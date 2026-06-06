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Beklenen Hızlı Tren Projesinin Bitiş Tarihi Belli Oldu: 4 Saatlik Yol 1,5 Saate Düşecek!

Beklenen Hızlı Tren Projesinin Bitiş Tarihi Belli Oldu: 4 Saatlik Yol 1,5 Saate Düşecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 17:10
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en stratejik demir yolu projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule etabında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Büyükkarıştıran İstasyonu’nda başlayan test sürüşünde tren hızının saatte 202 kilometreye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, hattın bu yıl bitmeden işletmeye alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (İPA) fonlarının da kısmen finanse ettiği bu dev proje, 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez gibi güçlü bir altyapıyla inşa edildi. Saatte 200 kilometre işletme hızına sahip, çift hatlı ve elektrikli olarak tasarlanan hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak özellikleri bünyesinde barındırıyor.

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Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki seyahat süreleri önemli ölçüde azalıyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki seyahat süreleri önemli ölçüde azalıyor

Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi öngörülüyor. Bu hız artışı kapasitelere de yansıyarak yıllık yolcu kapasitesini 600 binden 3,4 milyona, yük kapasitesini ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkarmayı vaat ediyor.

Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgeleri ile limanlar, Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişim sağlama imkanına kavuşuyor. Halihazırda demir yolu ihracat taşımalarının yüzde 86’sının gerçekleştirildiği bu koridor, yeni hatla birlikte lojistik gücünü katlama potansiyeli taşıyor.

Kapıkule Garı yapılan genişletme çalışmalarıyla dev bir lojistik merkeze dönüşüyor

Kapıkule Garı yapılan genişletme çalışmalarıyla dev bir lojistik merkeze dönüşüyor

Proje kapsamında Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran istasyonları modern bir mimariyle yenileniyor. En büyük değişim ise Kapıkule Gar sahasında gerçekleştiriliyor. Garın toplam alanı 253 bin metrekareden 660 bin metrekareye, hat sayısı ise 23’ten 42’ye çıkarılıyor. Bu genişleme sayesinde sınır kapısındaki tren yığılmalarının önüne geçilmesi, gümrük işlemlerinin hızlanması ve lojistik süreçlerin optimize edilmesi amaçlanıyor.

Yeni hat küresel lojistik zincirinin en kritik halkalarından birini oluşturuyor

Yeni hat küresel lojistik zincirinin en kritik halkalarından birini oluşturuyor

Halkalı-Kapıkule hattı, sadece yerel bir ulaşım projesi olmayıp, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 'Orta Koridor' vizyonunun ve Kalkınma Yolu Projesi’nin en kritik batı ucunu meydana getiriyor. Bakan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars hattının ardından bu projenin de tamamlanmasıyla Türkiye’nin küresel lojistikte vazgeçilmez bir merkez haline geleceğini ifade etti. Ayrıca, Ispartakule-Çerkezköy ile Halkalı bağlantı çalışmalarının da hızla sürdüğü ve hattın tamamının önümüzdeki yıl bitirilmesinin planlandığı aktarıldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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