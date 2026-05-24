Mahmut Tanal CHP Genel Merkezi'ne Biber Gazıyla Müdahale Eden Polislere İsyan Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.05.2026 - 15:13
Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilekçesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri CHP Genel Merkezi binasını tahliye etmek için müdahaleye başladı. Polisin plastik mermi ve biber gazlı müdahalesine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal isyan etti. 'Demokrasinin içine s...nız' sözleriyle tepki gösterdi.

Tanal'ın tepkisi böyle görüntülendi:

Tanal 'Burası terör örgütü mü? Burası parti.' ve 'Demokrasinin içine s**tınız' sözleriyle durumu eleştirdi.

Müdahalenin ardından Şanlıurfa milletvekili gözyaşlarını tutamadı.

Tanal “Demokrasinin içine ettiler. Hani hukuk devleti? Hani Kemal Bey, genel başkanımızdı? Hani halkın umuduydu? AKP’nin umudu oldu Kemal Bey.” ifadelerini kullandı.

