MHP'li Feti Yıldız'dan CHP'nin Kurultay Davası Çıkışı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.05.2026 - 13:09
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararı dört gündür siyasi gündemi sarsmaya devam ediyor. Kararla ilgili bir çıkış da aynı zamanda hukukçu olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan geldi. Yıldız karara itiraz etti.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrasına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

2820 S.K.’nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir. (Örneğin, mali raporların ibrası gibi).”

Yıldız'ın paylaşımı ne anlama geliyor?

Siyasi partilerin kongre ve organ seçimleri, özel kanun olan Siyasi Partiler Kanunu ile düzenlenir. Bu süreçte Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’ndaki genel hükümler (mutlak butlan gibi) doğrudan uygulanamaz. Mahkemelerin yetkisi, kongre seçimine kadarki idari işlemlerle sınırlıdır; kongrenin iptali gibi konularda asıl yetki YSK'ya aittir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
