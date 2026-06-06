Çölü Kurtarmak İçin Yapılan Milyarlık Projeler İflas Etti: Çözümü Köylüler Buldu

Sahra Altı Afrika'daki tarım arazilerinin %60'ından fazlasının bozulmuş durumda olduğunu belirten uzmanlar, Burkina Faso, Nijer ve Mali'den gelen verilerin bu yöntemi doğruladığını ifade ediyor. Araştırmalara göre yarım ay yapıları, toprağa su sızmasını %70 oranında artırırken toprak erozyonunu da yarı yarıya azaltıyor. Nijerya'nın kuzeyinde gerçekleştirilen 2025 tarihli vaka çalışması da dört metrelik yarım aylar uygulanan çorak arazilerin ilk yağmurlu sezonun ardından hızla nemlenerek gözle görülür bir bitki örtüsüne kavuştuğunu belgeliyor. Bilim insanları, bu yöntemin ulusal iklim politikalarına derhal dahil edilmesi çağrısında bulunuyor.