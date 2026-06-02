ABD'ye Düşen Gök Taşı 300 Ton TNT Gücüyle İnfilak Etti

NASA Haber Müdürü Yardımcısı Jennifer Dooren, büyük panik yaratan ateş topunun yerel saatle 14.06’da, Massachusetts'in kuzeydoğusu ile New Hampshire'ın güneydoğu semalarında parçalandığını aktardı. Dooren, gök taşının atmosfere girdiğinde saatte 120 bin kilometreyi aşan olağanüstü bir hıza sahip olduğunu ve patlamanın yer yüzeyinden yaklaşık 64 kilometre yükseklikte gerçekleştiğini ifade etti.

Olayın ardından teknik detayları paylaşan uzman, bu ateş topunun şu an aktif olan herhangi bir meteor yağmuru ile bağlantılı bulunmadığını vurguladı. Tamamen doğal bir kozmik nesneyle karşı karşıya kalındığını belirten Dooren, bir uzay çöpü ya da yapay uydunun atmosfere geri dönüşünün söz konusu olmadığını, parçalanma anında salınan enerjinin yüksekliğinin ise duyulan o korkutucu patlama seslerini net bir şekilde açıkladığını dile getirdi.