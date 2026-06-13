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Filozof Atakan Testo Taylan’ın Programında Ortaya Çıktı! Son Hali Dikkat Çekti

Filozof Atakan Testo Taylan’ın Programında Ortaya Çıktı! Son Hali Dikkat Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 09:37
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Bir dönem “Filozof Atakan” olarak tanınan Atakan Kayalar şimdilerde 16 yaşında bir genç. Testo Taylan’ın yayınına konuk olan Kayalar’ın söyledikleri dikkat çekti. Açıköğretim lisesinde neden okuduğunu anlatan Filozof Atakan, bildiği dilleri de sıraladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

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Filozof Atakan Testo Taylan’ın programında ortaya çıktı.

Filozof Atakan Testo Taylan’ın programında ortaya çıktı.

Bir dönem küçük yaşına rağmen söyledikleriyle gündeme gelen ve 'Filozof Atakan' lakabıyla tanınan Atakan Kayalar, Testo Taylan'ın YouTube programına konuk oldu. Şimdilerde 16 yaşında bir genç olan Kayalar’ın hedefi üniversitede “Fizik” okumak. Açık öğretim lisesinde okuduğunu söyleyen Kayalar, bunun nedenini ise “Açık öğretim tercih etmemin sebebi daha rahat olduğunu düşünüyorum” sözleriyle açıkladı. 

Kendisine “Filozof Atakan” denilmesine de değinen Kayalar, “Antik Yunan'da filozof, bilgiyi seven insan demektir. Bu anlamda filozof olduğumu düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz” dedi.

İngilizce, Almanca ve Fransızca konuştuğunu söyleyen Kayalar, Antik Yunanca anlayabildiğini Arapça, Portekizce ve İspanyolca öğrenmeye devam ettiğini kaydetti. 

“Filozof Atakan”ın söyledikleri ve son hali dikkat çekerken Testo Taylan bir açıklama yaptı. 

Testo Taylan şunları dedi:

“Kendisi biraz içine kapanık bir çocuk. Çok fazla belki kendini ifade etmeyi sevmiyor. Şu an 16 yaşında. Önünde çok güzel bir gelecek var. Son attığım videoda insanlar sana karşı kutuplaştı. Sana biraz böyle yabani muamelesi yaptı. Dışarıdan biraz öyle gözüküyor ama öyle bir çocuk da değil. Gayet normal bir insan.”

Buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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