Meteoroloji Paylaştı: Hafta Sonu 57 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Paylaşılan haritaya göre cumartesi ve pazar günü özellikle İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Haritada yeşil renkle işaretlenen bu bölgelerde, yağış anında ani sel, su baskını ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın kuvvetinin saatte 40-60 kilometre olması bekleniyor.

Hafta sonu yaşanacak olan bu ani serinleme ve yağışlı hava dalgası ise kalıcı olmayacak. Meteoroloji'nin paylaşımına göre sıcaklık pazartesi gününden itibaren yeniden artacak.

13 Haziran Cumartesi günü yağış beklenen kentler:

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş.

14 Haziran Pazar günü yağış beklenen kentler:

Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Ankara, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Tokat, Çorum, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Malatya, Elazığ.