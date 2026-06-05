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İnşaat Ustalarının Kabusu: Onlarca Dev Binayı Jenga Oynar Gibi Üst Üste Koydular

İnşaat Ustalarının Kabusu: Onlarca Dev Binayı Jenga Oynar Gibi Üst Üste Koydular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 11:21
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Singapur’da inşa edilen The Interlace konut kompleksi, geleneksel dikey mimari anlayışını kökten değiştirerek modern şehir planlamasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Mimarlar, yüksek binaları alışılagelmişin aksine yan yana dikmek yerine, 31 adet apartman bloğunu üst üste yerleştirerek ezber bozan bir tasarıma imza attı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.oma.com/projects/the-inte...
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Bloklar farklı açılarla üst üste yerleştirilerek dev bir yapboz görünümü elde edildi

Bloklar farklı açılarla üst üste yerleştirilerek dev bir yapboz görünümü elde edildi

Yaklaşık 170 bin metrekarelik bir alan üzerinde yükselen projede, altışar katlı uzun yapılar halinde tasarlanan bloklar kullanıldı. Bu blokların geleneksel apartmanlar gibi sıralanmaması, yapı içerisinde çok sayıda açık alan, gökyüzü bahçesi, yürüyüş yolu ve ortak yaşam bölgesi oluşmasını sağladı. Toplam 1.040 daireden oluşan ve binlerce kişiye ev sahipliği yapan kompleksin merkezinde ise geniş yeşil alanlar, yüzme havuzları ile sosyal tesisler konumlandırıldı. Projenin en dikkat çekici yönünü, birçok dairenin şehir manzarasının yanı sıra bu geniş yeşil alanları da doğrudan görebilmesi oluşturdu.

Yenilikçi yaşam kompleksi uluslararası mimarlık otoriteleri tarafından ödüllendirildi

Yenilikçi yaşam kompleksi uluslararası mimarlık otoriteleri tarafından ödüllendirildi

The Interlace, tamamlanmasının ardından küresel mimari çevrelerinde büyük bir yankı uyandırarak çok sayıda prestijli ödüle layık görüldü. Proje, özellikle 2015 yılında düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nde 'Yılın Dünya Binası' unvanını kazandı.

Uzmanlar projenin yüksek nüfuslu şehirlerde yaşam kalitesini artırdığını belirtti

Uzmanlar projenin yüksek nüfuslu şehirlerde yaşam kalitesini artırdığını belirtti

Mimarlık uzmanları, The Interlace’ın başarısının ardında yalnızca sıra dışı görünümünün değil, metropollerdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürdürülebilir yaklaşımının yer aldığını vurguladı. Geleneksel gökdelen modeline güçlü bir alternatif sunan bu çalışma, kentsel alanlarda doğayla bağ kurmanın mümkün olduğunu kanıtladı. Aradan geçen yıllara rağmen yapı mimarlık dünyasının en cesur ve ilham verici projelerinden biri olarak kabul görmeyi sürdürdü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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