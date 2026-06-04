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Türklerin Öğrenirken En Çok Pes Ettiği Dil Açıklandı: 10 Kişiden 7'si Anında Vazgeçiyor

Türklerin Öğrenirken En Çok Pes Ettiği Dil Açıklandı: 10 Kişiden 7'si Anında Vazgeçiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 18:46
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Küreselleşen dünya ekonomisi ve gelişen ticari ilişkiler, Uzak Doğu dillerine yönelik talebi her geçen gün artırırken, Türk öğrencilerin öğrenim sürecinde en çok zorlandığı yabancı dil bilimsel verilerle ortaya kondu. Uluslararası dil eğitimi kurumları ve dil bilimcilerin ortak çalışmalarına göre, Türklerin yapısal, fonetik ve kültürel gerekçelerle öğrenirken en fazla engelle karşılaştığı dilin Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi dili Mandarin olduğu belirlendi. Amerikan Dışişleri Bakanlığına bağlı Yabancı Hizmet Enstitüsü (FSI) tarafından en üst zorluk derecesi olan 'Kategori V' seviyesinde sınıflandırılan Çince, Türk ana dil yapısıyla tamamen zıt özellikler taşımasıyla öne çıkıyor. Profesyonel düzeyde hakimiyet için en az 2200 ders saati gerektiren bu dil, Türkiye'de eğitime başlayan her 10 kişiden 7'sinin ilk altı ay içinde süreci bırakmasına yol açıyor.

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Çincede yer alan tonlama yapısı Türk öğrenciler için en büyük algısal engeli oluşturuyor

Çincede yer alan tonlama yapısı Türk öğrenciler için en büyük algısal engeli oluşturuyor

Türkçenin fonetik ve kurallı yapısına karşılık, Çincenin tonlamalı bir dil olması öğrenim sürecini büyük oranda zorlaştırıyor. Çincede bir hecenin dört farklı ses tonuyla telaffuz edilmesi, kelimenin anlamını tamamen değiştiriyor. Türkçede kelime içi vurgunun sadece duygu durumunu veya cümlenin genel gidişatını belirlemesine alışkın olan öğrenciler, aynı hecenin ton farkıyla 'anne' kelimesinden 'at' veya 'kenevir' sözcüğüne dönüşmesini kavramakta ciddi güçlük yaşıyor. Ses tellerini ve işitsel algıyı bu sisteme adapte etmek, süreci uzatan en temel faktör olarak değerlendiriliyor.

Harflerden oluşan bir alfabenin bulunmaması ezber yükünü artırarak pes etme oranını yükseltiyor

Harflerden oluşan bir alfabenin bulunmaması ezber yükünü artırarak pes etme oranını yükseltiyor

Latin alfabesi kullanan ve ses-harf eşleşmesine dayalı bir eğitim sisteminden gelen Türk öğrencilerin karşılaştığı bir diğer büyük problemi ise yazı sistemi oluşturuyor. Çincede belirli harfler yerine, her biri bir kavramı veya nesneyi sembolize eden binlerce yıllık 'logogramlar' yani karakterler kullanılıyor. Günlük bir yayını takip edebilmek veya temel düzeyde iletişim kurabilmek adına en az 3 bin ila 4 bin arasında karakterin hem görsel olarak hem de belirli bir çizim sırasına göre hafızaya kazınması gerekiyor. Bu durum, eğitim sürecinde mekanik ezber yükünü artırarak motivasyon kaybına zemin hazırlıyor.

Çincenin yarattığı yüksek bariyer öğrencileri dil bilgisel olarak Türkçe ile benzerlik gösteren Japonca ve Koreceye yönlendiriyor

Çincenin yarattığı yüksek bariyer öğrencileri dil bilgisel olarak Türkçe ile benzerlik gösteren Japonca ve Koreceye yönlendiriyor

Çince eğitiminde yaşanan bu yüksek bırakma oranı, Asya dillerine ve kültürüne ilgi duyan Türk öğrencileri yapısal alternatiflere sevk ediyor. Dilbilimi çalışmalarında, Türkçe ile benzer şekilde 'sondan eklemeli' yapıya sahip olan ve 'Özne-Nesne-Yüklem' cümle dizilimini kullanan Japonca ile Korecenin, Türkler tarafından Çinceye kıyasla çok daha hızlı ve doğal bir şekilde kavrandığı gözleniyor. Yazı sistemindeki kendilerine has zorluklara rağmen, gramer mantığının Türkçe ile paralellik göstermesi, bu dillerdeki başarı oranını Çincenin oldukça üzerine çıkarıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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