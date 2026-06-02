Haberler
Yaşam
ABD'ye Düşen Gök Taşı 300 Ton TNT Gücüyle İnfilak Etti

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 17:04
ABD'nin kuzeydoğu semalarında geçtiğimiz cumartesi günü hareketli saatler yaşandı. Dünya'ya doğru hızla ilerleyen bir gök taşı, atmosferde büyük bir gürültüyle infilak etti. NASA tarafından yapılan resmi açıklamada, patlamanın bölgede şiddetli sonik patlamalara yol açtığı ve yaklaşık 300 ton TNT gücünde devasa bir enerji açığa çıkardığı belirtildi.

Kaynak: https://www.discovermagazine.com/mete...
Saatte 120 bin kilometre hıza ulaşan gök taşı atmosferde parçalandı

NASA Haber Müdürü Yardımcısı Jennifer Dooren, büyük panik yaratan ateş topunun yerel saatle 14.06’da, Massachusetts'in kuzeydoğusu ile New Hampshire'ın güneydoğu semalarında parçalandığını aktardı. Dooren, gök taşının atmosfere girdiğinde saatte 120 bin kilometreyi aşan olağanüstü bir hıza sahip olduğunu ve patlamanın yer yüzeyinden yaklaşık 64 kilometre yükseklikte gerçekleştiğini ifade etti.

Olayın ardından teknik detayları paylaşan uzman, bu ateş topunun şu an aktif olan herhangi bir meteor yağmuru ile bağlantılı bulunmadığını vurguladı. Tamamen doğal bir kozmik nesneyle karşı karşıya kalındığını belirten Dooren, bir uzay çöpü ya da yapay uydunun atmosfere geri dönüşünün söz konusu olmadığını, parçalanma anında salınan enerjinin yüksekliğinin ise duyulan o korkutucu patlama seslerini net bir şekilde açıkladığını dile getirdi.

Şiddetli sarsıntı akıllara 2013 yılındaki Çelyabinsk faciasını getirdi

Aniden meydana gelen şiddetli patlama, bölge sakinleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları sarsıntının evleri sallayacak kadar güçlü hissedildiğini aktardı.

Yaşanan bu doğa olayı, akıllara hemen 2013 yılında Rusya'da meydana gelen Çelyabinsk faciasını getirdi. NASA verilerine göre o dönem bir ev büyüklüğünde olan gök taşı, yerin 22 kilometre üzerinde parçalanarak tam 440 bin ton TNT gücünde enerji açığa çıkarmıştı. Rusya'daki o devasa patlama, 518 kilometrekarelik bir alanda tüm camların kırılmasına neden olmuş ve çoğunluğu cam kesikleri yüzünden olmak üzere 1600'den fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. ABD semalarındaki son olayın daha yüksekte gerçekleşmesi, olası bir yıkımın önüne geçti.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
