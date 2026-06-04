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Ne Bisiklet, Ne de Yürüyüş: Kalbi Genç Tutmanın En Basit Yolu Evdeymiş!

Ne Bisiklet, Ne de Yürüyüş: Kalbi Genç Tutmanın En Basit Yolu Evdeymiş!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 20:50
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İlerleyen yaşla birlikte beden sağlığını korumak adına ağır olmayan fiziksel aktivitelere yönelim artış gösteriyor. Uzun yıllar boyunca uzmanlar tarafından ileri yaş grubu için tempolu yürüyüşler veya kondisyon bisikletleri ilk sırada tavsiye edilse de yapılan son araştırmalar, kardiyovasküler sistem üzerinde çok daha derin etkiler bırakan bir seçeneğe işaret ediyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, herhangi bir spor salonu üyeliği ya da pahalı ekipman gerektirmeyen yoganın, kalp sağlığı açısından ezber bozan faydalar barındırdığını ortaya koyuyor. Ev ortamında tek başına yapılabildiği gibi açık havada grup halinde de icra edilebilen bu pratik, yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanlarına karşı güçlü bir seçenek olarak kabul görüyor.

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Kaynak: https://www.cronista.com/informacion-...
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Hem Fiziksel Bedeni Hem De Sinir Sistemini Aynı Anda Çalıştırmak Kalbin Pompalama Gücünü Artırıyor

Hem Fiziksel Bedeni Hem De Sinir Sistemini Aynı Anda Çalıştırmak Kalbin Pompalama Gücünü Artırıyor

Yogayı diğer klasik egzersiz türlerinden ayıran temel özellik, kas grubuyla birlikte sinir sistemini de eş zamanlı olarak uyarmasından kaynaklanıyor. Seans esnasındaki kontrollü duruşlar, kalbi daha verimli çalışmaya sevk ederek kan dolaşım hızını güvenli bir seviyede artırıyor. Düzenli uygulamalar sonucunda bireylerin kalp ve akciğer kapasitesinde gözle görülür bir direnç artışı kaydediliyor. Özellikle hafif veya orta ölçekli yüksek tansiyon şikayeti bulunan kişilerde, kan damarlarını gevşetme etkisi sayesinde olumlu sonuçlar gözleniyor. Bu süreç, vücudun sürekli tetikte kalmasına yol açan stres mekanizmasını yavaşlatarak kan basıncını doğrudan dengeliyor.

Bilinçli Nefes Teknikleri Ve Derin Gevşeme Adımları Sayesinde Damar Sağlığı En Üst Seviyeye Ulaşıyor

Bilinçli Nefes Teknikleri Ve Derin Gevşeme Adımları Sayesinde Damar Sağlığı En Üst Seviyeye Ulaşıyor

Pratiğin temelini oluşturan doğru nefes alma yöntemleri ile derin dinlenme evreleri, kalbin istirahat halindeki atım hızını düşürürken akciğerlerin hava hacmini genişletiyor. Uluslararası tıp veri tabanı PubMed bünyesinde yayımlanan bilimsel makaleler, yoganın arteriyel genişlemeyi destekleyerek endotel fonksiyonu iyileştirdiğini gösteriyor. Kalpteki stres göstergelerini aşağı çeken bu egzersiz modeli, bireylerin genel yaşam kalitesini yukarı taşımaya yardımcı oluyor. Süreçten tam verim almak ise sadece zorlu pozları sergilemekle değil, doğru vücut hizalaması, zihinsel odaklanma ve nefes farkındalığı kurallarına sadık kalmakla mümkün hale geliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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