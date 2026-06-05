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Dünyada Bir İlk Olacak: Kampüsünden Petrol Çıkan Üniversitemiz İçin 6 Kuyu Kazılacak

Dünyada Bir İlk Olacak: Kampüsünden Petrol Çıkan Üniversitemiz İçin 6 Kuyu Kazılacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:41
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Türkiye’de ilk kez bir üniversite kampüsünde petrol üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla resmi adımlar atılıyor. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yer alan Dicle Üniversitesi yerleşkesinde zengin petrol rezervleri tespit edildi. Devasa kampüs arazisinde arama ve işletme ruhsatını elinde bulunduran tek firma konumundaki PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ ile üniversite yönetimi arasında 10 yıllık bir işletme sözleşmesi imzalandı.

Toplamda 20 milyon dolarlık büyük bir yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında, kampüsün 45 bin metrekarelik sahasında iki ayrı lokasyon belirlendi. Bu alanlarda ilk etapta petrol üretimi hedefiyle 6 sondaj kuyusunun açılması kararlaştırıldı. Yapılan sözleşme gereği, bu kuyulardan çıkarılacak petrolden elde edilecek gelirin yüzde 3'lük kısmı Dicle Üniversitesi'ne aktarılacak.

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Üniversite Yönetimi Keşfi Büyük Bir Memnuniyetle Karşıladı

Üniversite Yönetimi Keşfi Büyük Bir Memnuniyetle Karşıladı

Sahada doğal gaz değil, doğrudan petrol rezervi keşfedildiğini belirten Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, haberi ilk aldıklarında şaşkınlık ve gururu bir arada yaşadıklarını ifade etti. Diyarbakır'ın genel olarak bir petrol bölgesi olduğunu hatırlatan Eronat, üniversitenin Türkiye'nin en büyük ikinci arazisine sahip kampüsü olması sebebiyle bu durumu doğal bir sonuç olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Rektör Eronat, iki lokasyonda üçer kuyu olmak üzere toplam 6 kuyu ile başlanacak çalışmalarda, rezervin derinliğine ve zenginliğine göre kuyu sayısının ilerleyen dönemde artırılabileceğini vurguladı. Kampüsten çıkarılacak petrolün devletin ekonomik gücüne katkı sunacak olmasının üniversite adına büyük bir mutluluk vesilesi oluşturduğunu dile getirdi.

Elde Edilecek Gelir Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılacak

Elde Edilecek Gelir Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılacak

Projenin üretim takvimine göre petrolün ekim ayı içerisinde tamamen gün yüzüne çıkarılması planlanıyor. İlk aşamada günlük yaklaşık 150 varil, yıllık bazda ise 32 bin 350 varile kadar ulaşan bir petrol arzı öngörülüyor. Bu üretim hacmi, bugünkü piyasa değerleri dikkate alındığında Dicle Üniversitesi'ne yılda yaklaşık 32 milyon liralık bir ek gelir kapısı aralıyor.

Rektör Eronat, 20 milyon dolarlık bu büyük yatırımın bölgede önemli bir istihdam olanağı da yaratacağını sözlerine ekledi. Kazanılacak gelirle devletin üzerindeki mali yükü hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Eronat, bu stabil katkı payının üniversitenin ilerleyen yıllarında kurumsal bir güven unsuru oluşturacağını, hedefleri büyüteceğini ve eğitim kalitesini artırma noktasında daha rahat inisiyatif almalarını sağlayacağını ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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