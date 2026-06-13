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ABD'den Paraguay'a Gol Yağmuru: Bizim Çocuklar Dikkat, Grupta Dengeler Değişti!

ABD'den Paraguay'a Gol Yağmuru: Bizim Çocuklar Dikkat, Grupta Dengeler Değişti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.06.2026 - 08:43
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda heyecan, ev sahibi ABD ile Paraguay arasında oynanan turnuvanın açılış mücadelesiyle başladı. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı grupta, ABD saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak Paraguay’ı 4-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip turnuvaya 3 puanla başlarken, gruptaki liderlik yarışı ilk günden kızıştı.

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ABD ilk yarıda fırtına gibi esti.

ABD ilk yarıda fırtına gibi esti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Paraguay oyuna ortak olmaya çalışsa da, ABD kısa sürede oyunun kontrolünü eline aldı. Özellikle kanatlardaki atletik ve süratli oyuncularıyla rakip savunmayı zorlayan ev sahibi ekip, aradığı golü erken buldu. 7. dakikada şanssız bir an yaşayan Damian Bobadilla, topu kendi ağlarına göndererek ABD’yi 1-0 öne geçirdi.

Sakatlıklar nedeniyle turnuvaya eksik bir kadroyla gelen Paraguay, bu golün şokunu atlatamadan kalesinde üst üste pozisyonlar gördü. Sahneye çıkan Monaco’nun 24 yaşındaki genç forveti Folarin Balogun, 31 ve 45. dakikalarda attığı şık gollerle ilk yarının skorunu tayin etti ve takımını soyunma odasına 3-0 önde götürdü.

Maçın skoru: 4-1

Maçın skoru: 4-1

Mücadelenin ikinci yarısında ABD oyunun temposunu kontrol ederken, Paraguay farkı azaltmak için risk aldı. Reaksiyon göstermeye çalışan Güney Amerika temsilcisi, 73. dakikada Mauricio'nun kaydettiği golle durumu 3-1’e getirdi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, 90+7. dakikada Giovanni Reyna sahneye çıktı. Reyna’nın attığı gol, maçın skorunu ilan etti: 4-1.

Maçın adamı ise Folarin Balogun oldu. Karşılaşma boyunca Paraguay savunmasına zor anlar yaşatan Monaco forması giyen 24 yaşındaki forvet, attığı iki gol ve sergilediği dominant performansla galibiyetin mimarı oldu.

ABD’nin bu dominant galibiyeti ve averaj avantajını cebine koyması, D Grubu'ndaki dengeleri doğrudan etkiledi. Bu sonuç, A Milli Takımımızın 14 Haziran Pazar sabahı Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın önemini bir kat daha artırdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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