ABD'den Paraguay'a Gol Yağmuru: Bizim Çocuklar Dikkat, Grupta Dengeler Değişti!

Mücadelenin ikinci yarısında ABD oyunun temposunu kontrol ederken, Paraguay farkı azaltmak için risk aldı. Reaksiyon göstermeye çalışan Güney Amerika temsilcisi, 73. dakikada Mauricio'nun kaydettiği golle durumu 3-1’e getirdi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken, 90+7. dakikada Giovanni Reyna sahneye çıktı. Reyna’nın attığı gol, maçın skorunu ilan etti: 4-1.

Maçın adamı ise Folarin Balogun oldu. Karşılaşma boyunca Paraguay savunmasına zor anlar yaşatan Monaco forması giyen 24 yaşındaki forvet, attığı iki gol ve sergilediği dominant performansla galibiyetin mimarı oldu.

ABD’nin bu dominant galibiyeti ve averaj avantajını cebine koyması, D Grubu'ndaki dengeleri doğrudan etkiledi. Bu sonuç, A Milli Takımımızın 14 Haziran Pazar sabahı Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın önemini bir kat daha artırdı.