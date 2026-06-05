Dünyada Bir İlk Olacak: Kampüsünden Petrol Çıkan Üniversitemiz İçin 6 Kuyu Kazılacak

Türkiye’de ilk kez bir üniversite kampüsünde petrol üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla resmi adımlar atılıyor. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yer alan Dicle Üniversitesi yerleşkesinde zengin petrol rezervleri tespit edildi. Devasa kampüs arazisinde arama ve işletme ruhsatını elinde bulunduran tek firma konumundaki PETAR Doğal Gaz ve Petrol Araştırma AŞ ile üniversite yönetimi arasında 10 yıllık bir işletme sözleşmesi imzalandı.

Toplamda 20 milyon dolarlık büyük bir yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında, kampüsün 45 bin metrekarelik sahasında iki ayrı lokasyon belirlendi. Bu alanlarda ilk etapta petrol üretimi hedefiyle 6 sondaj kuyusunun açılması kararlaştırıldı. Yapılan sözleşme gereği, bu kuyulardan çıkarılacak petrolden elde edilecek gelirin yüzde 3'lük kısmı Dicle Üniversitesi'ne aktarılacak.

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