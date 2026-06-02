Bir İçerik Üreticisi Yılan Sanılarak Öldürülen Oluklu Kertenkeleyi Görünce İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.06.2026 - 16:50

Yılan pek çok kişinin en çok korktuğu canlılardan biri. Doğada yılana çok benzediği için doğrudan 'yılan' damgası yiyen ve ne yazık ki ön yargıların kurbanı olan bir canlı var: Oluklu kertenkele. İnsanlar doğal alanlarda karşılaştıkları her sürüngeni potansiyel bir tehlike olarak gördüğü için, bu masum canlılar sadece görüntülerinden dolayı katlediliyor. Oysa doğadaki hiçbir canlı sebepsiz yere var olmadığı gibi, bu canlıların ekosisteme sağladığı katkı tahmin edilenin çok ötesindedir. Bilgi eksikliği ve yerleşik korkular, doğanın kendi kendini dengede tutma mekanizmasına her gün ağır bir darbe indiriyor.

Doğa yürüyüşü sırasında yol kenarında yılan sanılarak öldürülmüş bir oluklu kertenkeleye denk gelen bir vatandaş, aslında bu masum canlının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Video özellikle orman yürüyüşlerinin yeniden başlayacağı şu dönemde pek çok kişi için uyarı oldu. 

Yılan Değil, Ayaksız Bir Kertenkele!

İnsanların en büyük hatası, bacakları olmayan her sürüngeni yılan sınıfına koymaktır. Oluklu kertenkele (Pseudopus apodus), evrimsel süreçte bacaklarını kaybetmiş tamamen zehirsiz ve zararsız bir kertenkele türüdür. Onu yılanlardan ayıran en belirgin özellikleri ise şöyle;

  • Göz Kapakları Vardır: Yılanların göz kapakları yoktur ve gözleri kırpılamaz. Oluklu kertenkeleler ise gözlerini kırpabilir.

  • Kulak Delikleri Bulunur: Başlarının hemen arkasında yılanlarda asla göremeyeceğiniz kulak delikleri yer alır.

  • Vücut Yapısı: Yan taraflarında derin bir oluk çizgisi uzanır (adını buradan alır) ve yılanlar gibi esnek değil, kıkırdaksı pulları nedeniyle daha sert, kütük gibi bir gövdeye sahiptirler.

Çiftçinin ve Tarımın En Büyük Koruyucusu

Bu canlılar, biyolojik mücadelede adeta doğal birer kahraman. Doğrudan insanın ziraatına, bağına ve bahçesine zarar verebilecek zararlıları tüketirler. Besin zincirindeki yerleri o kadar kritiktir ki, tarım arazilerinde tarım ilaçlarının yapamadığı temizliği ücretsiz ve doğal yollarla yaparlar. Başlıca besin kaynakları şunlardır:

  • Kemirgenler (Tarla Fareleri): Mahsulleri talan eden tarladaki fare nüfusunu dengelerler.

  • Salyangozlar ve Sülükler: Sebze ve meyve köklerini kurutan zararlı böcekleri hızla tüketirler.

  • Çekirge ve Çıyanlar: Ekili alanlara büyük zarar veren istilacı böcek türlerini avlarlar.

Siz bir oluklu kertenkeleyi yılan zannedip öldürdüğünüzde, aslında kendi mahsulünüzü farelere ve böceklere teslim etmiş oluyorsunuz. Doğadaki denge zincirinden tek bir halkayı bile koparmak, zincirin tamamının bozulmasına yol açar. Zehri olmayan bu canlıların aynı zamanda ağzını açıp bir insanı ısırma refleksi de bulunmuyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
