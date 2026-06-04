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Everest'te Herkesin Öldü Sandığı Dağcı Canlı Bulundu: 1 Hafta Boyunca Yerde Sürünmüş

Everest'te Herkesin Öldü Sandığı Dağcı Canlı Bulundu: 1 Hafta Boyunca Yerde Sürünmüş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 22:17
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Dünyanın en yüksek zirvesi Everest, her yıl trajik kayıplara sahne olurken, bu kez tıp dünyasını ve tırmanış camiasını hayrete düşüren bir kurtuluş hikayesine ev sahipliği yaptı. Dağda oksijensiz, gıdasız ve korumasız bir şekilde tam bir hafta geçiren 52 yaşındaki deneyimli Şerpa rehberi Dawa Sherpa, umutların tükendiği anda ana kampa doğru sürünerek ilerlerken sağ olarak bulundu.

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Kaynak: NBC News

Görseller: AP

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Zirve dönüşü başlayan kabus dolu günler dağcıları harekete geçirdi

Zirve dönüşü başlayan kabus dolu günler dağcıları harekete geçirdi

Olay, mayıs ayının son günlerinde, Everest tırmanış sezonunun kapanış döneminde meydana geldi. Himalayan Traverse adlı acenteye çalışan Okhaldhunga doğumlu Dawa Sherpa, Polonyalı bir dağcıya rehberlik etmekteydi. 29 Mayıs civarında zirveden inişe geçen ikiliden Polonyalı dağcı ana kampa güvenle ulaşırken, Dawa Sherpa’dan bir daha haber alınamadı. Sezonun en yoğun günlerinin ardından rotadaki merdiven ve iplerin sökülmeye başlandığı, dağın adeta terk edildiği bu kritik süreçte Dawa dondurucu soğukta yapayalnız kaldı.

Cenaze töreninde gelen müjdeli haber aileyi gözyaşlarına boğdu

Cenaze töreninde gelen müjdeli haber aileyi gözyaşlarına boğdu

Günler geçmesine rağmen Dawa’dan hiçbir iz bulunamaması üzerine arama çalışmalarında ciddi gecikmeler yaşandı. Helikopterli arama çabaları da sonuçsuz kalınca, ailesi acı kaybı kabullendi. Nepal geleneklerine göre günlerce süren cenaze ritüellerinin ikinci gününde olan aile, yerel haberlerden ve bir tanıdıklarından gelen telefonla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Dawa’nın genç kızı Mendo Lhamu Sherpa, o anları anlatırken, 'İlk duyduğumuzda inanamadık, babamız olduğundan emin olmak için hemen fotoğraf istedik. Onun olduğunu görünce dünyalar bizim oldu,' sözleriyle yaşadıkları büyük mutluluğu dile getirdi.

Temizlik ekibinin hayati keşfi arama kurtarma sürecini başarıyla sonlandırdı

Temizlik ekibinin hayati keşfi arama kurtarma sürecini başarıyla sonlandırdı

Dawa Sherpa, perşembe sabahı Khumbu Buz Çağlayanı’nın hemen üzerindeki karlı yamaçlarda, Everest’i temizlemekle görevli Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi ekibi tarafından fark edildi. Bitkin halde kampa doğru sürünen Dawa, hızla aşağı indirilerek ilk yardım müdahalesine alındı.

Hemen ardından ambulans helikopterle Katmandu’daki HAMS Hastanesi’ne sevk edilen Şerpa rehberi, burada kendisi için yas tutan eşi Damu ve kızıyla gözyaşları içinde kucaklaştı. Bu yıl rekor yoğunluğun yaşandığı ve binin üzerinde dağcının tırmandığı Everest, zorlu doğasına rağmen insan iradesinin ve yaşama tutunma arzusunun en somut kanıtlarından birine tanıklık etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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