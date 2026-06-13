ABD'den Paraguay'a Gol Yağmuru: Bizim Çocuklar Dikkat, Grupta Dengeler Değişti!
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda heyecan, ev sahibi ABD ile Paraguay arasında oynanan turnuvanın açılış mücadelesiyle başladı. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı grupta, ABD saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak Paraguay’ı 4-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip turnuvaya 3 puanla başlarken, gruptaki liderlik yarışı ilk günden kızıştı.
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ABD ilk yarıda fırtına gibi esti.
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Maçın skoru: 4-1
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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