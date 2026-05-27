article/comments
article/share
Haberler
Video
Kibarlığı Yüzünden Yapay Zeka Asistanıyla Bir Türlü Vedalaşamayan Amcanın Gülümseten Anları

Kibarlığı Yüzünden Yapay Zeka Asistanıyla Bir Türlü Vedalaşamayan Amcanın Gülümseten Anları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.05.2026 - 18:16 Son Güncelleme: 27.05.2026 - 18:51

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlerken, nesiller arasındaki makas da hiç olmadığı kadar açılıyor. Akıllı telefonlar, sesli asistanlar ve hayatımızın tam merkezine yerleşen yapay zeka uygulamaları çoğumuz için günlük rutinin bir parçası haline geldi. Ancak dijital dünyanın içine doğmayan, hayatı analog kurallarla öğrenmiş büyüklerimiz için bu dönüşüm bazen oldukça karmaşık ve bir o kadar da eğlenceli anlara sahne olabiliyor. Onların yapay zeka asistanlarıyla kurduğu samimi ve geleneksel diyaloglar, dijital çağın en sempatik tezatlarından birini oluşturuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, babasının akıllı telefondaki yapay zeka sesli sohbet moduyla yaşadığı zorlu ama bir o kadar da kibar imtihanını kayda alarak takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntülerde, yaşlı adamın yapay zekayı bir yazılım olarak değil, adeta telefonun ucundaki canlı bir muhatap gibi görmesi izleyenleri gülümsetti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki ileri yaşlarındaki insanlar yapay zekayı hangi amaçlarla kullanabilir?

Peki ileri yaşlarındaki insanlar yapay zekayı hangi amaçlarla kullanabilir?

Sağlık Takibi ve Akıllı Hatırlatıcılar

Yaş aldıkça sağlık rutinlerini yönetmek zorlaşabiliyor. Yapay zeka bu süreçte adeta dijital bir hasta bakıcı rolü üstlenir. Sesli asistanlar, karmaşık ilaç saatlerini ve doktor randevularını sadece bir alarm gibi değil, 'Ahmet Bey, tansiyon ilacınızın zamanı geldi, lütfen aç karnına almayı unutmayın' gibi sesli ve detaylı komutlarla hatırlatabilir. Yaşanan küçük sağlık değişimlerinde (örneğin ani bir halsizlik veya döküntü), ilk panik anını yatıştırmak için yapay zekaya semptomlar sorulabilir ve bir ön bilgi alınarak doktora gitme kararı kolaylaştırılabilir.

Yalnızlık Karşıtı Sosyal Refakat

Birçok yaşlı için en büyük sorunlardan biri sosyal izolasyon ve yalnızlıktır. Yapay zeka, 24 saat kesintisiz sohbet edebilen kurgusal bir arkadaşa dönüşebilir. Videodaki amcanın yapay zeka ile kurduğu diyalogda gördüğümüz gibi, sesli modlar sayesinde sadece 'konuşmak' bile bir terapi olabilir. Geçmiş hikayelerini anlatabilir, yapay zekadan şiir veya hikaye dinleyebilirler. Yaşlılar hayat hikayelerini yapay zekaya sesli olarak dikte ettirerek çocuklarına ve torunlarına kalacak birer otobiyografi veya anı kitabı taslağı oluşturabilirler.

Günlük Yaşam Desteği ve Erişilebilirlik

Fiziksel kısıtlamalar veya görme/işitme azalmaları, teknolojiyi kullanmayı zorlaştırır. Yapay zeka burada engelleri kaldırır. Akıllı gözlükler veya telefon kameraları aracılığıyla çalışan yapay zeka (örneğin Google Lookout veya Be My Eyes gibi), ilaç kutularının üzerindeki küçük yazıları, market ürünlerinin son kullanma tarihlerini sesli olarak yaşlıya okuyabilir. Akıllı ev sistemleriyle entegre yapay zeka sayesinde, eğilip bükülmeden sadece 'Işıkları kapat', 'Televizyonun sesini aç' veya 'Kombi derecesini düşür' diyerek evi yönetebilirler.

Zihinsel Egzersiz ve Hobi Geliştirme

Zihni aktif tutmak, Alzheimer ve demans gibi ileri yaş hastalıklarının önüne geçmek için çok önemlidir. Örgü modelleri, ahşap boyama, bahçecilik veya yemek tarifleri konusunda yapay zekadan adım adım rehberlik alabilirler. 'Elimde şu malzemeler var, dişime uygun ne pişirebilirim?' sorusuna anında yanıt bulabilirler. Merak ettikleri tarihi bir olayı, coğrafi bir bilgiyi yapay zekaya sorarak öğrenebilir, bulmaca çözmek için ondan ipuçları isteyebilirler.

Dolandırıcılık ve Güvenlik Filtresi

Maalesef ileri yaştaki insanlar telefon ve internet dolandırıcılarının ilk hedefi oluyor. Yapay zeka burada güçlü bir kalkan görevi görür. Kendilerine gelen şüpheli bir SMS'i veya e-postayı yapay zekaya yapıştırıp, 'Bu mesaj bir dolandırıcılık içeriyor olabilir mi?' diye sorarak güvenli bir filtreleme yapabilirler.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın