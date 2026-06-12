article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 00:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni formatıyla ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, genişletilmiş katılım yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye de 2002 Dünya Kupası’nın ardından ilk kez finallerde yer alarak turnuvaya katılım sağlıyor.

11 Haziran Perşembe günü başlayan organizasyon, 19 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. 

Peki bugün hangi maçları izleyeceğiz?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
Türkiye

Türkiye

A Milli Takımı

D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4. Türkiye Türkiye
0 G 0 B 0 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

13 Haziran 04:00
USA USA
-
PAR PAR
14 Haziran 07:00
AUS AUS
-
TUR TUR
19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye için sabah akarşı üçüncü ev sahibi de sahne alacak.

Türkiye için sabah akarşı üçüncü ev sahibi de sahne alacak.

Günün ilk maçında Türkiye saati ile 04.00'te ev sahibi ABD, Paraguay'ı ağırlayacak. 

Türkiye'nin gruptaki konumunu da yakından ilgilendirecek maç SoFi Stadyumu'nda oynanacak. Hollandalı Makkelie'nin yöneteceği maçta son 32'ye kalmak için iki takım da büyük avantajı yakalamak için sahada olacak.

2022'nin ev sahibi bu kez puan için sahada.

2022'nin ev sahibi bu kez puan için sahada.

B Grubundaki ilk maçta Kanada ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Balkan ekibinin öne geçtiği maçta Cyle Larin'in golü skoru belirledi ve maç 1-1 sona erdi. 

Grubun ikinci maçı ise Katar ve İsviçre arasında oynanacak. Kazanan son 32 için büyük fırsat yakalayacak, beraberlikse grupta tüm hesapları henüz ilk maçta yeniden değiştirecek.

Türkiye’nin maçları ne zaman?

Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele edecek Milli Takımımız, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya karşısında çıkacak.

Grubun ikinci maçı ise 20 Haziran’da saat 06.00’da Paraguay ile, son maçı ise ev sahiplerinden ABD ile 26 Haziran’da Türkiye saatiyle 05.00’te oynanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın