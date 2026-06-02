article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Ünlü Şeften 15 Dakikalık Somon Sırrı: Tek Malzemeyle Lezzet Artıyor

Ünlü Şeften 15 Dakikalık Somon Sırrı: Tek Malzemeyle Lezzet Artıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Somon, doğru bir dokunuşla sıradan bir akşam yemeğinden çok daha fazlasına dönüşebiliyor. Mary Berry’nin önerdiği krem peynirli, otlu ve kırmızı biberli üst katman, balığa kısa sürede daha yoğun ve dengeli bir lezzet kazandırıyor. Üstelik sadece 15–18 dakikalık pişirme süresiyle pratiklikten de ödün vermiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Somon, zengin ve tereyağlı aromasıyla ana yemeklerin en çok tercih edilen proteinlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Somon, zengin ve tereyağlı aromasıyla ana yemeklerin en çok tercih edilen proteinlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Farklı garnitürlerle, patates, pirinç, noodle ya da salata ile, kolayca servis edilebilen bu balık, doğru dokunuşlarla çok daha güçlü bir lezzete ulaşabiliyor.

Mary Berry tarafından paylaşılan tarif, somon filetolarını otlar ve kırmızı biberle zenginleştirilmiş krem peynirli bir üst katmanla buluşturuyor. Tarifin öne çıkan yanı ise hem pratik hem de önceden hazırlanabilir olması; karışım, pişirmeden 12 saate kadar önce hazırlanabiliyor.

Tarife göre krem peynir, parmesan, sarımsak ve frenk soğanı bir kapta karıştırılıyor.

Tarife göre krem peynir, parmesan, sarımsak ve frenk soğanı bir kapta karıştırılıyor.

Ardından somon filetoları tuz ve karabiberle tatlandırılıp bu karışımla kaplanıyor. Üzerine limon kabuğu rendesi ve ince doğranmış maydanoz eklenerek hafifçe bastırılıyor. Son olarak kırmızı biber dilimleri yerleştiriliyor.

Fırın 200°C’ye ayarlanıyor ve somonlar 15–18 dakika arasında, tamamen pişene kadar pişiriliyor. Pişirme sırasında filetoların birbirine yakın yerleştirilmesi, kurumasını önlemeye yardımcı oluyor. Piştiğinde etin mat pembe bir renge dönüştüğü belirtiliyor.

Servis öncesi üzerine taze limon suyu sıkılarak sıcak şekilde, yeni patates ve salata eşliğinde sunulması öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın