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Meteoroloji Paylaştı: Hafta Sonu 57 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Meteoroloji Paylaştı: Hafta Sonu 57 Kentte Kuvvetli Yağış Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 17:15
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Haziran ayıyla birlikte Türkiye, ani sıcaklıklara giriş yaptı. Yaz mevsiminin ilk günlerinde bazı il ve ilçelerde şimdiden sıcaklık rekoru kırıldı. Ancak sıcaklara kısa bir mola geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu kuvvetli yağışın etkili olacağı kentleri paylaştı. Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre 57 kentte yağış görülecek.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor!

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ezber bozan bir haftalık hava tahmin raporu yayımladı. 13 - 19 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan yeni haritalı tahminlere göre sıcaklıklarda ani dalgalanmalar yaşanacak. Hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren raporda, hem sıcaklık düşüşleri hem de yerel kuvvetli yağışlara karşı kritik uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, kavurucu sıcaklıklar hafta sonu itibarıyla yerini daha serin bir havaya bırakacak. Sıcaklık düşüşü kademeli olarak yurdu etkisi altına alacak. Tahminlere göre; Cumartesi günü öncelikle iç ve batı bölgelerde hissedilir bir serinleme yaşanacak. Pazar günü ise bu serin hava dalgası tüm ülke geneline yayılarak sıcaklıkları mevsim normalleri civarına çekecek. Özellikle Pazar günü dışarı çıkacak olan vatandaşların, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Hafta sonu kuvvetli yağış olacak kentler.

Hafta sonu kuvvetli yağış olacak kentler.

Paylaşılan haritaya göre cumartesi ve pazar günü özellikle İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Haritada yeşil renkle işaretlenen bu bölgelerde, yağış anında ani sel, su baskını ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın kuvvetinin saatte 40-60 kilometre olması bekleniyor.

Hafta sonu yaşanacak olan bu ani serinleme ve yağışlı hava dalgası ise kalıcı olmayacak. Meteoroloji'nin paylaşımına göre sıcaklık pazartesi gününden itibaren yeniden artacak.

13 Haziran Cumartesi günü yağış beklenen kentler:

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağİzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Eskişehir, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş.

14 Haziran Pazar günü yağış beklenen kentler:

Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Ankara, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Tokat, Çorum, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Malatya, Elazığ.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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