ediyor. Araştırmalara göre yarım ay yapıları, toprağa su sızmasını %70 oranında artırırken toprak erozyonunu da yarı yarıya azaltıyor. Nijerya'nın kuzeyinde gerçekleştirilen 2025 tarihli vaka çalışması da dört metrelik yarım aylar uygulanan çorak arazilerin ilk yağmurlu sezonun ardından hızla nemlenerek gözle görülür bir bitki örtüsüne kavuştuğunu belgeliyor. Bilim insanları, bu yöntemin ulusal iklim politikalarına derhal dahil edilmesi çağrısında bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın