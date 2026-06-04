Everest'te Herkesin Öldü Sandığı Dağcı Canlı Bulundu: 1 Hafta Boyunca Yerde Sürünmüş

Günler geçmesine rağmen Dawa’dan hiçbir iz bulunamaması üzerine arama çalışmalarında ciddi gecikmeler yaşandı. Helikopterli arama çabaları da sonuçsuz kalınca, ailesi acı kaybı kabullendi. Nepal geleneklerine göre günlerce süren cenaze ritüellerinin ikinci gününde olan aile, yerel haberlerden ve bir tanıdıklarından gelen telefonla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Dawa’nın genç kızı Mendo Lhamu Sherpa, o anları anlatırken, 'İlk duyduğumuzda inanamadık, babamız olduğundan emin olmak için hemen fotoğraf istedik. Onun olduğunu görünce dünyalar bizim oldu,' sözleriyle yaşadıkları büyük mutluluğu dile getirdi.