Filozof Atakan Testo Taylan’ın Programında Ortaya Çıktı! Son Hali Dikkat Çekti
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Bir dönem “Filozof Atakan” olarak tanınan Atakan Kayalar şimdilerde 16 yaşında bir genç. Testo Taylan’ın yayınına konuk olan Kayalar’ın söyledikleri dikkat çekti. Açıköğretim lisesinde neden okuduğunu anlatan Filozof Atakan, bildiği dilleri de sıraladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Filozof Atakan Testo Taylan’ın programında ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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