Güney Afrika'da Yaşayan Bir Türk Bakkaldan Elektrik Satın Aldıkları İlginç Sistemi Anlattı

Kültürel alışkanlıklar ve altyapı sistemleri ülkeden ülkeye akılalmaz değişiklikler gösterebiliyor. Bizler ay sonunda kapımıza gelecek faturaları beklemeye ya da dijital bankacılık uygulamalarından otomatik ödeme talimatları vermeye alışkınız. Dünyanın başka bir ucunda ise hayatın en temel gereksinimlerinden biri olan enerjiye ulaşmak, mahalle bakkalından ekmek ya da sigara almak kadar sıradan bir alışveriş ritüeline dönüşmüş durumda. Özellikle altyapı krizleri ve tahsilat sorunlarıyla boğuşan bölgelerde devletler, enerjiyi kontrol altında tutabilmek için ezber bozan yöntemler geliştiriyor.

Güney Afrika'da yaşayan bir Türk içerik üreticisi, evinde elektriğin bitmesi üzerine bakkalın yolunu tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Bakkala elektrik almaya gidiyorum' notuyla paylaşılan video büyük bir şaşkınlık yarattı. Takipçilerinden gelen yoğun sorular üzerine sistemin işleyişini adım adım gösteren gezgin, ülkenin enerji tüketim kültürünü gözler önüne serdi.

