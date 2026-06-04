Türklerin Öğrenirken En Çok Pes Ettiği Dil Açıklandı: 10 Kişiden 7'si Anında Vazgeçiyor
Küreselleşen dünya ekonomisi ve gelişen ticari ilişkiler, Uzak Doğu dillerine yönelik talebi her geçen gün artırırken, Türk öğrencilerin öğrenim sürecinde en çok zorlandığı yabancı dil bilimsel verilerle ortaya kondu. Uluslararası dil eğitimi kurumları ve dil bilimcilerin ortak çalışmalarına göre, Türklerin yapısal, fonetik ve kültürel gerekçelerle öğrenirken en fazla engelle karşılaştığı dilin Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi dili Mandarin olduğu belirlendi. Amerikan Dışişleri Bakanlığına bağlı Yabancı Hizmet Enstitüsü (FSI) tarafından en üst zorluk derecesi olan 'Kategori V' seviyesinde sınıflandırılan Çince, Türk ana dil yapısıyla tamamen zıt özellikler taşımasıyla öne çıkıyor. Profesyonel düzeyde hakimiyet için en az 2200 ders saati gerektiren bu dil, Türkiye'de eğitime başlayan her 10 kişiden 7'sinin ilk altı ay içinde süreci bırakmasına yol açıyor.
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Çincede yer alan tonlama yapısı Türk öğrenciler için en büyük algısal engeli oluşturuyor
Harflerden oluşan bir alfabenin bulunmaması ezber yükünü artırarak pes etme oranını yükseltiyor
Çincenin yarattığı yüksek bariyer öğrencileri dil bilgisel olarak Türkçe ile benzerlik gösteren Japonca ve Koreceye yönlendiriyor
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