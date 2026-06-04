Ne Bisiklet, Ne de Yürüyüş: Kalbi Genç Tutmanın En Basit Yolu Evdeymiş!

İlerleyen yaşla birlikte beden sağlığını korumak adına ağır olmayan fiziksel aktivitelere yönelim artış gösteriyor. Uzun yıllar boyunca uzmanlar tarafından ileri yaş grubu için tempolu yürüyüşler veya kondisyon bisikletleri ilk sırada tavsiye edilse de yapılan son araştırmalar, kardiyovasküler sistem üzerinde çok daha derin etkiler bırakan bir seçeneğe işaret ediyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, herhangi bir spor salonu üyeliği ya da pahalı ekipman gerektirmeyen yoganın, kalp sağlığı açısından ezber bozan faydalar barındırdığını ortaya koyuyor. Ev ortamında tek başına yapılabildiği gibi açık havada grup halinde de icra edilebilen bu pratik, yüksek yoğunluklu kardiyo antrenmanlarına karşı güçlü bir seçenek olarak kabul görüyor.

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