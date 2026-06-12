Altın Ne Olacak? İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin Yeni Tahmin
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Altın fiyatları son ayların dip seviyesini görürken yatırımcıda panik havası oluştu. 12 Haziran 2026 günü 6 bin 200 liralara kadar düşen gram altın 'Altın ne olacak?' sorusunu doğurdu. Altın yatırımcısının gözü küresel piyasalara ve uzman yorumlarına çevrildi. İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin geldi.
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Altın ne olacak? İslam Memiş'ten altın uyarısı.
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İslam Memiş’ten altın fiyatları için yeni tahmin. Altın yatırımcısının dikkat etmesi gerekenler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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