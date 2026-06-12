Meteoroloji Paylaştı: Hafta Sonu 57 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak
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Haziran ayıyla birlikte Türkiye, ani sıcaklıklara giriş yaptı. Yaz mevsiminin ilk günlerinde bazı il ve ilçelerde şimdiden sıcaklık rekoru kırıldı. Ancak sıcaklara kısa bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu kuvvetli yağışın etkili olacağı kentleri paylaştı. Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre 57 kentte yağış görülecek.
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor!
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Hafta sonu kuvvetli yağış olacak kentler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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