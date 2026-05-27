Avukatlığı Bırakıp İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Yapan Genç Yaptığı İşin Detaylarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.05.2026 - 19:26 Son Güncelleme: 27.05.2026 - 19:28

Aylık sabit bir maaşla çalışıp her sabah aynı saatte uyanmaktan, plazalara sıkışıp kalmaktan ya da başkalarının kurallarına göre yaşamaktan sıkılanların sayısı her geçen gün artıyor. Günümüz dünyasında finansal özgürlüğü kazanmak ve kendi kararlarını kendisi vermek isteyen pek çok profesyonel, kariyerini radikal bir şekilde değiştirerek girişimciliğe adım atıyor. Özellikle tarım ve üretim sektörü, sunduğu yüksek kâr marjı ve hızlı geri dönüş süreleriyle son yıllarda beyaz yakalıların en çok radara aldığı alanların başında geliyor. Küçük bir alanda yüksek verim elde etme fikri, konfor alanından çıkıp kendi hikayesini yazmak isteyen cesur girişimciler için harika bir kapı aralıyor.

Eski bir avukatın mesleğini arkasında bırakarak istiridye mantarı üreticiliğine başlaması ve bu sayede kendi işinin patronu olma sürecini paylaştığı video, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Paylaşımda mantar üretim tesislerinin kurulum maliyetleri, devlet destekleri ve aylık kazanç potansiyeli tüm detaylarıyla anlattı.

İstiridye Mantarı Üretimi Neden Bu Kadar Popüler?

Pek çok girişimcinin istiridye mantarına yönelmesindeki en büyük etken, bu işin diğer tarım faaliyetlerine göre çok daha az alan gerektirmesi ve hasat süresinin inanılmaz derecede kısa olmasıdır. Doğru iklimlendirme ve sterilizasyon şartları sağlandığında, kompost adı verilen özel poşetlerden 10 gün gibi kısa sürelerde birbiri ardına hasat almak mümkün hale geliyor. İşin en cazip kısımlarından biri de devletin bu alandaki hibe ve destek fonları; videoda da belirtildiği gibi 5 milyon liralık bir yatırım bütçesinin yaklaşık 3.5 milyon lirası devlet tarafından karşılanabiliyor. Özellikle kadın ve genç girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık içeren bu destekler, sermaye bulmakta zorlananların elini ciddi şekilde rahatlatıyor.

Mantar üretiminde kârlılığı belirleyen en temel iki unsur ise elektrik faturası ve kompost kalitesidir. İstiridye mantarı yüksek nem ve karanlık ortamları sevdiği için tesisin 24 saat boyunca ideal derecede tutulması gerekir, bu da enerji maliyetini doğrudan etkiler. Kilogram satış fiyatı günümüz piyasasında oldukça iyi seviyelerde olan bu ürün, wholesale veya perakende olarak pazarda hızlıca alıcı bulabiliyor. Avukatlık gibi prestijli bir mesleği bırakıp mantarhanede maskeyle çalışmayı göze alan genç girişimcinin hikayesi, modern dünyada başarı tanımının artık ne kadar değiştiğini ve 'kendi işinin patronu olma' arzusunun her şeyin önüne geçebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
