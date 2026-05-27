Güney Afrika'da Yaşayan Bir Türk Bakkaldan Elektrik Satın Aldıkları İlginç Sistemi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.05.2026 - 18:50

Kültürel alışkanlıklar ve altyapı sistemleri ülkeden ülkeye akılalmaz değişiklikler gösterebiliyor. Bizler ay sonunda kapımıza gelecek faturaları beklemeye ya da dijital bankacılık uygulamalarından otomatik ödeme talimatları vermeye alışkınız. Dünyanın başka bir ucunda ise hayatın en temel gereksinimlerinden biri olan enerjiye ulaşmak, mahalle bakkalından ekmek ya da sigara almak kadar sıradan bir alışveriş ritüeline dönüşmüş durumda. Özellikle altyapı krizleri ve tahsilat sorunlarıyla boğuşan bölgelerde devletler, enerjiyi kontrol altında tutabilmek için ezber bozan yöntemler geliştiriyor.

Güney Afrika'da yaşayan bir Türk içerik üreticisi, evinde elektriğin bitmesi üzerine bakkalın yolunu tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Bakkala elektrik almaya gidiyorum' notuyla paylaşılan video büyük bir şaşkınlık yarattı. Takipçilerinden gelen yoğun sorular üzerine sistemin işleyişini adım adım gösteren gezgin, ülkenin enerji tüketim kültürünü gözler önüne serdi.

https://www.instagram.com/reel/DXe18R...
Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor?

Güney Afrika genelinde yaygın olarak kullanılan bu sisteme 'Prepaid Electricity' yani ön ödemeli elektrik adı veriliyor. Evlerin içinde, genellikle mutfak duvarında doğrudan şebekeye bağlı dijital bir sayaç kutusu yer alıyor. Sistem tamamen kontörlü hat mantığıyla çalışıyor. Kutudaki kredi miktarı sıfırlandığı anda evdeki tüm elektrik anında kesiliyor. Enerjiyi geri getirmek için ise en yakın süpermarkete, bakkala ya da akaryakıt istasyonuna giderek evdeki sayacın benzersiz numarasını görevliye bildirmeniz gerekiyor. Görevli nakit veya kartla yaptığınız ödeme karşılığında size üzerinde 20 haneli özel bir şifre bulunan termal bir fiş teslim ediyor. Eve dönüp bu uzun kodu sayacın üzerindeki tuş takımını kullanarak girdiğinizde, satın aldığınız kilovatsaat (kWh) cinsinden enerji sisteme yükleniyor ve elektrikleriniz yeniden açılıyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
