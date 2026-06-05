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Türkiye'nin Yeni Tanıştığı Sebze Dünyada 'Süper Besin' İlan Edildi: Kilo Vermek İçin Birebir

Türkiye'nin Yeni Tanıştığı Sebze Dünyada 'Süper Besin' İlan Edildi: Kilo Vermek İçin Birebir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 12:29
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Türkiye’de sofralara yeni yeni konuk olan tatlı patates, genellikle sadece turuncu yumrusuyla mutfaklarda yer buluyor. Ancak bilim dünyasından gelen son açıklamalar, bu bitkiyle ilgili bilinenleri tamamen değiştirecek nitelik taşıyor. Araştırmalar, çoğunlukla çöpe atılan ya da önemsenmeyen tatlı patates yapraklarının sıradan bir yeşillik olmanın çok ötesinde, tam bir 'süper besin' olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik bu yapraklar, son dönemin popüler zayıflama iğneleriyle aynı biyolojik mekanizmayı tetikleyerek vücutta doğal yoldan kilo kontrolü sağlıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles...
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Yapılan araştırmalar bu yaprakların popüler kilo verme enjeksiyonlarıyla aynı mekanizmayı tetiklediğini gösteriyor

Yapılan araştırmalar bu yaprakların popüler kilo verme enjeksiyonlarıyla aynı mekanizmayı tetiklediğini gösteriyor

Gündemi meşgul eden kilo verme enjeksiyonları, vücuda dışarıdan GLP-1 hormonunu taklit eden kimyasal bir madde verilmesi prensibiyle çalışıyor. Mide boşalmasını yavaşlatan bu yöntem, tokluk hissini artırıp iştahı azaltsa da mide bulantısı ve kas kaybı gibi ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalara göre ise tatlı patates yapraklarında bolca bulunan kafeoilkinik asitler, bağırsaktaki L hücrelerini uyararak vücudun kendi GLP-1 hormonunu doğal yollarla üretmesine imkan tanıyor. Hiçbir kimyasal enjeksiyona gerek kalmadan çalışan bu içsel mekanizma, tamamen yan etkisiz ve uzun süreli bir kilo kontrol süreci sunuyor.

Zengin bileşenleri sayesinde bu yeşil yapraklar adeta doğal bir eczane görevi üstleniyor

Zengin bileşenleri sayesinde bu yeşil yapraklar adeta doğal bir eczane görevi üstleniyor

Tatlı patates yaprağı yalnızca kilo kontrolüne yardımcı olmakla kalmıyor, zengin içeriğiyle vücuda pek çok fayda sağlıyor:

  • Hücreleri koruyor ve yaşlanmayı yavaşlatıyor: İçeriğindeki antosiyaninler sayesinde serbest radikallerle savaşarak yaşlanma sürecini geciktiriyor, kan damarlarını ve beyin sinir sinyallerini stabilize ediyor.

  • Kanserle mücadelede önemli bir bariyer oluşturuyor: Barındırdığı klorojenik asit güçlü anti-enflamatuar özellikler gösterirken, bitkiye özgü özel bir depolama proteini tümör büyümesini destekleyen enzimleri bloke etme potansiyeli taşıyor.

  • Göz, cilt ve kemik sağlığını destekliyor: Lutein ve beta-karoten kombinasyonuyla görme yetisini koruyor. Ayrıca sinir-kas iletimini destekleyen potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum mineralleri bakımından zengin bir kaynak profil çiziyor.

  • Bağırsak fonksiyonlarını düzenleyerek şekeri dengeliyor: Yüksek lif içeriği, bağırsaktaki faydalı bakterileri beslerken sindirimi yavaşlatıyor ve ani kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçiyor.

Uluslararası çalışmalar bu yeşilliğin işlense bile besin değerini koruduğunu ortaya koyuyor

Uluslararası çalışmalar bu yeşilliğin işlense bile besin değerini koruduğunu ortaya koyuyor

Bu faydalar kulaktan dolma bilgilere değil, Molecules ve Foods gibi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan bilimsel raporlara dayanıyor. Araştırmalar, bu yapraklardaki besin maddelerinin yüksek biyoaktiviteye ve mükemmel bir stabiliteye sahip olduğunu, yani pişirilse veya işlense bile değerini büyük oranda koruduğunu kanıtlıyor.

Türk mutfağında ıspanak, pazı ve kara lahana gibi yeşillikler zeytinyağlı yemeklerde ve kavurmalarda zaten sıkça tercih ediliyor. Tatlı patates yapraklarının da benzer şekilde mutfağa dahil edilmesi, sofralara hem ekonomik hem de son derece sağlıklı bir süper besin alternatifi kazandırma potansiyeli barındırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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