Altın Ne Olacak? İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Altın fiyatlarında düşüş trendi devam ediyor. Gram altın 6 bin 200 liralara kadar düştü. Bu sert düşüşün ardından gün içinde yüzde 3’ten fazla değer kazanmaya başlayan güvenli liman için “Altın ne olacak?” sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları için bir tahmin de Finans Analisti İslam Memiş’ten geldi.

Özellikle jeopolitik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, Fed faiz kararının altın fiyatları için önemli olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki haftaya işaret eden İslam Memiş, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisine uygun olarak faiz değişikliğine gitmedi. Yine Eylül ayına kadar faiz indirim olasılığı var. Yani burada faizlerde değişikliğe gidebilir. Ancak bugünkü koşullarda yine Bekle gör politikasını uygulayan bir Merkez Bankası var. Önümüzdeki hafta kritik olacak. Yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var” dedi.

ABD-İsrail-İran savaşına dikkat çeken İslam Memiş, her iki taraftan gelen ‘anlaşma’ açıklamalarının piyasaları karıştırdığını söyledi: “Bu hafta yine pazar gecesi İsrail'in İran'a saldırması ve jeopolitik gerilimle haftaya başladık. Belirsizlikle de haftayı tamamlıyoruz piyasalarda. Yine Trump'ın 'anlaştık' açıklaması var ama İran'dan bir yalanlama geldi. Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Piyasalarda da sert dalgalanma var.”