Bir İçerik Üreticisi Yılan Sanılarak Öldürülen Oluklu Kertenkeleyi Görünce İsyan Etti

Yılan pek çok kişinin en çok korktuğu canlılardan biri. Doğada yılana çok benzediği için doğrudan 'yılan' damgası yiyen ve ne yazık ki ön yargıların kurbanı olan bir canlı var: Oluklu kertenkele. İnsanlar doğal alanlarda karşılaştıkları her sürüngeni potansiyel bir tehlike olarak gördüğü için, bu masum canlılar sadece görüntülerinden dolayı katlediliyor. Oysa doğadaki hiçbir canlı sebepsiz yere var olmadığı gibi, bu canlıların ekosisteme sağladığı katkı tahmin edilenin çok ötesindedir. Bilgi eksikliği ve yerleşik korkular, doğanın kendi kendini dengede tutma mekanizmasına her gün ağır bir darbe indiriyor.

Doğa yürüyüşü sırasında yol kenarında yılan sanılarak öldürülmüş bir oluklu kertenkeleye denk gelen bir vatandaş, aslında bu masum canlının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Video özellikle orman yürüyüşlerinin yeniden başlayacağı şu dönemde pek çok kişi için uyarı oldu.

