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Altın Ne Olacak? İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Altın Ne Olacak? İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 15:32
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Altın fiyatları son ayların dip seviyesini görürken yatırımcıda panik havası oluştu. 12 Haziran 2026 günü 6 bin 200 liralara kadar düşen gram altın 'Altın ne olacak?' sorusunu doğurdu. Altın yatırımcısının gözü küresel piyasalara ve uzman yorumlarına çevrildi. İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni tahmin geldi.

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Altın ne olacak? İslam Memiş'ten altın uyarısı.

Altın ne olacak? İslam Memiş'ten altın uyarısı.

Altın fiyatlarında düşüş trendi devam ediyor. Gram altın 6 bin 200 liralara kadar düştü. Bu sert düşüşün ardından gün içinde yüzde 3’ten fazla değer kazanmaya başlayan güvenli liman için “Altın ne olacak?” sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları için bir tahmin de Finans Analisti İslam Memiş’ten geldi. 

Özellikle jeopolitik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, Fed faiz kararının altın fiyatları için önemli olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki haftaya işaret eden İslam Memiş, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisine uygun olarak faiz değişikliğine gitmedi. Yine Eylül ayına kadar faiz indirim olasılığı var. Yani burada faizlerde değişikliğe gidebilir. Ancak bugünkü koşullarda yine Bekle gör politikasını uygulayan bir Merkez Bankası var. Önümüzdeki hafta kritik olacak. Yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var” dedi.

ABD-İsrail-İran savaşına dikkat çeken İslam Memiş, her iki taraftan gelen ‘anlaşma’ açıklamalarının piyasaları karıştırdığını söyledi: “Bu hafta yine pazar gecesi İsrail'in İran'a saldırması ve jeopolitik gerilimle haftaya başladık. Belirsizlikle de haftayı tamamlıyoruz piyasalarda. Yine Trump'ın 'anlaştık' açıklaması var ama İran'dan bir yalanlama geldi. Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Piyasalarda da sert dalgalanma var.”

İslam Memiş’ten altın fiyatları için yeni tahmin. Altın yatırımcısının dikkat etmesi gerekenler.

İslam Memiş’ten altın fiyatları için yeni tahmin. Altın yatırımcısının dikkat etmesi gerekenler.

Uzun vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, şu tahminde bulundu:

'Hafta sonunda barış haberi mi gelecek yoksa tekrar bir savaş mı devam edecek? Buradaki belirsizlik devam ettiği için piyasalardaki oynaklık önümüzdeki hafta yine artacaktır. O yüzden yatırımcılarınız yine vadeli işlemlerden uzak durması gerekiyor.

Dolayısıyla bu bilinmezlik içinde piyasalarda sert algılamalar devam edecektir. O yüzden yatırımcılar yine bu anlaşma haberi gelene kadar varlıklarını tekrar korumalı, uzun vadeli işlemlerden uzak durmalı.'

(İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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