Dünyada Bir İlk Olacak: İstanbul Havalimanı Tüm Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılayacak!

Temiz enerji yatırımı, sadece elektrik üretmekle kalmayıp her yıl tam 212 bin 800 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçiyor. Santralin 25 yıllık ekonomik ömrü boyunca engellenecek toplam emisyon miktarı, doğaya yaklaşık 517 milyon kızılçam ağacının karbon tutma kapasitesine eş değer bir fayda sunuyor. Bu sayede Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını 2019 yılına kıyasla %27,8 oranında azaltmayı başaran İGA, 2050 yılı için koyduğu net sıfır karbon hedeflerinin şimdiden %30 ila %40 oranında ilerisinde seyrediyor.