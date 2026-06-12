2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

B Grubundaki ilk maçta Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Balkan ekibinin öne geçtiği maçta Cyle Larin'in golü skoru belirledi ve maç 1-1 sona erdi.

Grubun ikinci maçı ise Katar ve İsviçre arasında oynanacak. Kazanan son 32 için büyük fırsat yakalayacak, beraberlikse grupta tüm hesapları henüz ilk maçta yeniden değiştirecek.

Türkiye’nin maçları ne zaman?

Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele edecek Milli Takımımız, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya karşısında çıkacak.

Grubun ikinci maçı ise 20 Haziran’da saat 06.00’da Paraguay ile, son maçı ise ev sahiplerinden ABD ile 26 Haziran’da Türkiye saatiyle 05.00’te oynanacak.