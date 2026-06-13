Filozof Atakan Testo Taylan’ın Programında Ortaya Çıktı! Son Hali Dikkat Çekti

Bir dönem küçük yaşına rağmen söyledikleriyle gündeme gelen ve 'Filozof Atakan' lakabıyla tanınan Atakan Kayalar, Testo Taylan'ın YouTube programına konuk oldu. Şimdilerde 16 yaşında bir genç olan Kayalar’ın hedefi üniversitede “Fizik” okumak. Açık öğretim lisesinde okuduğunu söyleyen Kayalar, bunun nedenini ise “Açık öğretim tercih etmemin sebebi daha rahat olduğunu düşünüyorum” sözleriyle açıkladı.

Kendisine “Filozof Atakan” denilmesine de değinen Kayalar, “Antik Yunan'da filozof, bilgiyi seven insan demektir. Bu anlamda filozof olduğumu düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz” dedi.

İngilizce, Almanca ve Fransızca konuştuğunu söyleyen Kayalar, Antik Yunanca anlayabildiğini Arapça, Portekizce ve İspanyolca öğrenmeye devam ettiğini kaydetti.

“Filozof Atakan”ın söyledikleri ve son hali dikkat çekerken Testo Taylan bir açıklama yaptı.

Testo Taylan şunları dedi:

“Kendisi biraz içine kapanık bir çocuk. Çok fazla belki kendini ifade etmeyi sevmiyor. Şu an 16 yaşında. Önünde çok güzel bir gelecek var. Son attığım videoda insanlar sana karşı kutuplaştı. Sana biraz böyle yabani muamelesi yaptı. Dışarıdan biraz öyle gözüküyor ama öyle bir çocuk da değil. Gayet normal bir insan.”