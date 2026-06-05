İnşaat Ustalarının Kabusu: Onlarca Dev Binayı Jenga Oynar Gibi Üst Üste Koydular

Yaklaşık 170 bin metrekarelik bir alan üzerinde yükselen projede, altışar katlı uzun yapılar halinde tasarlanan bloklar kullanıldı. Bu blokların geleneksel apartmanlar gibi sıralanmaması, yapı içerisinde çok sayıda açık alan, gökyüzü bahçesi, yürüyüş yolu ve ortak yaşam bölgesi oluşmasını sağladı. Toplam 1.040 daireden oluşan ve binlerce kişiye ev sahipliği yapan kompleksin merkezinde ise geniş yeşil alanlar, yüzme havuzları ile sosyal tesisler konumlandırıldı. Projenin en dikkat çekici yönünü, birçok dairenin şehir manzarasının yanı sıra bu geniş yeşil alanları da doğrudan görebilmesi oluşturdu.