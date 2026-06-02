Hasadı Başladı: Kilosu 1000 Liradan Alıcı Buluyor

Hasada Gazipaşa Ziraat Odası temsilcileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği yöneticileri ve üreticiler katıldı. Arıların zarar görmemesi için koruyucu ekipmanlarla kovanlara müdahale edilirken, peteklerden alınan bal çadırda süzme işlemlerinden geçirildi.

Gazipaşa Ziraat Odası yetkilileri, 2026 bahar sezonunun resmen başladığını belirterek sandal ağacından elde edilen “acı bal”ın kilogram fiyatının 1000 liradan alıcı bulduğunu açıkladı. Üreticiler ise hava koşullarına bağlı olarak rekoltede düşüş yaşansa da mevcut üretimin iç piyasa talebini karşılayacak seviyede olduğunu ifade etti.

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği temsilcileri, ürünün sert aromasıyla bilinen bölgeye özgü bir bal türü olduğunu vurgulayarak, ilerleyen dönemde coğrafi işaret tescili için çalışmaların sürdüğünü aktardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de Gazipaşa’ya özgü bu ürünün yerel ekonomi açısından önemli bir değer taşıdığını belirterek üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.