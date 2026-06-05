Türkiye'nin Yeni Tanıştığı Sebze Dünyada 'Süper Besin' İlan Edildi: Kilo Vermek İçin Birebir
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Kaynak: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles...
Türkiye’de sofralara yeni yeni konuk olan tatlı patates, genellikle sadece turuncu yumrusuyla mutfaklarda yer buluyor. Ancak bilim dünyasından gelen son açıklamalar, bu bitkiyle ilgili bilinenleri tamamen değiştirecek nitelik taşıyor. Araştırmalar, çoğunlukla çöpe atılan ya da önemsenmeyen tatlı patates yapraklarının sıradan bir yeşillik olmanın çok ötesinde, tam bir 'süper besin' olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik bu yapraklar, son dönemin popüler zayıflama iğneleriyle aynı biyolojik mekanizmayı tetikleyerek vücutta doğal yoldan kilo kontrolü sağlıyor.
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Yapılan araştırmalar bu yaprakların popüler kilo verme enjeksiyonlarıyla aynı mekanizmayı tetiklediğini gösteriyor
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Zengin bileşenleri sayesinde bu yeşil yapraklar adeta doğal bir eczane görevi üstleniyor
Uluslararası çalışmalar bu yeşilliğin işlense bile besin değerini koruduğunu ortaya koyuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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