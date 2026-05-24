Kılıçdaroğlu'nun Dilekçesinin Ardından CHP Genel Merkezi'ne Polis Biber Gazıyla Girdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 14:30
Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği dilekçenin ardından parti binası önünde uzun süren pazarlıklar devam etmişti. Ancak kısa süre önce polis biber gazı ve plastik mermilerle genel merkezin bahçesine giriş yaptı. 

İlk gelen görüntülerde partililerin binanın önüne yığıldığı görüldü.

Parti binası içine girildi.

İçeride yoğun bir biber gazı ve plastik mermi kullanımı olduğu görülüyor. İçeride yer alan muhabirlerden plastik mermi kullanımına özellikle dikkat çekilirken, kapıdaki barikatın darmadağın olduğu aktarıldı.

Halk TV: Kimse gözünü açamıyor içeride.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, polisin içeri girdiğini aktarırken içeride kimsenin gözlerini açamadığını kapalı alana yoğun bir biber gazı kullanımı olduğunu aktardı. 

Altunay'ın aktardığına göre yeni bir takviye ekip daha genel merkeze girmeye hazırlanıyor.

Barikatın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Çınar Livane Özer'in sosyal medyada paylaştığı görüntülerde barikatın aşıldığı görüldü.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
