Hasadı Başladı: Kilosu 1000 Liradan Alıcı Buluyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 16:38
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sandal ağacının çiçeklerinden elde edilen “acı bal”ın 2026 yılı ilk hasadı yapıldı. Dengesiz hava koşulları nedeniyle rekoltede düşüş yaşanırken, ürünün kilogram fiyatı 1000 liraya kadar yükseldi. Bölgeye özgü aromasıyla dikkat çeken bal, üreticilerin yüzünü kısmen güldürdü.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sandal ağacının çiçeklerinden elde edilen ve yörede “acı bal” olarak bilinen özel balın 2026 yılı ilk hasadı yapıldı.

Bahar döneminde yaşanan düzensiz hava koşulları üretimi düşürürken, ürünün kilogram fiyatının 1000 liraya kadar yükseldiği bildirildi.

İlçede kayıtlı 217 arı üreticisinin yaklaşık 10 bin 980 kovanla üretim yaptığı belirtilirken, arıcıların kış aylarını daha düşük rakımlarda geçirdiği, bahar aylarında ise kovanlarını 600–700 rakımlı bölgelere taşıdığı ifade ediliyor. Bu süreçte arılar yalnızca sandal ağacı değil, püren, narenciye ve avokado gibi farklı bitkilerden de nektar ve polen toplayarak üretim gerçekleştiriyor.

Sezonun ilk hasadı, ilçeye bağlı Çile Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Hasada Gazipaşa Ziraat Odası temsilcileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği yöneticileri ve üreticiler katıldı. Arıların zarar görmemesi için koruyucu ekipmanlarla kovanlara müdahale edilirken, peteklerden alınan bal çadırda süzme işlemlerinden geçirildi.

Gazipaşa Ziraat Odası yetkilileri, 2026 bahar sezonunun resmen başladığını belirterek sandal ağacından elde edilen “acı bal”ın kilogram fiyatının 1000 liradan alıcı bulduğunu açıkladı. Üreticiler ise hava koşullarına bağlı olarak rekoltede düşüş yaşansa da mevcut üretimin iç piyasa talebini karşılayacak seviyede olduğunu ifade etti.

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği temsilcileri, ürünün sert aromasıyla bilinen bölgeye özgü bir bal türü olduğunu vurgulayarak, ilerleyen dönemde coğrafi işaret tescili için çalışmaların sürdüğünü aktardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de Gazipaşa’ya özgü bu ürünün yerel ekonomi açısından önemli bir değer taşıdığını belirterek üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
