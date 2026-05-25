Güney Kore'yi Gezen Türk 5 Saatlik Otobüs Yolculuğu Deneyimini Paylaştı

Uzun otobüs yolculukları, sunduğu tüm güzel manzaralara rağmen bazen tam bir çileye dönüşebiliyor. Saatler boyu aynı pozisyonda hareketsiz kalmak, bacakları özgürce uzatamamak ve dar koltuklarda sıkışıp kalmak fiziksel olarak insanı gerçekten fazlasıyla yıpratıyor. Bunun yanı sıra, kalabalık bir ortamda kendine ait bir gizlilik alanının bulunmaması da zihinsel yorgunluğu artırıyor. Yolculuk esnasında dinlenmek veya deliksiz bir uyku çekmek neredeyse imkansız hale gelirken, konforlu bir kişisel alanın eksikliği seyahat keyfini tamamen gölgeleyebiliyor.

Güney Kore'yi gezen 'sekutanis' isimli içerik üreticisi ülkedeki otobüsleri paylaştı. Koltukların etrafındaki perdelerden, koltuğu geriye yatırdığınızda arkadaki yolcunun alanını daraltmayan özel bir kapsül tasarıma kadar yolcunun konforu için her detayın düşünüldüğü otobüsler beğeni topladı. Elbette herkes benzer düzenlemeleri ülkemizde de görmek istediklerini belirtti.