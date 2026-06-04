Everest'te Herkesin Öldü Sandığı Dağcı Canlı Bulundu: 1 Hafta Boyunca Yerde Sürünmüş
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Dünyanın en yüksek zirvesi Everest, her yıl trajik kayıplara sahne olurken, bu kez tıp dünyasını ve tırmanış camiasını hayrete düşüren bir kurtuluş hikayesine ev sahipliği yaptı. Dağda oksijensiz, gıdasız ve korumasız bir şekilde tam bir hafta geçiren 52 yaşındaki deneyimli Şerpa rehberi Dawa Sherpa, umutların tükendiği anda ana kampa doğru sürünerek ilerlerken sağ olarak bulundu.
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Kaynak: NBC News
Görseller: AP
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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