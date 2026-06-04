Dünyada Bir İlk Olacak: İstanbul Havalimanı Tüm Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılayacak!
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Sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekteki dev projelerle taçlandıran İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havacılık sektöründe çığır açan yeni bir başarıya imza attı. Eskişehir’de hayata geçirilen 240 megavat (MW) kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı sayesinde İstanbul Havalimanı, tüm elektrik ihtiyacını tamamen güneş enerjisinden karşılayan dünyadaki ilk mega havalimanı unvanını kazandı. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda, 220 milyon euro bütçeyle kurulan bu yenilenebilir enerji tesisi, küresel havacılık tarihinin en büyük çevre yatırımları arasında yer alıyor.
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İGA tarafından hayata geçirilen dev yatırım havacılık sektöründe 2050 net sıfır emisyon hedefine giden yolu kısaltıyor.
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Çevre dostu bu yatırım sayesinde her yıl milyonlarca ağacın karbon tutma kapasitesine eş değer bir katkı sağlanıyor.
Terminal binasının özgün mimarisini koruyan bu mühendislik stratejisi mevzuat desteğiyle küresel bir başarıya dönüşüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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