Türklerin Öğrenirken En Çok Pes Ettiği Dil Açıklandı: 10 Kişiden 7'si Anında Vazgeçiyor

Latin alfabesi kullanan ve ses-harf eşleşmesine dayalı bir eğitim sisteminden gelen Türk öğrencilerin karşılaştığı bir diğer büyük problemi ise yazı sistemi oluşturuyor. Çincede belirli harfler yerine, her biri bir kavramı veya nesneyi sembolize eden binlerce yıllık 'logogramlar' yani karakterler kullanılıyor. Günlük bir yayını takip edebilmek veya temel düzeyde iletişim kurabilmek adına en az 3 bin ila 4 bin arasında karakterin hem görsel olarak hem de belirli bir çizim sırasına göre hafızaya kazınması gerekiyor. Bu durum, eğitim sürecinde mekanik ezber yükünü artırarak motivasyon kaybına zemin hazırlıyor.