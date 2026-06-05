İnşaat Ustalarının Kabusu: Onlarca Dev Binayı Jenga Oynar Gibi Üst Üste Koydular
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Kaynak: https://www.oma.com/projects/the-inte...
Singapur’da inşa edilen The Interlace konut kompleksi, geleneksel dikey mimari anlayışını kökten değiştirerek modern şehir planlamasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Mimarlar, yüksek binaları alışılagelmişin aksine yan yana dikmek yerine, 31 adet apartman bloğunu üst üste yerleştirerek ezber bozan bir tasarıma imza attı.
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Bloklar farklı açılarla üst üste yerleştirilerek dev bir yapboz görünümü elde edildi
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Yenilikçi yaşam kompleksi uluslararası mimarlık otoriteleri tarafından ödüllendirildi
Uzmanlar projenin yüksek nüfuslu şehirlerde yaşam kalitesini artırdığını belirtti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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