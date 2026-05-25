Güney Kore'yi Gezen Türk 5 Saatlik Otobüs Yolculuğu Deneyimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2026 - 13:17 Son Güncelleme: 25.05.2026 - 15:20

Uzun otobüs yolculukları, sunduğu tüm güzel manzaralara rağmen bazen tam bir çileye dönüşebiliyor. Saatler boyu aynı pozisyonda hareketsiz kalmak, bacakları özgürce uzatamamak ve dar koltuklarda sıkışıp kalmak fiziksel olarak insanı gerçekten fazlasıyla yıpratıyor. Bunun yanı sıra, kalabalık bir ortamda kendine ait bir gizlilik alanının bulunmaması da zihinsel yorgunluğu artırıyor. Yolculuk esnasında dinlenmek veya deliksiz bir uyku çekmek neredeyse imkansız hale gelirken, konforlu bir kişisel alanın eksikliği seyahat keyfini tamamen gölgeleyebiliyor.

Güney Kore'yi gezen 'sekutanis' isimli içerik üreticisi ülkedeki otobüsleri paylaştı. Koltukların etrafındaki perdelerden, koltuğu geriye yatırdığınızda arkadaki yolcunun alanını daraltmayan özel bir kapsül tasarıma kadar yolcunun konforu için her detayın düşünüldüğü otobüsler beğeni topladı. Elbette herkes benzer düzenlemeleri ülkemizde de görmek istediklerini belirtti.

Kore'de "VIP" veya "Premium" olarak adlandırılan otobüslerin sunduğu hizmet kalitesi, uçaklardaki birinci sınıf konforunu aratmayacak cinsten.

Bu araçlarda yer alan koltuklar, arkaya doğru tamamen yatabilme özelliğine sahip olmasının yanı sıra, özel korunaklı dış kapsülleri sayesinde arkadaki yolcunun alanını kesinlikle daraltmıyor ve kimseyi rahatsız etmiyor. Yolcular, koltukların yan tarafında bulunan tam mekanik butonlar sayesinde bacak desteğini ve sırt açısını kendilerine göre milimetrik olarak ayarlayabiliyor. Her koltuğun önünde yer alan geniş multimedya ekranları; uydu yayınlarından sinema sistemine, canlı yol haritasından müzik listelerine kadar zengin bir içerik sunarken, hemen alt kısımdaki açılır masada yer alan kablosuz şarj ünitesi yolculuk boyunca telefonların batarya sorununu ortadan kaldırıyor. Üstelik her koltuğun tavan kısmında yer alan kişiselleştirilmiş ayarlanabilir gece lambaları, özellikle makyaj tazelemek veya kitap okumak isteyen seyahat severlerin işini kolaylaştırıyor. Yolcuların kendilerini dış dünyadan tamamen soyutlamasını sağlayan kalın stor perdeler çekildiğinde ise her koltuk tek kişilik lüks bir odaya dönüşüyor. İçerik üreticisi, kendi bindiği 5 saatlik rota için kişi başı yaklaşık 1000 TL (yaklaşık 30-35 Dolar) gibi bir ücret ödediğini belirterek, bu fiyat-performans dengesinin Türkiye'deki şehirlerarası ulaşımda da uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
