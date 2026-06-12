2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Yeni formatıyla ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, genişletilmiş katılım yapısıyla dikkat çekiyor.
Türkiye de 2002 Dünya Kupası’nın ardından ilk kez finallerde yer alarak turnuvaya katılım sağlıyor.
11 Haziran Perşembe günü başlayan organizasyon, 19 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Peki bugün hangi maçları izleyeceğiz?
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
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4. Türkiye
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Gelecek Maçlar
13 Haziran 04:00
USA
-
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
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Türkiye için sabah akarşı üçüncü ev sahibi de sahne alacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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