article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyada Bir İlk Olacak: İstanbul Havalimanı Tüm Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılayacak!

Dünyada Bir İlk Olacak: İstanbul Havalimanı Tüm Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılayacak!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 18:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekteki dev projelerle taçlandıran İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havacılık sektöründe çığır açan yeni bir başarıya imza attı. Eskişehir’de hayata geçirilen 240 megavat (MW) kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı sayesinde İstanbul Havalimanı, tüm elektrik ihtiyacını tamamen güneş enerjisinden karşılayan dünyadaki ilk mega havalimanı unvanını kazandı. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda, 220 milyon euro bütçeyle kurulan bu yenilenebilir enerji tesisi, küresel havacılık tarihinin en büyük çevre yatırımları arasında yer alıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İGA tarafından hayata geçirilen dev yatırım havacılık sektöründe 2050 net sıfır emisyon hedefine giden yolu kısaltıyor.

İGA tarafından hayata geçirilen dev yatırım havacılık sektöründe 2050 net sıfır emisyon hedefine giden yolu kısaltıyor.

Ankara’da düzenlenen '2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Tönenleri' kapsamında resmi açılışı gerçekleştirilen Eskişehir GES, İGA’nın çevre vizyonunun en somut kanıtını oluşturuyor. Projenin sektöre getirdiği yenilikçi soluğu değerlendiren İGA CEO’su Selahattin Bilgen, sürdürülebilirliği operasyonlarının merkezine koyduklarını ifade etti. Bilgen, 2025 yılında devreye giren santralin daha ilk 5 ayında yıllık elektrik tüketimlerinin yarısından fazlasını ürettiğini belirterek, 2026 yılı itibarıyla havalimanının tüm sorumluluk alanlarındaki elektrik ihtiyacının %100 güneşten karşılandığını müjdeledi. Dev mega havalimanının karbon ayak izini sıfırlayan bu hamle, İGA'yı küresel iklim hedeflerinin de oldukça ilerisine taşıyor.

Çevre dostu bu yatırım sayesinde her yıl milyonlarca ağacın karbon tutma kapasitesine eş değer bir katkı sağlanıyor.

Çevre dostu bu yatırım sayesinde her yıl milyonlarca ağacın karbon tutma kapasitesine eş değer bir katkı sağlanıyor.

Temiz enerji yatırımı, sadece elektrik üretmekle kalmayıp her yıl tam 212 bin 800 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçiyor. Santralin 25 yıllık ekonomik ömrü boyunca engellenecek toplam emisyon miktarı, doğaya yaklaşık 517 milyon kızılçam ağacının karbon tutma kapasitesine eş değer bir fayda sunuyor. Bu sayede Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını 2019 yılına kıyasla %27,8 oranında azaltmayı başaran İGA, 2050 yılı için koyduğu net sıfır karbon hedeflerinin şimdiden %30 ila %40 oranında ilerisinde seyrediyor.

Terminal binasının özgün mimarisini koruyan bu mühendislik stratejisi mevzuat desteğiyle küresel bir başarıya dönüşüyor.

Terminal binasının özgün mimarisini koruyan bu mühendislik stratejisi mevzuat desteğiyle küresel bir başarıya dönüşüyor.

İstanbul Havalimanı’nın elde ettiği bu başarı, aynı zamanda akıllıca uygulanmış bir mühendislik ve mevzuat stratejisine dayanıyor. Terminal binasının özgün mimari yapısını, estetik bütünlüğünü ve uçuş güvenliğini korumak amacıyla güneş panelleri havalimanı çatısı yerine Eskişehir’deki geniş araziye konumlandırılıyor. Türkiye’nin uzaktan yenilenebilir enerji kullanımına olanak tanıyan gelişmiş enerji mevzuatı sayesinde, tesis sınırları dışından sağlanan %100 temiz enerjiyle operasyonlarını sürdüren İstanbul Havalimanı, küresel havacılık sektöründe yeşil dönüşümün öncüsü olmayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın