Beklenen Hızlı Tren Projesinin Bitiş Tarihi Belli Oldu: 4 Saatlik Yol 1,5 Saate Düşecek!

Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi öngörülüyor. Bu hız artışı kapasitelere de yansıyarak yıllık yolcu kapasitesini 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesini ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkarmayı vaat ediyor.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgeleri ile limanlar, Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişim sağlama imkanına kavuşuyor. Halihazırda demir yolu ihracat taşımalarının yüzde 86’sının gerçekleştirildiği bu koridor, yeni hatla birlikte lojistik gücünü katlama potansiyeli taşıyor.