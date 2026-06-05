Türkiye'nin Yeni Tanıştığı Sebze Dünyada 'Süper Besin' İlan Edildi: Kilo Vermek İçin Birebir

Bu faydalar kulaktan dolma bilgilere değil, Molecules ve Foods gibi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan bilimsel raporlara dayanıyor. Araştırmalar, bu yapraklardaki besin maddelerinin yüksek biyoaktiviteye ve mükemmel bir stabiliteye sahip olduğunu, yani pişirilse veya işlense bile değerini büyük oranda koruduğunu kanıtlıyor.

Türk mutfağında ıspanak, pazı ve kara lahana gibi yeşillikler zeytinyağlı yemeklerde ve kavurmalarda zaten sıkça tercih ediliyor. Tatlı patates yapraklarının da benzer şekilde mutfağa dahil edilmesi, sofralara hem ekonomik hem de son derece sağlıklı bir süper besin alternatifi kazandırma potansiyeli barındırıyor.