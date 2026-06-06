Beklenen Hızlı Tren Projesinin Bitiş Tarihi Belli Oldu: 4 Saatlik Yol 1,5 Saate Düşecek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en stratejik demir yolu projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule etabında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Büyükkarıştıran İstasyonu’nda başlayan test sürüşünde tren hızının saatte 202 kilometreye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, hattın bu yıl bitmeden işletmeye alınmasının hedeflendiğini açıkladı.
Avrupa Birliği (İPA) fonlarının da kısmen finanse ettiği bu dev proje, 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez gibi güçlü bir altyapıyla inşa edildi. Saatte 200 kilometre işletme hızına sahip, çift hatlı ve elektrikli olarak tasarlanan hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak özellikleri bünyesinde barındırıyor.
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Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki seyahat süreleri önemli ölçüde azalıyor
Kapıkule Garı yapılan genişletme çalışmalarıyla dev bir lojistik merkeze dönüşüyor
Yeni hat küresel lojistik zincirinin en kritik halkalarından birini oluşturuyor
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